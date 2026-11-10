Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bêdengiya ku qîrîn e, xeyal bikin ku li malê bêdengî heye. Ne şer çêbûye, ne jî gotinên tûj hatine gotin. Tenê yek ji her dukesan, ji sibehê ve, bersiva silavê bi serê xwe daye û paşê, dîwarê bêdengiyê bilind kiriye. Aliyê din di metirsî û matmayînê de dimîne: "Min çi kir?" û ew jî heke dilsoz be, di bersiva xwe de dibêje: "Ez nizanim." Ev e tam xala ku ew jê re dibêje "bêdengiya cezakirinê" an "dîwarkirina hestiyar" [1]; tevgeriyeke ku bi zorê aram xuya dike, lê di hundir de, şideteke bêdeng li dijî girêdana mirovî tê hesibandin.
Vekolîna "qehra bê nav"
Qehra (xeyidandinên) bê sedem ji du aliyan ve ye: ya ku di hiş û derûnî ya mirov de derbas dibe, û ya ku metna pîroz a Îslamê ji bo pêşîlêgirtina vê hilweşîna bêdeng pêşkêş dike.
Beşa yekem: Psîkolojîya qehra bê sedem
"Bêdengiya cezakirinê" cureyek "dijberiya ne rasterast" e; tevgeriyeke ku tê de kes li şûna îfadekirina zelal a nerazîbûnê, amûra bêdengiyê, qutkirina têkiliya çavan û bersivnedanê bikar tîne. Lêkolîn di salên destpêkê yên zewacê de nîşan didin ku her du hevjîn gelek caran di rewşên aloziyê de, bêdengî û "qehra dirêj" wekî stratejiyek ji bo dûrxistina nakokiyê bikar tînin û tercîh dikin ku hestên xwe yên neyînî tepisînin [2].
Xala dilêş ev e ku ev tevger ne tenê aliyê din naguhere, lê bi awayekî berbiçav razîbûna ji têkiliyê kêm dike [3]. Çima kesê ku xwe jî ji vê bêdengiyê diêşe, wisa tiştekî dike? Çar faktorên sereke ji bo vê diyardeyê hatine nasîn:
"Redkirina hestiyar", "bêdengiya cezakirinê", "paşguhkirina sîstematîk" û "bêparmayîna ji bersivdayînê". "Bêdengiya cezakirinê" wekî yek ji pêkhateyên sereke yên dîwarê bêdengiyê hatî nasandin. Bi rastî jî, qehra bê sedem gelek caran amûrek e ji bo "testkirina asta pabendbûna aliyê din" an jî bertekiyek e ji bo "pêwendiya dûrxistinê". Kesê ku ji kûrahiya pabendbûna hevjînê xwe ewle nîne, li şûna pirsîna rasterast, bêdeng dimîne da ku bertekiya wî binirxîne. Encamên lêkolînê nîşan didin ku boykota hestiyar bi "pêwendiya dûrxistinê" û modela "daxwaz-retreat" re têkiliyeke erênî ya bihêz heye. Ev çerxeke xeternak a têkçûyî ye: bêdengî, ji bo testkirina evînê, bi xwe dibe tevîrê hilweşandina heman evînê.
Rooteke din, têkçûn e di "navlêkirina hewcedariyê" de. Kesê qehirî gelek caran ji xwe jî nizane bi rastî çi dixwaze. Gelo ew hewceyî balê ye? Ji bo rêzê? Ji bo ewlehiyê ku ew pêşîn e? Dema ku ev hewcedarî di hiş de ne zelal in, bi ziman jî dernayên [4]. Di encamê de, kes li şûna gotina "ez hewceyî balê me", bêdeng dimîne û li benda dimîne ku aliyê din bi xwe, bi awayekî mûcîze, hewcedariya wî kifş bike.
