Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Binyamîn Netanyahû, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, îro îdiya kir ku ev rejîm dê di demeke nêzîk de ji bo pejirandina Îranê wek welatekî nuklear wek meseleyeke rastiyê bê zextkirin.
Ev îdia di halekî de tê mînakirin ku Îranê gelek caran ragihandiye ku li pey çêkirina çekên nuklear nîne û bernameya wê ya nuklear bi tevahî aşitî ye. Bi vê re jî, Serokwezîrê rejîma Siyonîst hîn jî bi israr dibêje ku bernameya nuklear a Îranê di rêya çêkirina çekan de ye.
Hezîrana sala borî û di dema şerê 12 rojan de, Amerîka û rejîma Siyonîst bi êrîşa li ser tesîsên nuklear ên Îranê ku di bin çavdêriya saziyên navneteweyî de bûn, îdia kirin ku bernameya nuklear a Îranê tune kirine. Çend meh şûnda û di dema şerê 40 rojan de, dîsa tesîsên nuklear ên Îranê hatin êrîşkirin û hikûmeta Amerîkayê û Siyonîstan dîsa îdia kirin ku bernameya nuklear a Îranê bi tevahî tune bûye. Lê piştî şer, hikûmeta Trump hemû hewla xwe kir ku Îranê ji pêşvebirina bernameya xwe ya nuklear bêzar bike, her çend Tehran qet li ber vê daxwazê neçû.
Netanyahû di berdewamiya axaftina xwe de got: Îran bernameya xwe ya nuklear pêşve dibe û tenê rêya ji holê rakirina vê metirsiyê hilweşandina pergala Îranê ye.
Netanyahû di halekî de ji xewna xwe ya hilweşandina pergala Îranê diaxive ku di hilbijartinên dawî de li serzemînên dagirkirî, hevpeymaniya wî nikaribû pirraniya dengan bi dest bixe û niha bi îhtîmala dawiya serdema xwe wek Serokwezîrê rejîma Siyonîst re rû bi rû ye.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Amerîka
Rejîma Siyonîst
Îran
Bernameya nuklear a Îranê
Binyamîn Netanyahû
Your Comment