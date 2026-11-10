Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA– Pete Hegseth, wezîrê şer ê Amerîkayê, di yekem konferansa çapemeniyê ya xwe de li Pentagone piştî têkçûna dîrokî ya komarîxwazan di hilbijartina navdemê de — ku beşeke mezin a wê ji ber êrîşên Amerîkayî-siyonîst li ser Îranê tê hesibandin û daxwazên ji bo destûrkirina (lêpirsîna) wî wek yek ji faktorên vî şerî cidî bûne — hewldana Kongreyê ji bo destûrkirina xwe "pêşangeheke siyasî ya pêkenok" bi nav kir.
Hegseth bi awazeke tûj, nexşerêya destûrkirina xwe wek hewldana "parlementerekî nerazî û têkçûyî" yê Kongreyê ji bo lêdana serokkomar bi nav kir.
Wezîrê şer ê Trump bêyî ku rasterast behsa hûrgiliyên tawanbarîên xwe bike — ku ji aliyê Thomas Massie, parlementerê komarîxwaz, ve hatine derxistin — gelek caran îdia kir ku ew "serkeftina operasyona leşkerî" bi nav kir û got: "Di dîroka Dewletên Yekbûyî de qet çênebûye ku wezîrê parastinê ji kar were avêtin."
Wî bi berawirdkirina rewşa xwe bi doza destûrkirina Donald Trump re got ku serokkomarê Amerîkayê du caran hatiye destûrkirin û her du caran "bi hêztir" vegeriyaye û vê carê jî hewldana sêyem a destûrkirinê ku endamekî kabîneya wî dike armanc "dê têk biçe."
Wezîrê şer ê Amerîkayê di berdewamê de derbarê encamên nexşerêya destûrkirina xwe li ber kesên ku wî "dijminên" Amerîkayê bi nav kir, îdia kir: "Ev destûrkirin ji Îranê, kartelan û her dijminê ku temaşe dike re dibêje ku Dewletên Yekbûyî hêzên xwe û serokatiya xwe ya sivîl ji bo pêkanîna bi serkeftî ya operasyoneke leşkerî ya qanûnî ceza kir."
Hegseth di beşeke din a axaftina xwe de bi dubarekirina îdiayên berê yên Waşingtonê li dijî Îranê îdia kir ku Amerîka kontrola Tengava Hurmuzê di dest de heye û Tehran dê qet çekên nukleerî nebin. Ev îdia di demekê de tê kirin ku di rojên dawî de gelek caran keştiyên bazirganî ji ber derbasbûna ji rêyên ku bi Îranê re nehatine hevrêzkirin şewitîn.
Wî di hewldana projeksiyonê (lêxistina tawanê li ser din) derbarê têkçûna êrîşan li ser Îranê di pêkanîna armancên xwe yên îdiayî de got: "Dîrok dê derbarê vî şerî de pir cuda ji aqilê hevpar yê niha dadwerî bike." Wî her wiha di îdiayeke bê piştevana dîrokî de îdia kir: "Me ev şer dest pê nekir. Îranê 47 sal berê ew dest pê kir!"
Wezîrê şer ê Amerîkayê di berdewama gotinên xwe de bi berawirdkirina bi qurbaniyên Amerîkayê di şerên Viyetnam û Koreyê de, di ravekirina têkçûna êrîşkariyê li ser Îranê de îdia kir ku operasyona "Xeşma Epîk" qet bi qasî wan şeran qurbanî nehatiye û nabe. Wî her wiha medyayên rexnegir ên komarîxwaz tawanbar kir ku ji ber "nefreta ji serokkomar" nikarin serkeftina leşkerî ya Amerîkayê qebûl bikin.
Hegseth armancgirtina sivîlan ji aliyê artêşa Amerîkayê ve "îdiaya derew" bi nav kir û îdia kir: "Tenê kesên ku sivîlan dike armanc terorîst in ku em wan nêçîr dikin." Ev îdia di demekê de tê kirin ku senator û medyayên Amerîkayê girîngtirîn sedema destûrkirina wî tam ev mesele bi nav kirine. Hikûmeta Amerîkayê di zêdetirî 200 rojên borî de gotiye ku ew lêkolîn dike ka çawa li dibistana Mînabê êrîş bike, lê hê jî encamên van lêkolînên îdiayî nehatine eşkere kirin.
Hegseth di berdewamê de bi referansa girtina Nicolás Maduro, serokkomarê Venezuelayê, îdia kir ku ew "nehatiye revandin, lê ji aliyê baştirînên Amerîkayê ve bo dadmendiyê hatiye radestkirin."
Wî di bersiva pirsyeke derbarê gotinên JD Vance, cîgirê serokkomarê Amerîkayê, de — ku şerê li dijî Îranê wek yek ji sedemên sereke yên têkçûna komarîxwazan di hilbijartina navdemê de bi nav kiribû — ji bersiva rasterast reviya û got: "Ez ji bo cîgirê serokkomar gelek rêzê digirim û bê guman naxwazim tiliya tawanê bi awayekî berovajî bigirim. Bi xweşbextî, siyaset bi rastî qada min nîne."
Ev gotin di demekê de tê gotin ku cudahiyên ramanan di nav Partiya Komarîxwaz de derbarê encamên siyasî yên şerê Îranê li ser encamên hilbijartinê eşkere bûne.
Wezîrê şer ê Amerîkayê di dawiyê de di hewldana têkoşîna li dijî dijber û rexnegirên xwe de got: "Ez li pişt her yek ji van operasyonan radiwestim û heke pêwîst be sibê dîsa pêk tînim. Heke ew bixwazin werin ba şervanan, divê ji min derbas bibin."
..................
Dawiya peyamê/
Etîket
Hegseth
Donald Trump
Artêşa Amerîkayê
Serokkomarê Venezuelayê
Pentagon
Amerîka
Îran
Your Comment