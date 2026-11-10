Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – “Pete Hegseth”, wezîrê şer ê Amerîkayê, di berteka xwe de li ser biryarnameyekê derbarê sînordarkirina desthilatdariyên hikûmeta vî welatî di bicihkirina operasyonên leşkerî de, got ku di dîroka Amerîkayê de tu wezîrê şer di dema pêkanîna operasyonek leşkerî de nehatiye ji kar avêtin.
Wî bi rexne li biryarnameya sînordarker a desthilatdariyên leşkerî yên hikûmeta Amerîkayê û tirsa ji lêpirsînê (destûrkirinê) got: “Ev biryarname ji dijminên me, di nav de Îran, kartelan û dijminên din re, vê peyamê dişîne ku Amerîka şervan û serokên xwe yên sivîl ji ber pêkanîna bi serkeftî ya operasyonên leşkerî yên qanûnî ceza dike.”
Wezîrê şer ê hikûmeta terorîst a Amerîkayê di berdewama axaftina xwe de di civîna çapemeniyê de bi derew got: Em destpêkerê vî şerî nebûn; Îranê 47 sal berê ew dest pê kir.
Wezîrê şer ê Amerîkayê her wiha got ku dîrok dê derbarê şerê li dijî Îranê de dadweriyeke bi temamî cuda ji baweriyên hevpar yên îro bike.
Hegseth di beşeke din a gotinên xwe de tekez kir ku Washington dê rewşa hundirîn ya Îranê ji nêz ve û di astên cuda de bişopîne.
...............
Dawiya peyamê
Etîket
Pete Hegseth
Şerê Îran û Amerîkayê
Lêpirsîna Hegseth
Your Comment