Beşa duyem: Sê ayet, sê ders ji bo şikandina bêdengiyê
Qurana Kerîm, têkiliya her du hevjînan ne wekî meydana şer, lê wekî bingehek ji bo "aramî" û "evîn" diyar dike. Di rûbirûbûna nakokiyê de, li şûna destnîşankirina bêdengiya hilweşîner, sê stratejiyên diyarkirî pêşkêş dike:
Ayeta yekem: Prensîba "muameleya bi qencî" û sînordarkirina bi bêdengiya hilweşîner
Xwedê dibêje: "وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" "Û bi wan [jinan] bi şayistî û qencî muamele bikin." Ev ayet qaîdeya zêrîn a her têkiliyê diyar dike: "me'ruf". Ayet nîşan dide ku "muameleya bi me'ruf" li dijî "tevgeriya zerarê" (ziyanê) ye.
Di lêkolînan de bi vegirtina metnên fiqhî, "zerar" bi wateya "ziyan" û "tengayî" hatîye şîrovekirin û encam hatîye girtin ku her tevgeriya ku bibe sedema ziyan û tengayiyê, ji çerçoveya me'ruf derdikeve [5]. Bêdengiya cezakirinê û rûkenîn, tam mînakê tevgeriya zerarê ne û ne tenê bi vê fermanê re naguncin, lê her wiha analîzeke psîkolojîk-quranî jî piştrast dike ku "qehr" wekî "çeka sar" di jiyana hevbeş de, bingeha ewlehiyê di bêdengiyeke xeyalî de ber bi hilweşînê ve dikişîne [6].
Ayeta duyem: Çareseriya "hikmîyet"ê ji bo şikandina dîwarê bêdengiyê
Xwedê dibêje: "وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا" "Û heke hûn ji veqetîna di navbera wan de ditirsin, dadwerek ji malbata mêr û dadwerek ji malbata jinan hilbijêrin. Heke [ev her du dadwer] qesda aşitiyê bikin, Xwedê dê di navbera wan de lihevhatinê çêbike." Dema ku bêdengî û qehr têkilî ber bi gola girtî ve dibin, Quran "navbeynkarî" pêşniyar dike. Tefsîra Nimûne vê mekanîzmayê "damezrandina dadgeha aştiya malbatî" bi nav dike ku tê de dadwerên ji her du malbatan ji bo "vekolîna sedem û aliyên nelihevhatinê û amadekirina pêşgotinan ji bo aştiyê" têne hilbijartin [7].
"Hikmîyet di malbatê de" wekî "saziyeke hiqûqî û civakî" ya serbixwe hatî nasandin ku armanca wê "çakkirin" e di navbera her du hevjînan de dema peydabûna cudahiyê û krîzê [8].
Ayeta sêyem: Pêşîniya "aştiyê" li ser "qehrê"
Xwedê dibêje: "وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ" "Û heke jinek ji serkêşî an rûdana mêrê xwe bitirse, guneh li ser wan her duyan tune ku bi hev re aşitiyê bikin; û aşitî çêtir e." Ev ayet rasterast rewşekê destnîşan dike ku yek ji aliyan di "rûdan"ê de ye. Quran li şûna teşwîqkirina bertekpêdanê an jî ketina di qehra hevdu de, "aştiyê" wekî "xêr" pêşkêş dike.
Lêkolîna tefsîrê bi navenda ayeta 128 ya Sûreya Nisa nîşan dide ku "aşitî" di vê ayetê de ne bi wateya lihevhatin û tawîzdayînê ji ber qelsiyê ye, lê bi wateya lihevhatineke biaqil û bi rûmet e [9]. Her wiha li ser "aştiyê" wekî "xêr" hatî tekezkirin [10]. Ev ayet hînî me dike ku heta dema ku em nîşanên sarbûn û dûrbûnê li aliyê din dibînin jî, em dikarin bi pêşengbûna di danûstandinê de, rêya lihevhatinê hêsan bikin. Qehra bê sedem, tam berevajî vê "aştiyê" ye.
