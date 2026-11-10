Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hêzên çekdar ên Yemenê ragihandin ku di bersivdana êrîşa Erebistana Siûdî û sûcên wê yên berdewam li dijî gelê Yemenê — ku dawîn mînaka wê sûca hovane li dijî firoşkar û kirrûbiran li baza El-Hedare li Taizê bi balafirên şer û bombeyên GBU-12 yên Amerîkî, û her weha hilweşandina gundekî temam li navçeya Bani Hişîş bi bombeyên GBU-12 û GBU-38 yên Amerîkî bû — çar operasyonên leşkerî pêk anîn.
Li gorî daxuyaniya Hêzên çekdar ên Yemenê, operasyona yekem Balafirgeha Navneteweyî ya Xalid û çend stasyonên pompêkirinê li ser xeta rojhilat-rojava li paytexta Erebistana Siûdî, Riyadê, hedef girt, ku lêdan rasterast bûn û agir û zerar li cihên hedef hatin çêkirin.
Operasyona duyem şirketa Aramco li Beqîqê hedef girt û bi fazla Xwedê gihîşte armancên xwe.
Operasyona sêyem kombûnên leşkerî yên Erebistana Siûdî, ku efserê Siûdî Bedir El-Herbî çavdêrî li ser dikir, li navçeyên El-Mezaribe û Ras El-Are hedef girt û gelek kuştî û birîndar hatin jê.
Operasyona çarem navenda darayî li paytexta Erebistana Siûdî, Riyadê, di bersivdana hedefgirtina zarok û jinan ji aliyê dijmin ve hedef girt.
Hêzên çekdar ên Yemenê hişyarî dan hemû veberhêner û şirketan ku sermayeyên xwe li Erebistana Siûdî nehêlin û pêşniyar kir ku sermayeyên xwe veguhezînin welatên aşitî û ewle; ji ber ku Erebistana Siûdî heta dawiya êrîş û dorpêçê li dijî Yemenê, welatekî neewle ji bo veberhênanê ye.
Hêzên çekdar ên Yemenê her weha tekez kirin ku îdiaya nû ya dijminê Siûdî ku Yemen xeta boriyê ya rojhilat-rojava li Medîneya Munewere hedef girtiye, dereweke mezin e; operasyona me xeta boriyê ya rojhilat-rojava li paytexta Erebistana Siûdî, Riyadê, hedef girt û ne li Medîneya Munewere.
Di dawiya vê daxuyaniyê de hate tekez kirin ku Hêzên çekdar ên Yemenê operasyonên xwe li kûrahiya Erebistana Siûdî û di çarçoveya ferzkirina hevkêşeya "dorpêç li hember dorpêçê û tundkirin li hember tundkirinê" û hedefgirtina kombûn û efserên dijminê Siûdî berdewam dikin heta ku êrîş bisekine û dorpêç ji welat were rakirin.
..................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Şirketa Aramco
Erebistana Siûdî
Yemen
Fuzeên balîstîk
Hêzên çekdar ên Yemenê
Your Comment