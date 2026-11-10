Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nerazîtîyên navxweyî li Behrêynê di çarçova merasima roja hêrsa gelanî da bi armanca daxwaza bo azadkirina hemî girtîyên di zindanên Rejîma Alê Xelîfe da û di serî da zanayên dînî yên şîe berdewam in.
Komîteya rêkxera van nerazîtîyan ji gel xwest ku kombûn û çalakîyên nerazîtîyê li bajar, navçe û gundên Behrêynê berdewam bikin û roja 22ê Mijdarê wek dema lidarxistina tevgereke nerazîtîyê ya berfirehtir ragihand. Baqir Derwêş, Serokê Civata Mafên Mirovan a Behrêynê tekez kir ku weşandina belavokeke lêkolînî ya nû ya ku ji 60 rûpelan pêk tê, balê dikişîne ser hûrgiliyên dadgehîkirinên nepenî û binpêkirina mafên mirovan li vî welatî li himber dezgehên dînî û azadîya derbirînê û zanyarên dînî yên şîe. Derwêş got: Me berdewamiya dadgehîkirinên nepenî û sînordarkirinên li ser medah û berpirsên lidarxistina merasimên tazîdariya Huseynî (S) şopandine.
………..
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment