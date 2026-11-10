Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Abdulbari Atwan, edîtorê rojnameya Ray Al-Yewm, di notekê de bi rexnekirina daxuyaniyên Donald Trump, Serokê Amerîkayê derbarê şer û îdiaya bidawîkirina şerê li dijî Îranê û vekolîna sedemên têkçûna Komarîxwazan di hilbijartinên navdemê de, nivîsand: Trump tenê beşek ji rastiyê derbarê bandora têkiliya Washington û rejîma Siyonîst li ser têkçûna Komarîxwazan di hilbijartinên navdemê de pejirandiye.
Li gorî nivîsa Atwan, JD Vance, Cîgirê Serokê Amerîkayê, ji Trump eşkereftir derbarê vê têkiliyê axiviye û ew wekî têkiliyeke li ser bingeha guhdarîkirina Amerîkayê ji rejîma Siyonîst re binav kiriye.
Atwan her wiha got ku agahdariya nerast a vê rejîmê Waşîngtonê ber bi şerê li dijî Îranê ve bir.
Ev şirovekar bi redkirina îdiaya Trump a ku şer bi dawî bûye, di dema ku dorpêç û cezayên aborî berdewam in, û astengkirina gihîştina Îranê bo çekên nukleerî, tekez kir ku bi baweriya wî, rûbirûbûn bi dawî nebûye û îhtîmala zêdebûna wê heye.
Wî bi îşaretkirina tesîsa nukleerî ya Fordow û herêmên têkildar bi çalakiyên nukleerî yên Îranê re, nivîsand ku ev navend hîn jî ji mijarên sereke yên nakokiyê ne.
Atwan di dewamê de bi îşaretkirina daxuyaniyên Masûd Pezeşkîyan, Serokê Îranê derbarê fermana Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneyî, Rêberê Giranqedr ê Şoreşê ji fermandarên leşkerî û berpirsên siyasî re ji bo bidawîkirina rewşa "ne şer ne aşitî" re, nivîsand: li gorî van daxuyaniyan, hêzên Îranî divê bersiva her êrîşeke Amerîka an rejîma Siyonîst bêyî sînordariya erdnîgarî bidin.
Li gorî nivîsa Atwan, ev helwest dikare nîşan bide amadebûna Îranê ji bo destpêşxeriyê di qonaxa paşerojê ya rûbirûbûnê de.
Wî her wiha îşaret bi heft mercên Îranê ji bo bidawîkirina rewşa heyî kir û nivîsand ku di nav wan de rakirina dorpêça deryayî ya benderên Îranê, betalkirina cezayan, azadkirina sermayeyên qefilkirî û naskirina fermî ya serweriya Îranê li ser Tengava Hurmuz hene.
Ev nivîskar her wiha bi îşaretkirina daxuyaniyên Trump derbarê windahiyên leşkerên Amerîkayê di şerê bi Îranê re, statîstîkên ku ji hêla Serokê Amerîkayê ve hatine pêşkêşkirin binpirs kir û got ku hejmara windahiyên Amerîkayê ji hejmarên hatine ragihandin pir zêdetir e.
Atwan amadebûna zêdetirî 50 hezar leşkerên Amerîkayê li ser keştiyên şer û keştiyên leşkerî li Okyanûsa Hindî û Deryaya Erebî jî wekî faktorek bi nav kir ku dikare di rewşa ji nû ve destpêkirina pevçûnan de giring be.
Atwan di beşa din a noteka xwe de bi daxuyaniyên Trump derbarê telafîkirina lêçûnên şer ji hêla welatên ereb ên derdora Kendava Farsê ve mijûl bû û nivîsand ku Serokê Amerîkayê ragihandiye ku ev welat, ne rejîma Siyonîst, divê hemû lêçûnên şerê bi Îranê re peyda bikin.
Wî van daxuyaniyan wekî hewldana ferzkirina lêçûnên şer li ser welatên ereb ên herêmê binav kir û nivîsand ku lêçûna berxwedan û berxwedanê ji teslîmbûna li ber dijminan kêmtir e.
................
Dawiya peyamê/
Etîket
Serokê Îranê
Donald Trump
Waşîngton
Tesîsa nukleerî
JD Vance
Kendava Farsê
Îran
Your Comment