Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gelê Behreynê di hefteyên dawî de di şert û mercên ewlehiyê û fetisandinê yên rejîma Al Xelîfe de ne. Girtina bi sedan zana û rûyên navdar ên Behreynî bi hincetên îdeolojîk û olî an jî hevxemî bi gelê Îranê, Behreyniyan hêrs kiriye. Gelê Behreynê di roja 8ê Novembrê, ku diviya bû biryara dadgehê li dijî zanayên girtî were ragihandin, bi peyama Ayetullah Şêx Îsa Qasim, zanayê navdar ê Behreynî, hatine kolanan û rejîm ji tirsa tevger û hêrsa gelî derxistina biryara dadgehê paş xist.
Dr. "Ebdulreûf Şaîb", sekreterê Tevgera Îslamî ya Rizgariya Behreynê, di hevpeyvînê de bi Ebna re got: Rejîma Al Xelîfe bi krîzeke siyasî ya fetisîner re rû bi rû ye ku ew neçar kiriye gelek gavên din bavêje, di nav de tevlêbûna di herika normalîzekirina têkiliyan bi Îsraîlê re, pêkhatina hevpeymaniyê bi rejîma Siyonîst re û amadekirina rê ji bo avakirina baregehên leşkerî li vî welatî. Amerîka ji baregeha Behreynê êrîşî welatên cîran dike, û Behreynê di êrîşa li ser Yemenê û welatên din de beşdar e.
Wî bi referansiya sûcên dawî yên rejîma Al Xelîfe li Behreynê got: Demek e ku rejîm zordestiya xwe li dijî zanayan zêde kiriye, di nav de girtina komî ya dawî ya zanayan û şkence û azardana wan bi tawanên cihêreng ku piraniya wan ne siyasî ne, lê bêtir olî, îdeolojîk, neteweyî û welatparêzî ne. Ji ber vê yekê pergal di rewşeke serîgêjiyê û matmayînê de ye û dixwaze bi van gavan bi rengekî serkeftinê bi dest bixe da ku ji vê tengasiyê xelas bibe.
Dr. Şaîb ji hemwelatiyên xwe yên Behreynî re got: Em ji gel û hemwelatiyên xwe yên li Behreynê re dibêjin; bi her gav û çalakiyeke ku dikarin, ji gotina gotinek an hevokekê an hewldana ji bo azadkirina girtiyan, çi girtiyên bi şert û çi bê şert, û hemû zanayên mez lûm, hewldanê bikin da ku yekem, Xwedê ji bo wan karekî salih tomar bike, û duyem, nefikirin ku ev çalakî û îmkanên piçûk bêbandor in, ji ber ku Xwedê di Quranê de dibêje; hûn tu gavekê ji bo hêrs kirina kafiran navêjin jê re ku Xwedê ew ji bo we karekî salih neke. Xwedayê jêrzêde û bilind çalakî û helwestên we ji bîr nake, heta ku di asta twîtekê de be.
Sekreterê Tevgera Rizgariya Behreynê got: Ev çalakî bandoreke zelal heye, her weha ku rejîm neçar bû roja derxistina biryaran û dadgehê paş bixe û ket serîgêjiyê. Ev serîgêjiyê ew di rewşeke de daniye ku li ser helwestên we hezar hesaban vedike û bertekên we li ser performansa wan têne xuyang kirin.
Wî ji gelê Behreynê re got: Ji ber vê yekê dîsa ji we dixwazin li dijî zordestî û dîktatoriya pergalê berxwedanê bikin û ji bo azadkirina girtiyan û hemû mafên windakirî yên ku rejîmê ji wan standiye rabin ser piyan.
Wî di dawiyê de got: Em gihîştin vê encamê ku pergal nikare bi gelê Behreynê re li hev bîne û her weha miletê Behreynê jî nikarin ew tehemûl bikin, ji ber ku ev pergal zordest e û li hember me rêyeke din nîne ji bilî xelaskirina ji vê pergalê, û divê em berxwedanê bikin, berxwedaneke şidî ku hikûmetê bikeve û maf û azadiyên miletê me vegerîne.
……….
Dawiya Nûçeyî/
Etîket:
Behreyn
Zanayên Behreynê
Rejîma Al Xelîfe
Îsraîl
Your Comment