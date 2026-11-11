Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA — Abdul-Sayîd, siyasetmedarekî Demokrat ê Amerîkî ji eyaleta Michiganê, bi rexneyeke tûj li ser performansa Pete Hegseth, Wezîrê Şer ê hikûmeta Trump, di birêvebirina şerê li dijî Îranê de, daxwaza îstîfaya wî ya lezgîn kir û ev şer wek faktora zêdekirina zextên aborî li ser gelê Amerîkayê bi nav kir.
Li gorî medyayên Amerîkî, El-Sayed di hevpeyvînekê de bi kanala CNN re, berê xwe da Hegseth û got: "Tu di bicihanîna erkê xwe de têk çûyî û vî şerî pir xirab birêve birî. Ji ber vê yekê îstîfa bike û kar ji bo her kesî hêsan bike, berî ku tu were dûrxistin."
Wî bi nîşankirina zêdebûna bihayê sotemeniyê û xwarinan li Amerîkayê tekez kir ku gelê Michiganê ji lêçûnên giran ên jiyanê gilî dike; pirsgirêkên ku bi gotina wî, encama ketina Washingtonê bo "şerekî dîn" e ku bi bingehîn têkiliya wî bi berjewendiyên gelê Amerîkayê re tune ye.
Ev daxuyanî piştî wê hatin dayîn ku Meclisa Nûneran a Amerîkayê bi dengê 211 li hember 204, pêşnûmeya îstîfaya Hegseth bo komîteyê şand û bi pratîkî pêvajoya dûrxistina wî rawestand. El-Sayed herwiha 11 nûnerên Demokrat ên ku di dengdanê de beşdar nebûn, bi tundî rexne kir.
Pêşnûmeya îstîfaya Hegseth ji aliyê Thomas Massie, nûnerê Komarî yê Kentucky, ve hatî pêşkêşkirin û beşeke girîng a wê ji role Wezîrê Şer di destpêkirin û berdewamkirina êrîşên leşkerî li dijî Îranê bê destûra Kongreyê re tê veqetandin. Amadekarê vê îstîfayê, hikûmeta Trump bi binpêkirina Qanûna Desthilatdariyên Şer ê sala 1973 û paşguhkirina sînorên qanûnî tawanbar kir.
Digel van rexneyan, Hegseth di konferanseke rojnamevanî ya Pentagonê de, pêşnûmeya îstîfaya xwe "pêşangeheke siyasî û pêkenok" bi nav kir û îdîa kir ku operasyonên leşkerî yên Amerîkayê li dijî Îranê qanûnî û serkeftî bûne.
Ev îdîa di demekê de tên mînakirin ku performansa Hegseth li Pentagonê, di nav de ji ber tawanên têkildarî êrîşa li ser dibistana Şeceret Tayyibe ya Mînabê, operasyonên kujer li dijî keştiyan di avên azad de, dûrxistina efserên payebilind û polîtîkayên cudakar, bi rexneyên berfireh re rûbirû bûye.
Abdel-Sayîd jî bi tekezkirina li ser pêwîstiya rawestandina şerê li dijî Îranê, vê pevçûnê "neqanûnî, neexlaqî û nemirovî" bi nav kir.
Etîket
Amerîka
Thomas Massie
Waşîngton
Pentagon
Kanala CNN
Pete Hegseth
Eyaleta Michiganê
Meclisa Nûneran a Amerîkayê
Îran
Abdulrahman El-Sayîd
Your Comment