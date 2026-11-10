Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Muhammed Al-Fereh, endamê Buroya Siyasî ya Tevgera Ensarullahê, di peyamekê li ser tora civakî ya X îro (Sêşemê) berê xwe da niştecihên paytexta Yemenê û nivîsand: "Sanaa ya hêja, aram û sax be."
Wî rave kir ku firokeyên şer ên Erebistana Siûdî li şûna hedefên leşkerî, êrîşî her tiştê ku bi jiyan û debara welatiyên Yemenî re têkildar e kirine; di nav de xanî, stasyonên gaza malê, bazar, kewçêr û qutkirina çavkaniyên dahatê û girtina rêyên debara gel.
Al-Fereh îşaret kir ku ev nêzîkatî tabîata dijminê siûdî eşkere dike ku yemeniyan di dirêjahiya dvanazdeh salên borî de nas kirine; dijminê ku hîn jî bi zorê li ser teslîmkirina Yemenê merc dide û digumane ku bombebarana hewayî, dorpêç û birçîbûn dikarin wê tiştê ku di meydana şer de bi dest nexistiye pêk bînin û gelê Yemenê mecbûrî dev jê berdan azadî, serwerî û serxwebûna xwe bikin.
Wî îşaret kir ku armanca vê zêdekirina aloziyê ji wêrankirina tesîs û maliyan wêdetir e û digihîje hewldana standina biryareke neteweyî û mecbûrkirina yemeniyan ku erd û serweriya xwe teslîm bikin, vegerin guhdarîkirina Amerîkayê û bibin amûrek di xizmeta projeya siyonîst de; lê wî tekez kir ku ev xeyal dê negihîjin tu cîhê.
Al-Fereh di dawiyê de bi tekezkirina ku serkeftin tenê bi hêza madî nayê diyarkirin, lê ji aliyê Xwedê ve ye, ronî kir: îradeya gelên azad bi bombebaranê nayê şikandin an bi birçîbûnê nayê mecbûrî teslîmbûnê kirin. Ew tiştê ku dijmin dixwaze ji yemeniyan bistîne, dê qet bi dest nexîne, heta ku şer sed sal berdewam be; ji ber ku dev jê berdan azadî, serwerî û serxwebûnê di hesabên gelê Yemenê de cîh nagire.
Wî her wiha bi îşaretkirina beşdariya rasterast a welatekî îslamî di êrîşa li ser Yemenê de, tekez kir ku her êrîş dê bersivekê bi dû xwe re bîne.
..........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Erebistan
Sene’a
Amerîka
Yemen
Tevgera Ensarullahê
Muhammed Al-Fereh
Your Comment