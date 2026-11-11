Guterres, Seroka Encûmena Ewlehiyê Sanita Pavlova-Dessalines û Rêvebirê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî Rafael Grossi, derbarê "daxuyaniya nefretê û dilşewat a Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê ji bo xelatek heta 20 mîlyon dolaran li hember pêşkêşkirina agahiyan li ser bernameya nukleerî ya aştiyane ya Îranê" nivîsand: "Komara Îslamî ya Îranê ji Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, Encûmena Ewlehiyê û Rêvebirê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî daxwaz dike ku vê daxuyaniya nefretê bi zelalî û bêyî tu gumanê şermezar bikin."
Eraqçî tekez kir: "Herwiha ji Sekreterê Giştî û Encûmena Ewlehiyê tê xwestin: yekser bala civaka navneteweyî bidin ser encamên cidî yên daxuyaniya Amerîkayê ji bo parastina aşitî û ewlehiya navneteweyî û di çarçoveya berpirsiyariyên xwe yên li gorî Destûra Neteweyên Yekbûyî de, li hember metirsîyên ku kiryarên Amerîkayê li ser ewlehî û ewlehiya sazûmanên nukleerî, amûr û karmendên têkildar çêdikin, tevbigerin û Amerîkayê li hember kiryarên wê yên berdewam ên neqanûnî berpirsiyar bikin."
Nivîsa temam a nameya Ebas Eraqçî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Berhembilind
Ez dixwazim bala we ya lezgîn bidim ser kiryara dawî û pir dilşewat a hikûmeta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku tê de li hember pêşkêşkirina agahiyan li ser bernameya nukleerî ya Îranê, di nav de agahiyên têkildarî kesên têkildarî vê bernameyê, endamên civaka zanistî ya welêt, sazûman û amûrên wê, xelatek heta 20 mîlyon dolarên Amerîkî, ligel îmkanÎna cihguhertin û veguheztinê bo cîhek din, hatîye pêşkêşkirin.
Ev daxuyanî, ku di 6 û 7ê Mijdara 2026an de, bi rêya bernameya bi navê "Xelat ji bo Dadmendiyê" ya Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê bi awayekî giştî hatîye belavkirin û ji aliyê Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (CENTCOM) ve hatîye ji nû ve belavkirin, nîgeraniyên cidî derbarê encamên wê ji bo ewlehî û tevahîtiya bernameya nukleerî ya aştiyane ya yek ji dewletên endam ên Peymana Qedexekirina Belavbûna Çekên Nukleerî (NPT) derdixe holê.
Komara Îslamî ya Îranê vê kiryara nefikirkirî û xeternak bi tundtirîn awayî şermezar dike û wê bi taybetî ji ber vê yekê nîgerankirin dibîne ku bi zelalî teşwîqê berhevkirina nepenî ya agahiyan û casûsiyê li ser sazûman û materyalên nukleerî, amûrên teknîkî û zanyar û pisporên vî qadê dike. Nêzîkatiyek wiha metirsiya teşwîqkirina çalakiyên casûsiyê û armancgirtina zanyarên nukleerî û karmendên teknîkî bi xwe re tîne. Li ser vê yekê, ev kiryar nîgeraniyên cidî derbarê ewlehiya sazûmanên nukleerî û ewlehiya kesên ku di çalakiyên nukleerî yên aştiyane de beşdar in, çêdike.
Mafê dewletan ji bo pêşxistin, hilberîn û bikaranîna enerjiya nukleerî ji bo mebestên aştiyane, bêyî cudakariyê û di çarçoveya berpirsiyariyên xwe yên navneteweyî de, mafek e ku bi zelalî di Madeya Çarem a Peymana Qedexekirina Belavbûna Çekên Nukleerî (NPT) de hatîye nasîn. Ti dewlet nabe bi rêya kiryarên zordarî, destwerdanên nepenî an çalakiyên ku ewlehiya sazûmanên nukleerî û civaka zanistî ya welatekî din xetere dike, hewl bide ku çalakiyên qanûnî yên nukleerî yên aştiyane yên wî welatî lawaz bike.
Daxwaza giştî ji bo wergirtina agahiyên nepenî derbarê sazûmanên nukleerî, amûr û karmendên têkildarî hikûmeteke serbixwe, bi taybetî di şert û mercên ku ev sazûman di bin garantiya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî de ne, pirsên cidî derbarê pêbawerî, tevahîtî û pêbaweriya pergalê garantiyên Ajansê derdixe holê.
