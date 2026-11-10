Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gadî Ayzenkot, serokê partiya Yeş Atid û berpirsê avakirina kabîneya nû ya rejîma Siyonîst, roja Sêşemê di bersiva axaftina Benyamin Netanyahû de li Knessetê got:
«Niha ji her demê zêdetir bawer im ku Netanyahû êdî hêjayî wê nîne ku tewra yek deqeyeke din jî di posta xwe de bimîne.»
Wî di berdewamiya axaftina xwe de tekez kir ku divê partiyên hevpeymana wî bilez gav bavêjin da ku kabîneyeke awarte ava bikin.
Ayzenkot hişyarî da û got: «Berdewamiya desthilatdariya Netanyahû bûye sedema aloziya navxweyî û dikeve metirsiya ewlehî ya Îsraîlê.»
Du roj berê, Îsxaq Herzog, serokê rejîma Siyonîst, Gadî Ayzenkot wezîfedar kiribû ku kabîneya nû pêk bîne. Ew hewl dide bi yekxistina partiyan, zemîna hilweşandina kabîneya Netanyahû amade bike.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Benyamin Netanyahû
- Rejîma Siyonîst
- Îsxaq Herzog
- Gadî Ayzenkot
- Kabîneya rejîma Siyonîst
Your Comment