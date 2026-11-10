Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Reza Salihî Emîrî, Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan, di axaftinekê de di merasima dawiyê ya pêncemîn xelata Emîr, bûyera neteweyî ya rûmetgirtina ciwanên bandorker ên civakî yên Îranê bi bîranîna şehîdê cîhadger Emîrmihemed Ejdery, ku îro Sêşem, 19ê Mijdarê li salona konferansên navneteweyî ya Kitêbxaneya Neteweyî ya Îranê hat lidarxistin, bi rûmetgirtina bîranîna şehîdên şoreşa îslamî, şehîdên şerê 12 rojan û şehîdên şerê Remezanê, bi taybetî rêberê şehîd ê şoreşa îslamî, got: Em li ber qada pîroz a hemû şehîdan serî xwar dikin. Eger îro em di hawîrdoreke ewle û aram de civiyane û diaxivin, bê guman ev ewlehî û aramî bi bereketa xwîna şehîdan e ku canê xwe feda kirin da ku miletê Îranê di ewlehî û aramiyê de bijî.
Wî bi spasdana ji çalakiyên cîhadî yên ku di vê bûyerê de hatin kirin û komela çalakiyên cîhadgeran li seranserê welêt, zêde kir: Erkê min e ku bi navê hikûmetê spas ji ked û xebata her yek ji çalakvanên vî qadê li seranserê welêt bikim. Her weha spas ji hewldanên berdewam û şopandina berpirsiyaran û rûyên naskirî yên vî qadê, bi taybetî birêz Mesnî, birêz Şehramabadî û hemû hezkiriyên din ên ku di vê rê de çalak in, dikim.
Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan bi referansa navê hilbijartî ji bo vê merasimê, got: Di têgîna rûmetgirtin û hurmetgirtina şehîdan de ramanên min hene; ji ber ku em li kîjan cihî ne ku bixwazin şehîdan rûmetgirtin bikin, yên ku li gorî baweriyên olî li ba Xwedayê xwe rojî digirin. Ji vê hêlê ve, ez bawer dikim divê navê van civînan ji rûmetgirtin û hurmetgirtinê biguhezînin bo civînên daxwaza şefaetê ji şehîdan; ji ber ku qada şehîdan pir bilindtir e ji rewşa me û divê em ji wan daxwaza şefaetê bikin da ku li ber Xwedê serbilind bin.
Wî di berdewamiyê de bi referansa guherînên wêneya Îranê di ramana giştî ya cîhanê de, tekez kir: Çima Îrana îro di cîhana aloz de dibiriqe û wêneya berxwedana Îraniyan li qada navneteweyî li ser zimanê taybet û giştî ye? Bi rastî ez dibêjim ku berî şerê 12 rojan, wêneyek cihêreng ji Îranê di hişê Îraniyan û ramana giştî ya cîhanê de hatibû çêkirin, lê îro em bi wêneyek nû û xweş ji Îranê li qada cîhanî re rû bi rû ne.
Salihî Emîrî bi referansa amadebûna xwe di civîna cîhanî ya geştyariyê li Madrîdê Spanyayê, got: Di vê civînê de ku zêdetirî 90 wezîr û 176 heyet amade bûn, min nivîsa axaftinê ya amadekirî danî aliyekî, li sînga xwe da û ala Îranê hilda û ji mînberê navneteweyî bi cîhanê re axivî. Min tekez kir ku îro ez ji welatekî diaxivim ku zarokên wê li dibistanê li hember Amerîkayê berxwedan kirin û Mînab sembola sûca ye ku em wê wek sûca sêyem a Amerîkayê piştî Hîroşîma û Viyetnamê dizanin.
Wî zêde kir: Di wê axaftinê de min tekez kir ku serwerên Qesra Spî û Tel Avîv, piştî rû bi rûbûna bi berxwedana hêzên leşkerî re, li hember berxwedana miletê Îranê jî bêhêz bûne û ketine tengasiyê. Wan ji bo derketina ji vê rewşê, zarokên me li dibistanê şehîd kirin. Bawer bikin ku bi gotina van gotinan, atmosfera salona civînê bandor bû û amadebûyî bi miletê Îranê hevxemî kirin û çalakiyên serwerên Qesra Spî şermezar kirin.
Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan bi gotina ku berxwedana Îranê bûye sedema serbilindiya welêt li qada cîhanî, got: Îrana îro îspat kiriye ku li hember du hêzên mezin ên nuklear yên cîhanê disekine. Qehremanên me li qada berxwedanê, li hember mezintirîn hêzên nuklear, leşkerî, aborî û medyayî yên cîhanê sekinîn û serî xwar nekirin. Ev berxwedanê Îranê li cîhanê serbilind kiriye û bûye sedema çêkirina wêneyek nû ji welatê me di ramana giştî ya cîhanê de.
Wî bi referansa sefara dawî ya komela hunermendan, nivîskaran, elîtan, derhêneran û helbestvanan bo Mînabê, got: Hefteya borî bi zêdetirî 150 kes ji hunermend û elîtan em çûn ziyareta şehîdên Mînabê. Em li ber zarokên me yên bêguneh û mez lûm serî xwar kirin û serî danî xwarê. Her mirovek ku lingê xwe diavêje Mînabê, ji hundir û bi baweriyên xwe digihîje vê encamê ku tiştê îro li hember dijmin wek hêmana berxwedanê tê naskirin, berhema nifşekî ye ku di bingeha şoreşê de hatî perwerdekirin.
Salihî Emîrî bi referansa guherîna wêneya Îranê di medyaya cîhanî de piştî şehîdbûna zarokên Mînabê, destnîşan kir: Berê, medyaya rojavayî wêneyek tarî ji Îran û Tehranê di ramana giştî ya cîhanê de çêkiribû, lê şehîdbûna şehîdên şerê 12 rojan, şerê Remezanê û bi taybetî zarokên mez lûm û bêguneh ên Mînabê, vê tozê rakir û ala Îranê li cîhanê hilda. Îro Îran û Îranî li qada cîhanî serbilind in.
Wî berdewam kir: Heyetên dîplomatîk ên ku van rojan berê xwe didin Tehranê, vê peyamê hildigirin ku dijminên miletê Îranê ketine tengasiyê û dixwazin jê derkevin. Min gelek caran tekez kiriye û dîsa dibêjim ku divê miletê Îranê serkeftina xwe li ser serwerên Qesra Spî û serwerên sûcdar û zarokkuş ên Tel Avîv pîroz bike. Ew bi vê ramanê hatibûn ku kar biqedînin, lê divê bizanibin ku miletê Îranê kar biqedîne.
Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan bi îfadekirina baweriya xwe bi derbasbûna miletê Îranê ji şert û mercên niha, got: Ez bawer dikim ku miletê me dê ji vê tengasiya dijwar derbas bibe û li seranserê Îranê şahiya serkeftinê pêk bîne. Her weha ez bawer dikim ku xwîna şehîdan ên ku di vê sal û zêdetir de ji miletê Îranê û Xwedayê mezin re hatin pêşkêşkirin, qet wunda nabe.
Wî bi tekezkirina li ser girîngiya çalakiyên cîhadî di qadên cihêreng de, got: Çalakiyên we temamkerê rêya şehîdên me yên bihagiran in. Cîhad tenê di qada şer de wateyê nagire, lê di qada avakirinê û qadên din ên xizmetê de jî cîhadek pîroz tê hesibandin. Ji vê hêlê ve, tevgera cîhadî ya we di dirêjahiya rêya şehîdan de ye û di nijadnasiya vê rê de, em ê bigihîjin heman xalê ku şehîdên me pê re çûn.
Salihî Emîrî bi referansa damezrandina stada neteweyî ya ji nû ve avakirin û ji nû ve afirandina wêneya Mînabê, got: Me bernameyek bi beşdarbûna 22 saziyên îcrayî dest pê kiriye û ez birêz Mesnî vexwendim ku tevlî vê komê bibe. Bi awayekî fermî, me li asta neteweyî stadeke ji bo ji nû ve avakirin û çêkirina wêneyek nû ji Mînabê li cîhanê damezrandiye. Em ê Mînabê cîhanî bikin û li dadgehên navneteweyî jî dosyayên nû ji bo dadgehkirina serwerên Qesra Spî û Tel Avîv çêkirine.
Wî zêde kir: Em ê Mînabê wek belgeya sêyem a sûca Amerîkayê, piştî Hîroşîma û Viyetnamê, li cîhanê tomar bikin. Em bawer dikin ku divê ji xala Mînabê berxwedanê bikin û ji heman xalê, cîhanê li ser mez lûmiya miletê Îranê û zarokên vê welêt agahdar bikin. Ji niha pê ve, em ê Mînabê Îranê bi nav bikin; ji ber ku Mînab wêneya rastîn a Îrana me ye û berxwedan beşek ji nasnameya neteweyî ya me tê hesibandin.
Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan bi tekezkirina li ser pêwîstiya modelçêkirinê ji bo nifşa ciwan, tekez kir: Ji bilî çalakiyên ku hûn pêk tînin, mijara girîng modelçêkirin û kadrosazî di nav ciwanan de ye. Em bi tundî hewceyê wênesaziyê ji van bûyeran in û divê em ji bûyera Mînabê bigihîjin hemleya Mînabê. Her weha divê em zarokên Mînabê wek mîtosên Îrana Mezin, hem di nav ciwanên welêt de û hem jî li asta cîhanî bidin nasandin.
Wî berdewam kir: Perwerde û Fêrkirin divê ji niha pê ve, Mînabê di çavkaniyên dersê de ji zarokên me re fêr bike û zanîngeh jî di çarçoveya semîner û bernameyên zanistî de vê mijarê bigihînin nifşa ciwan. Komela saziyên welêt, bi beşdarbûna gelê Mînabê û komela parêzgehê, di çarçoveya stada neteweyî ya Mînabê de dê çalakiyê bikin da ku wêneyek nû û serbilind ji Mînabê li cîhanê çêbibe.
Salihî Emîrî bi referansa pêwîstiya saxkirina zerarên ku li miletê Îranê hatine, got: Ez hêvî dikim hikûmet bikaribe gavên bandorkar ji bo saxkirina birîna ku dijminan li milet û Îranê xistine, bavêje. Divê dijminên milet bizanibin ku eger wan zerar li miletê me xistiye, em ê tol hildin. Divê ew bizanibin ku eger wan birîn li bedena Îranê xistiye, ew qet nikarin çand, nasname, berxwedan û wêrekiya zarokên me ji miletê Îranê bistînin.
Wî di berdewamiyê de ji danasîna bernameyeke nû di qada geştyariyê de xeber da û got: Di Wezareta Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan de, me bernameyeke nû bi navê "Geştyariya Başûr" danasî kiriye. Divê cîhan bizanibe Tengava Hurmuz li ku ye, Mînab li ku ye û vê erdnîgariyê çi taybetmendî hene. Her weha ku Xûzistan di heşt salên parastina pîroz de dergevanê Îranê bû, îro Hurmuzgan dergevanê Îranê ye di parastina pîroz a niha de. Bi rastî, başûrê Îranê îro bûye erdnîgariya berxwedanê.
Wezîrê Mîrata Çandî, Geştyarî û Pîşesaziyên Destan zêde kir: Di şerê heşt salan de, serwerên Bexdayê nikaribûn heta yek bi çiçek ji axa Îranê dagir bikin û di hesreta Îranê de man. Îro jî serwerên Qesra Spî dê di hesreta dagirkirina Îranê de bimînin.
Wî bi referansa destpêkirina mijareke nû bi navê "Geştyariya Berxwedanê û Başûrê Îranê", got: Di vê bernameyê de, em ê gelek kesan ji seranserê cîhanê berê xwe bidin başûrê Îranê da ku bizanibin berxwedana Îranê çi wateyê digire, Hurmuz li ku ye, Bendera Ebas, Bûşehr û Xûzistan çi qad hene û Mînab, ev Kerbelaya Îranê, li ku ye.
Salihî Emîrî di dawiyê de bi spasdana ji çalakvanên cîhadî, destnîşan kir: Erkê min e ku bi navê Serokkomar û hikûmetê, spas ji her yek ji we ku bi îrade û motîvasyonê di vê rê de dimeşin, bikim. Çalakiya we ji gavên qadê wêdetir, zemîna modelçêkirinê ji bo ciwan û zarokên me çêdike. Divê tevgera we di çarçoveya televîzyonê û wêneya medyayê de ji nifşa ciwan re were nîşandan da ku ev model û mîtos di nav ciwanan de bibe çand û gotûbêj; gotûbêja berxwedanê, avakirinê, nasnameya neteweyî û nasnameya Îranî.
........
Dawiya peyamê/
Etîket:
Şehîdên xwendekar ên Mînabê
Xelata Emîr
Your Comment