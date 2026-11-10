Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA– Serokwezîrê Qeterê piştî hevdîtina bi Trump û cîgirê wî, JD Vance, re li Washingtonê, bi belavkirina peyamekê li ser torên civakî, gotûbêjên derbarê pêşeroja danûstandinên Îran û Amerîkayê erênî nirxand.
Al Thani di vê peyamê de nivîsand: "Em derbarê rewşa herêmê û rêyên pêşxistina danûstandinan di navbera Amerîka û Îranê de gotûbêj kirin û ji bo gotûbêjên erênî derbarê gihîştina peymanê û sazkirina aştiyê li herêmê spasdar im."
Ev daxuyanî di dema de hatiye dayîn ku Trump jî berê gotûbêja xwe bi Serokwezîrê Qeterê re "hêja" binav kiribû û gotibû ku gelek mijarên derbarê Komara Îslamî ya Îranê de di van gotûbêjan de hatine lêkolîn kirin.
Ravekirina cuda ya Trump; îdiaya piştgiriya Qeterê bo berdewamiya dorpêça Îranê
Tevî tekezkirina Serokwezîrê Qeterê li ser pêşxistina danûstandinan û gihîştina peymanê, Trump roja Duşemê di daxuyaniyên cuda de îdia kir ku Qeter û welatên din ên ereb ên herêmê tercîh dikin ku dorpêça Îranê berdewam be.
Serokê Amerîkayê di peyamekê li ser tora "Truth Social" û her wiha di nav çapemeniyê de li Qesra Spî îdia kir: "Qeter, Erebistana Siûdî, Îmarat, Behreyn, Kuweyt û welatên din tercîh dikin ku rewşa heyî were parastin; bi gotineke din, dorpêça deryayî ya mezin a ku di dîrokê de bê mînak e, berdewam be û operasyona nû ya Deriyê Hesinî jî berdewam bike."
Trump her wiha îdia kir ku dorpêça Îranê bi rêya bejayî û deryayê dê berdewam be û welatên navborî derbarê astengkirina gihîştina Îranê bo çekên nukleerî li hev dikin.
Du ravekirinên cuda yên yek hevdîtinê; danûstandin an zêdekirina fişarê?
Berawirdkirina daxuyaniyên Serokwezîrê Qeterê û Serokê Amerîkayê, cudahiyeke watedar di ravekirina her du aliyan de ji gotûbêjên Washingtonê eşkere dike.
Ji aliyekî ve, Doha li ser erêniya danûstandinan û pêwîstiya gihîştina peymanekê bo sazkirina aştiyê li herêmê tekez dike; ji aliyê din ve, Trump îdia dike ku heman welat ligel hikûmetên din ên herêmê, daxwaza berdewamiya dorpêçê û fişarê li ser Îranê dike.
Her çend hewldana gihîştina peymanê û piştgirîdan bo sepandina fişarê ne hewce ne di hemû mercan de li dijî hev bin, lê cudahiya eşkere di pêşîniyan de û wêneyê ku her du alî ji encamên van gotûbêjan pêşkêş dikin, pirsan derbarê naveroka rastîn a gotûbêjan û asta hevalbendiya Qeterê bi polîtîkaya fişara Washingtonê re derdixe holê.
Bi taybetî jî ku Serokwezîrê Qeterê di ravekirina xwe de behsa hewldana bo aştiyê kiriye, lê Trump bêyî ku behsa hûrgiliyên van hewldanan bike, li ser îdiaya piştgiriya welatên herêmê bo berdewamiya dorpêça Îranê sekinî.
Niha pirsgirêka bingehîn ev e ka gelo îdiaya Trump derbarê hevalbendiya Qeterê bi berdewamiya dorpêça Îranê re nîşaneya helwesta rastîn a Dohayê ye an Serokê Amerîkayê dixwaze bi pêşkêşkirina ravekirineke cuda ji gotûbêjên Washingtonê, polîtîkaya fişarê li dijî Tehranê wekî xwedî piştgiriya welatên herêmê nîşan bide?
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Waşîngton
Donald Trump
Îmarat
Qeter
Komara Îslamî ya Îranê
Dorpêça deryayî
Tengava Hurmuz
Danûstandin
Your Comment