Yek ji encamên lezgîn ên kiryareke wiha nîgerankirin ji aliyê Amerîkayê ve ew e ku mirov nikare di şert û mercên ku sazûman bi xwe, karmend û agahiyên hesas ên ku pergalê garantiyê pê ve girêdayî ye di bin teror, xerakirin û destdirêjiyê de ne, li bendê be ku berpirsiyariyên garantiyê bi awayekî normal bêne bicîhanîn. Sazûmanên nukleerî yên di bin garantiya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî de, ji berpirsiyariya hiqûqa navneteweyî derveyî çarçoveyê nînin û ketina wan di bin garantiyê de jî bi tu awayî mafên serweriyê yên hikûmeta têkildar kêm nake. Daxwaza agahiyan derbarê sazûmanên di bin garantiyê, avahî û taybetmendiyên teknîkî, amûr, operasyon û karmendên têkildarî wan, ev metirsî çêdike ku agahiyên têkildarî garantiyan ji bo mebestên bi temamî dijî mîsyona rastkirinê ya Ajansê bêne îstîsmar kirin. Pêwîst e ku pergalê garantiyên Ajansê di vê rewşa taybet de nebe amûra çalakiyên agahî û casûsiyê yên Dewletên Yekbûyî û pêbawerî û karîgeriya wê neyê xerakirin.
Tevlêkirina zelal a zanyarên nukleerî û karmendên teknîkî di lîsteya kesên di bin daxuyaniya şermê ya xelatê ya Dewletên Yekbûyî de pir nîgerankirin e. Zanyar û pisporên teknîkî yên çalak di qada nukleerî ya aştiyane de divê karibin erkên xwe yên pîşeyî bêyî tirsandin, tehdîd, zordarî an ketina di bin çalakiyên ku jiyan û ewlehiya wan a kesane xetere dike de pêk bînin. Civaka navneteweyî berpirsiyariyeke hevpar li ser pişta xwe heye ji bo bilindkirina ewlehî û ewlehiya sazûmanên nukleerî û karmendên wan û herwiha ji bo pêşîgirtina li ser kiryarên ku dikarin metirsiya xerakirin, destwerdana neqanûnî an qezayên bi zanebûn bi encamên potansiyel xirab ên radyasyonî û mirovî zêde bikin.
Li gorî van xalan, Komara Îslamî ya Îranê ji Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, Encûmena Ewlehiyê û Rêvebirê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî daxwaz dike ku vê daxuyaniya nefretê bi zelalî û bêyî tu gumanê şermezar bikin. Herwiha ji Sekreterê Giştî û Encûmena Ewlehiyê tê xwestin:
- Yekser bala civaka navneteweyî bidin ser encamên cidî yên daxuyaniya Amerîkayê ji bo parastina aşitî û ewlehiya navneteweyî;
- Di çarçoveya berpirsiyariyên xwe yên li gorî Destûra Neteweyên Yekbûyî de, li hember metirsîyên ku kiryarên Amerîkayê li ser ewlehî û ewlehiya sazûmanên nukleerî, amûr û karmendên têkildar çêdikin, tevbigerin û Amerîkayê li hember kiryarên wê yên berdewam ên neqanûnî berpirsiyar bikin.
Li ser vê yekê, bi taybetî ji Rêvebirê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî tê xwestin:
- Li ser girîngiya parastina nepenîtiyê, bêalîtî û serbixwebûna sazûmanî ya çalakiyên garantiyê yên Ajansê tekez bike û careke din tekez bike;
- Di çarçoveya desthilatdarî û mîsyona qanûnî ya Ajansê de, hemû tedbîrên pêwîst bigire da ku piştrast bike agahî û zanîna têkildarî garantiyan ku di dema çalakiyên Ajansê de têne bidestxistin, neyêne eşkerekirin û ji bo mebestên dijî mîsyona Ajansê neyêne îstîsmar an bikaranîn. Di vê çarçoveyê de, divê bala taybet bê dayîn garantîkirina ewlehî û ewlehiya zanyarên nukleerî û karmendên têkildar;
- Mijarê bigihîne Desteya Walî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî û tedbîrên sazûmanî yên pêwîst ji bo çareserkirina encamên wê bêne lêkolîn kirin.
Dê minnetdar be heke ferman bidin ku ev name wekî belgeya fermî ya Encûmena Ewlehiyê û Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî were belavkirin.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Seyîd Ebas Eraqçî
Sazûmanên nukleerî
Bernameya nukleerî ya Îranê
Amerîka
António Guterres
Neteweyên Yekbûyî
NPT
Komara Îslamî ya Îranê
Rafael Grossi
Your Comment