Beşa sêyem: Ji qehra (xeyidandinên) bê nav ber bi danûstandina bi nav
Çareseriya kirrûbirr ji bo rizgarbûna ji "qehra bê nav" di sê gavan de tê kurtkirin:
- Navlêkirina hestê li şûna mehkûmkirina aliyê din. Li şûna hevoka hilweşîner "tu qet min fêm nakî", hevoka avaker "ez niha hest dikim nayêm dîtin û ev yek ji min re dijwar e" bicîh bikin [11].
- Guherandina "qehrê" bo "bêhnvedanê". Berî dûrbûnê, hevokeke kurt bêjin: "Ez niha pir xemgîn im û nikarim rast biaxivim. Ez saetekê dixwazim aram bibim, paşê ez vedigerim û em ê biaxivin." Ev hevok, bêdengiyê ji "cezakirinê" bo "bêhnvedanê" diguhere [12].
- Bikaranîna prensîba "hikmîyet"ê di gola girtî de. Dema ku çend caran hewldana danûstandinê têk çû, ji kesekî ewle û bêalî (şêwirmend an mezinê dilsoz) ji bo navbeynkariyê alîkariyê bixwazin [13].
Ji ber vê yekê, qehrên ku ne ez dizanim çima û ne ew, bi rastî qîrînên bêdeng in ku di odeyên bê ziman ên têkiliyê de diteqin. Psîkolojî dibêje ev bêdengî, testeke bêkêr e ji bo pîvana evînê ku bi xwe evînê diêşîne [14]. Lê Quran rêyeke din nîşan dide: rêya "muameleya bi me'ruf" [15], "hikmîyet" [16] û "aştiyê" [17]. Peyama dawî zelal e: têkiliyeke ku tê de neyê axivîn, heta ku tijî bêdengî be jî, vala ye. Şikandina bêdengiyê, ne nîşana qelsiyê ye, lê forma herî bilind a "muameleya bi me'ruf" û pêşgotina her "aştiyê" ye ku Quran ew "xêr" bi nav dike.
Têbînî:
- "Îşkenceyeke malê bi navê qehr (xeyidandinên) ": Analîza psîkolojîk a bêdengiya dirêj wekî "çeka sar" di jiyana hevbeş de. Ajansa Nûçeyan a Fars (farsnews.ir).
- Lêkolîna kalîtatîf a modelên têkilî yên her du hevjînan di salên destpêkê yên zewacê de: stratejiyên dûrxistina nakokiyê. Gotara lêkolînê, bingeha weşanên zanistî yên Zanîngeha Tehranê (jwdp.ut.ac.ir).
- Heman.
- Çêkirin û pêbawerkirina pîvana boykota hestiyar a hevjînê (SEBS): nasîna pêkhateyên redkirina hestiyar, bêdengiya cezakirinê, paşguhkirina sîstematîk û bêparmayîna ji bersivdayînê. Kovara Sêmehane ya Dîtinên Nû yên Zanistên Civakî, Zanistên Perwerdehiyê û Psîkolojîyê (sepjr.ir).
- Seyed Hoseyinî, Saîd û Mohammad Ja'farî, Resûl. (1402). Vekolîna têgîna "muameleya bi me'ruf" di ayeta 19 ya Sûreya Nisa û roleka wê di erkên hiqûqî yên her du hevjînan de. Lêkolînên Quranî, cilda 28, hejmara 4 (jqr.isca.ac.ir).
- "Îşkenceyeke malê bi navê qehr (xeyidandinên) ": Analîza psîkolojîk a bêdengiya dirêj wekî "çeka sar" di jiyana hevbeş de. Ajansa Nûçeyan a Fars (farsnews.ir).
