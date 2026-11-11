Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Çavkaniyeke berpirs a Sûriyeyê ji Rûdawê re ew nûçeyên ku digotin “Sûriyeyê hêzên leşkerî şandine Yemenê” red kirin û got, “Em ti leşkeran naşînin Yemenê.”
Heman çavkaniyê tekez kir ku ti bingehên rast a van gotegotan nîne.
Wê çavkaniyê anî zimên ku karên pêşîne yên Sûriyeyê dê di qonaxa bê de li ser bihêzkirina ewlehiya navxweyî bin.
Her wiha ji nû ve avakirin û başkirina rewşa aborî dê di serê karên hikûmetê de bin.
Îdiayên rayedarên Yemenê
Ev redkirina Sûriyeyê piştî hinek nûçe û raporan hat.
Di wan raporan de dihat îdiakirin ku leşkerên Sûriyeyê gihîştine Erebistana Siûdî û Yemenê.
Hatibû gotin ku ew leşker çûne da ku piştgiriyê bidin hikûmeta Yemenê û li dijî Hûsiyan şer bikin.
Berpirsên Yemenê roja şemiyê (7ê Mijdara 2026an) ji Ajansa France-Presseyê (AFP) re axivîbûn.
Wan ragihandibû ku dê bi hezaran leşkerên Sûriyeyê li Erebistana Siûdî û Yemenê bên bicihkirin.
Wan destnîşan kiribû ku hejmarek ji wan leşkeran jixwe gihîştine herêmê.
Ev yek di demekê de ye ku bi pêşengiya Riyadê hewldanên dîplomatîk û leşkerî tên kirin.
Armanc ew e ku piştgiriya herêmî û navneteweyî ji bo hikûmeta Yemenê ya li Edenê bê komkirin.
"Bi sedan leşker li sînor in"
Ajansê li ser zarê sê çavkaniyên leşkerî û berpirsekî parastinê ragihandibû ku bi sedan leşkerên Sûriyeyê niha li her du aliyên sînorê Yemen û Erebistana Siûdî ne.
Her wiha çavkaniyekê ji Encûmena Serokatiyê û yekî din jî ji Wezareta Parastinê ya Yemenê qala planên bicihkirina bi hezaran leşkerên din kiribû.
Li gorî wê îdiayê armanca van planan ew e ku leşkerên Sûriyeyê beşdarî operasyonên leşkerî yên li dijî Hûsiyan bibin.
Peyama Şamê eşkere ye
Di demekê de ku çavkaniyên Yemenê qala hebûna leşkerên Sûriyeyê û planên bicihkirina hêzên nû dikin, Şam daxuyaniyên cuda dide.
Şam tekez dike ku ti niyeta wan a şandina hêzên leşkerî ya ji bo Yemenê nîne.
Rayedarên Sûriyeyê dibêjin ew niha giraniyê didin ser kar û barên xwe yên navxweyî û aborî.
Your Comment