Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kurteya rapora Amargî: Rewşa Kurdan li Sûriyê
Li gorî rapora malpera Amargî, nêzî du salan piştî hilweşîna rejîma Esed, Sûriye ber bi demokrasiyê naçe. Hikûmeta derbasbûyî ya Ehmed el-Şere balê dikişîne ser navendkirina desthilatdariyê li Şamê, û hêzên derve jî pêşî li aramiyê didin, ne demokratîzasyonê. Demokrasî ji rojeva hikûmeta Sûriyê û gelek dewletên rojavayî hat derxistin; pêşîtiya sereke xurtkirina desthilatdarî û pêşîgirtina li nerazîbûnê ye.
Nerînên sereke:
- Rana Xelef (lêkolîner): Dewleta derve êdî guh nade demokrasiyê. Destûra demkî ya ku desthilatdariyên berfireh dide serokkomar nîşaneya vê ye. Rewş wek "aştiya ne-lîberal" tê binavkirin — ewlehî û rêz pêşî, demokrasî paşê.
- Sîrwan Kaco (rojnamevan): Beriya hilweşîna Esed, hêzên kurd (QSD, PYD û rêveberiya xweser) ji ber sazî û hêza leşkerî ya bi rêkûpêk, yek ji girîngtirîn berendam bûn ku rêberiya hereketa dijber a demokratîk bikin. Lê peymana agirbest û entegrasyonê ya 29ê Çileya 2026an bi Şamê re rewş guherand: rêberên kurd niha xwe beşek ji pêvajoya dewletavakirinê dibînin, ne avakerên alternatîfeke demokratîk. Hikûmeta derbasbûyî jî wan ne wek hevparên wekhev, lê di çarçoveya saziya bin rêberiya Şamê de qebûl dike.
- Wek mînak: Mezlûm Ebdî bû şêwirmendê serokkomar, Ûlham Ehmed jî ket parlemana Sûriyê. Kaco dibêje: "Beşbûna di saziya desthilatdariyê de û lîstina roleke opozîsyona demokratîk du cihên cuda ne."
- Encamek: Baweriya hin komên ne-kurd (mesîhî, durzî, elewî, ereb, êzidî) bi hêzên kurd re kêm bû. Konferansa "Pêkhateyan" li Hesekê (Tebaxa 2025an) ku daxwaza nenavendîbûnê û parastina mafên koman dikir, ji aliyê Şamê ve hat redkirin. Mesîhiyan niha hîs dikin ku hatin paşguhkirin.
- Xelef: Divê hereketa siyasî ya nû xwedî nasnameyeke neteweyî û berfireh be, ne tenê kurdî. Demokrasî, beşdarbûn û wekheviya welatiyê divê bingeha wê bin.
- Walid Cûlî (lêkolîner): Peymanên li ser bazara siyasî û berjewendiyên demkî berdewam nakin. Demokrasî û beşdarbûn divê bi çarçoveyên zelal ên destûrî û qanûnî bên garantîkirin, ne bi peymanên siyasî yên guherbar.
- Rula Bexdadî (parêzer): Pêvajoya entegrasyonê ne li ser bingeha muzakereya neteweyî ya wekhev e, lê zêdetir têxistina kom û aktoran di saziya heyî de li gorî şertên aliyê bihêztir e.
Encam: Pirsgirêka sereke ne tenê beşdarkirina hin koman di hikûmetê de ye, lê nebûna lihevhatineke neteweyî li ser cewhera pergalê ya siyasî ya pêşerojê ye. Kapasîteya kurdan ji bo lîstina roleke alternatîfeke siyasî ya serbixwe kêm bûye. Ji bo demokrasiyeke berfireh li Sûriyê, pêdivî bi garantiyên qanûnî, dabeşkirina rastîn a desthilatdariyê, nenavendîbûn û beşdarbûna domdar a hemû koman heye — ne bi peymanên demkî û danîna kesên siyasî.
Etîketên:
- Kurd
- Sûriye
- QSD (Hêzên Demokratîk ên Sûriyê)
- PYD
- Rêveberiya Xweser
- Şam
- Ehmed el-Şere
- Mezlûm Ebdî
- Entegrasyon
- Demokrasî
- Nenavendîbûn
- Hikûmeta Derbasbûyî
- Amargî
- Sîrwan Kaco
- Rana Xelef
- Rula Bexdadî
- Walid Cûlî
- Peymana 29ê Çileya 2026an
- Konferansa Pêkhateyan
- Hesekê
- Mesîhî
- Durzî
- Elewî
- Êzidî
- Mafên Koman
- Aştiya Ne-Lîberal
- Alternatîfa Demokratîk
- Îran û Sûriye
Your Comment