- Makarem Şîrazî, Nasir. Tefsîra Nimûne, li ser ayeta 35 ya Sûreya Nisa (dadgeha aştiya malbatî). Pirtûkxaneya Dîjîtal a Medreseya Fiqhê (lib.eshia.ir) û bingeha Tefsîra Nimûne (makarem.ir)
- Mortazavî, Seyîd Mahmûd. (1403). Analîzeke din li ser xwezaya serbixwe ya "hikmîyet di malbatê de" bi tekezkirinê li ser ayeta 35 ya Sûreya Nisa û qanûnên Îranê. Malbat di Hêlîna Fiqhê de (fka.journals.miu.ac.ir).
- Narîmanî, Zehre. Lêkolîna tefsîrê ya peyvên "aşitî" û "silm" di Qurana Kerîm de bi navenda ayeta 128 ya Nisa û tekezkirinê li ser rexnekirina tefsîran. Portala Giştî ya Zanistên Mirovî (ensani.ir).
- Fîşên tefsîrê yên têkildar bi ayeta 128 ya Sûreya Nisa (aşitî wekî xêr). Bingeha Agahdariyê ya Nivîsgeha Parastin û Belavkirina Berhemên Ayetullah Xamineyî (farsi.khamenei.ir).
- Çêkirin û pêbawerkirina pîvana boykota hestiyar a hevjînê (SEBS): nasîna pêkhateyên redkirina hestiyar, bêdengiya cezakirinê, paşguhkirina sîstematîk û bêparmayîna ji bersivdayînê. Kovara Sêmehane ya Dîtinên Nû yên Zanistên Civakî, Zanistên Perwerdehiyê û Psîkolojîyê (sepjr.ir).
- Lêkolîna kalîtatîf a modelên têkilî yên her du hevjînan di salên destpêkê yên zewacê de: stratejiyên dûrxistina nakokiyê. Gotara lêkolînê, bingeha weşanên zanistî yên Zanîngeha Tehranê (jwdp.ut.ac.ir).
- Mortazavî, Seyîd Mahmûd. (1403). Analîzeke din li ser xwezaya serbixwe ya "hikmîyet di malbatê de" bi tekezkirinê li ser ayeta 35 ya Sûreya Nisa û qanûnên Îranê. Malbat di Hêlîna Fiqhê de (fka.journals.miu.ac.ir).
- Çêkirin û pêbawerkirina pîvana boykota hestiyar a hevjînê (SEBS): nasîna pêkhateyên redkirina hestiyar, bêdengiya cezakirinê, paşguhkirina sîstematîk û bêparmayîna ji bersivdayînê. Kovara Sêmehane ya Dîtinên Nû yên Zanistên Civakî, Zanistên Perwerdehiyê û Psîkolojîyê (sepjr.ir).
- Seyed Hoseyinî, Saîd û Mohammad Ja'farî, Resûl. (1402). Vekolîna têgîna "muameleya bi me'ruf" di ayeta 19 ya Sûreya Nisa û roleka wê di erkên hiqûqî yên her du hevjînan de. Lêkolînên Quranî, cilda 28, hejmara 4 (jqr.isca.ac.ir).
- Mortazavî, Seyîd Mahmûd. (1403). Analîzeke din li ser xwezaya serbixwe ya "hikmîyet di malbatê de" bi tekezkirinê li ser ayeta 35 ya Sûreya Nisa û qanûnên Îranê. Malbat di Hêlîna Fiqhê de (fka.journals.miu.ac.ir).
- Fîşên tefsîrê yên têkildar bi ayeta 128 ya Sûreya Nisa (aşitî wekî xêr). Bingeha Agahdariyê ya Nivîsgeha Parastin û Belavkirina Berhemên Ayetullah Xamineyî (farsi.khamenei.ir)
Fîroze Dildarî (lêkolîner, çalakvanê medyayê, qada virtual)
Etîket
Qehrên (xeyidandinên)bê nav
Bêdengiya cezakirinê
Têkiliya her du hevjînan
Your Comment