Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serleşker Muhsin Rezayî destnîşan kir: Şerrê li himber Îranê, ji niha va bi giranî zîyan daye hikûmeta Amerîkayê; lê Waşîngton hema wisa wek qumarbazekî bêçare ketiye hewil û teqelayê. Serleşker Rezayî destnîşan kir: Dest ji çêkirina nûçeyên sexte derbarê gotûbêjên xeyalî berdin û pergala nû ya Rojavayê Asyayê înkar mekin.
Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehîya Neteweyî ya Îranê xitabî taqima desthilatdar a Amerîkayê got: Dema wê yekê hatiye ku hûn li himber heft şertên ku Îranê bi caran ragihandine, teslîm bibin.
………..
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment