Li gorî rapora Agahdariya Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ketayib Hizbullah a Iraqê di daxuyaniyekê de tekez kir ku ew ê di bin zextên navxweyî û navneteweyî de ji helwestên xwe yên piştgiriyê ji gelê Iraqê, Komara Îslamî ya Îranê, doza Filistînê û birayên têkoşer li Yemen û Lubnanê venagerin.
Ev tevgera Iraqî her wiha çekê berxwedanê "bawerî û neyê danûstandin" bi nav kir.
Daxuyaniya Ketayib Hizbullah her wiha Elî Zeydî tawanbar kir ku ji saziyên ewlehiyê îstifade dike da ku agahî kom bike û wan bigihîne Amerîkayê û paşê Îsraîlê, û berpirsiyariya her êrîşeke li ser navend û hêzên berxwedanê û Heşda Şeibî xiste ser wî.
Di dawiya daxuyaniyê de, Ketayib Hizbullah rexne li beşdariya Serokwezîr di "dorpêçkirina Îranê li gorî daxwaza Amerîkayê" girt û ji endamên Çarçoveya Hevrêkî (Heşda Şeibî) xwest ku li şûna mehkûmkirina medyayî, rasterast fermanê bidin wî ku vê pêvajoyê rawestîne.
Di heman çarçoveyê de, Hac Ebu Mucahid El-Esaf, berpirsiyarê ewlehiyê yê Berxwedana Îslamî ya Ketayib Hizbullah, ragihand: "Em Serokwezîr Elî Zeydî bi temamî berpirsiyar dibînin ji her êrîşeke ku navendên berxwedanê an her navendeke tîpa hêzên Heşda Şeibî armanc bigire."
Ev berpirsiyar got: "Endamên hêja yên Çarçoveya Hevrêkî, hewce nîne ku daxwaz, ecêbgirtin an mehkûmkirinê di medyayan de li ser beşdariya Elî El-Falih Zeydî, Serokwezîrê Iraqê, di dorpêçkirina Komara Îslamî de bikin. Bes e ku hûn (birêvebirê berpirsiyar) agahdar bikin ku hûn ji dorpêçkirina Îranê li gorî fermanên Amerîkayê nerazî ne, û ew ê fermana we bi (spas) pêk bîne (û dê tu rêyeke revê tune be)."
Ketayib Hizbullah a Iraqê tekez kir: "Tu zexta navneteweyî û navxweyî me ji parastina berjewendiyên gelê me û têkçûna dijminên wan li hundir û derve rê li me nagire."
Ev berpirsiyarê berxwedanê yê Iraqî tekez kir: "Em ê bi hemû komployên ku li dijî gelê me têne plansazkirin re bi tundî şer bikin, çi qas dijwarî mezin bin an fedakirin çi qas mezin bin. Tu zext me ji parastina Komara Îslamî ya Îranê û rêgirtina li tenêkirina wê ji aliyê dijminên wê ve rê li me nagire."
Li gorî rapora El-Meyadîn, berpirsiyarê ewlehiyê yê Ketayib Hizbullah a Iraqê tekez kir: "Em ê ji armancên bingehîn ên gel, di serî de doza Filistînê, parastinê bikin û heta dawîna henaseyê li kêleka birayên xwe li Yemen û Lubnanê bimînin."
Ev berpirsiyar derbarê çekê berxwedanê de jî got: "Çekê berxwedanê pirsgirêkeke girêdayî doktrîn, exlaq û bingehinan e. Em ê li ser wê li hev nekin û dijmin dê tu destkevtê ji me nestîne, tewra eger em perçe perçe jî bibin."
Dawiya Peyamê
Nîşan: Hizbullah, Iraq, Berxwedana Iraqê, Komara Îslamî, Îran, Berxwedana Îslamî, Elî Zeydî
Your Comment