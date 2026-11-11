Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di daxuyaniyekê de Hêza Deryayî û Hêza Esmanî ya Arjentînê wekî rêxistinên terorîst îlan kir û ronî kir:
Ji ber ku hikûmeta Arjentînê dijî prensîbên bingehîn ên hiqûqa navneteweyî, di kiryareke dijminane de Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî — ku yek ji stûnên hêzên çekdar ên fermî yên Komara Îslamî ya Îranê ye — wekî saziyeke terorîst danasî, hikûmeta Komara Îslamî ya Îranê li ser bingeha prensîba kiryara hevtayî û li gorî qanûna "Kiryara Hevtayî li hember Îlankirina Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî wekî Rêxistina Terorîst ji aliyê Amerîkayê ve" ya sala 1398an (2019) — ku tê de hatîye diyarkirin: "Hemû welatên ku bi her awayî li şûna biryara Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ya li ser îlankirina Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî wekî rêxistina terorîst biçin an piştgirî bikin, di bin kiryara hevtayî de ne" — Hêza Deryayî ya Arjentînê û Hêza Esmanî ya Arjentînê di bin vê qanûnê û hukmên wê de dibîne û wan wekî rêxistinên terorîst îlan dike.
Daxuyaniyê tekez kir: Eşkere ye ku berpirsiyariya hemû encamên vê yekê li ser milê hikûmeta Arjentînê ye.
Your Comment