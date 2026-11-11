Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mesûd Pezeşkîyan sibehê Çarşemê 20ê Çiriya Paşîn 1405, beriya sefera xwe bo Tirkiyeyê ji bo beşdarbûna di Konferansa Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (COP31) de, ev konferans wek firsendeke girîng ji bo gotûbêjê li ser rewşa avhewayê û pirsgirêkên herêmî û herwiha ji bo şêwirmendiyê bi serokên welatên cihêreng re bi nav kir.
Serokkomar bi nîşankirina amadebûna xwe di vê konferansê de li ser vexwendina fermî ya Serokkomarê Tirkiyeyê, diyar kir: "Ev 31emîn konferansa têkildarî pirsgirêkên avhewa û jîngehê ye ku 196 welatên cîhanê tê de amade ne û ji van, 71 welat bi amadebûna serokkomar an serokwezîrên xwe ve beşdar dibin."
Dr. Pezeşkîyan zêde kir: "Amadebûn di vê konferansê de firsendeke guncaw e ku em li ser rewşa avhewa û herêma ku em tê de ne û pirsgirêkên heyî gotûbêj bikin, li ser bandorên wêranker ên şer û destdirêjiyan biaxivin û helwestên xwe li ser kiryarên ku Amerîka û Îsraêl di tunekirina jîngeha Îran û herêmê de kirine, rave bikin."
Serokkomar bi vegotina ku ev konferans firsendeke pir baş e ji bo hevdîtinê bi serokên welatên cihêreng re, got: "Heya niha hevdîtin bi serok û rayedarên zêdetirî 10 welatan re, di nav de Serokkomarê birêz ê Tirkiyeyê, hatine pêşbînîkirin ku em ê bi wan re gotûbêj bikin."
Dr. Pezeşkîyan li ser têkiliyên Îran û Tirkiyeyê jî got: "Têkiliyên me bi welatê Tirkiyeyê re di asteke pir baş de ne û em di mijarên herêmî, aborî, civakî û çandî de hevparîyên gelek me hene û bi xwezayî ev hevparî dikarin di xurtkirina têkiliyên me û ewlehiya herêmê de pir bandorker bin."
Serokkomar bi nîşankirina hevdîtinan bi serokên welatên din re li ser deryaya vê konferansê, tekez kir: "Di van hevdîtinan de em ê li ser helwestên mafdar ên Komara Îslamî û sûcên ku Amerîka û Îsraêl li herêmê kirine û encamên kiryarên xwe yên kirêt di hilbijartinên xwe de li welatên xwe û ji aliyê gelê xwe ve dîtine, gotûbêj bikin."
Dr. Pezeşkîyan destnîşan kir: "Ne tenê li Amerîka û Îsraêlê bi xwe, lê li Ewrûpayê jî encama hilbijartina ku pêk hat, bi tevahî li dijî nêrîna şerxwazan, destdirêjkeran û mirovên ku bi derewê behsa demokrasî û mafên mirovan dikin, lê li dijî hemû dirûşmên xwe tevdigerin, e."
Serokkomar di dawiyê de hêvî xwe anî ziman ku em bikaribin peyamnêrên baş ji aliyê gelê hêja û welatê me ve bin û encamên baş bi dest bixin.
Etîket:
- Mesûd Pezeşkîyan
- Tirkiye
- Konferansa Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî
Your Comment