Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hesta nirxdarbûnê her dem yek ji bingehên mijarên perwerdehî û manewî hatiye hesibandin. Yek ji xeletiyên hevpar di rêya pêşketina kesayetiyê de ev e ku mirov nasname û nirxa hebûna xwe bi tiştên guhêrbar ên dinyayê, rewşa civakî an jî bilind û nizmbûna şert û mercên jiyanê ve girê bide.
Hocet-ul-îslam wel Muslimîn Elîreza Penahîyan di rêze axaftinên xwe yên perwerdehiyê de ev xeletiya têgihiştinê analîz kiriye û aliyên wê rave kiriye. Berfirehiya vê mijarê li jêr tê pêşkêşkirin.
Girîngtirîn faktora başbûna rewşa derûnî, kêfxweşiya hundirîn û enerjiya derûnî ya mirov, xwedîbûna hesta «nirxdariya rastîn» e; hem di warê manewî de û hem jî di aliyên madî yên jiyanê de.
Ger kesek bixebite tenê ji bo ku bi xebatkirinê bibe mirovê nirxdar, ew ketiyê rêya tunebûna giyanî ye. Ji ber ku bingehê ramana wî ev e: «Ez niha nirxekî xwe tune, divê ez nirxê xwe bi dest bixim.»
Ger hûn bixwînin da ku bi destxistina belgeyekê an zanistê hesta nirxdariyê di xwe de çêbikin, dîsa bingeha aramiya we dê lawaz be. Bêyî zêdegotinê, heta ger hûn bigihîjin mezintirîn serkeftinan jî, ev destkeftî nikarin hesteke nirxdariya kûr û domdar di derûniya mirovan de çêbikin.
Di navbera van her du ramaniyan de cudahiyeke nazik lê bingehîn heye:
- «Ji ber ku hûn xwe wekî xelîfe û afirandiyeke biqîmet a Xwedê dizanin, divê xwedî edeb bin.»
- An jî: «Edeb bikin da ku belkî di çavê kesên din de nirxdar xuya bibin.»
Ger kesek kêfxweşî û hêza xwe ya tevgerê ji vê keramet û rûmeta xwezayî bistîne, ew ê di ber bayên dijwar ên bûyeran û talîtiyên jiyanê de hêza berxwedanê nîşan nede.
Di hedîsên pîroz de bawermend bi çiyayê xurt û zexm hatiye şibandin:
«المؤمن کالجبل الراسخ»
Wate: Bawermend mîna çiyayekî zexm û bêhejîn e.
Piştgiriya vê berxwedana xurt li hember ceribandinên civakî, tengasiyên aborî û zextên cuda, heman rehên hesta kerametê ye; sermayeyek ku divê di tu şert û mercî de hilweşîne.
Qur'ana Pîroz di sûreya Fecirê de vê nêrîna şaş a mirovan li hember bûyerên jiyanê rexne dike. Wê demê ku mirov dikeve tengasiyên rizqê û belayan, bi dengê bilind dibêje:
«رَبِّی أَهَانَنِ»
Wate: «Xwedayê min min piçûk û bêqîmet kir!»
Lê Xwedayê Mezin ev têgihiştina şaş red dike. Ketina belayan tu carî nayê wateya bêqîmetbûna mirov an jî bêhurmetiya Xwedê li hember wî. Her wiha firehbûna nîmetan jî delîla bilindbûna bingehîn a mirov nîne.
Ji aliyekî din ve, dema ku nîmetek berfireh dibe, mirov bi serbilindî dibêje:
«رَبِّی أَکْرَمَنِ»
Wate: «Xwedayê min min bi rûmet kir!»
Lê rastiya mijarê ev e ku keramet û rûmeta mirov diyariyek e ku ji berê ve ji aliyê Perwerdekarê hemû cîhanê ve hatiye dayîn. Ne bi zêdebûna dewlemendî û rehetî zêde dibe û ne jî bi êş û ceribandinan kêm dibe.
Li ser vê bingehê, divê mirov hesta nirxdariya xwe bi nîmetan ve girê nede û di dema ceribandin û tengasiyan de jî xwe xwar û bêqîmet nebîne.
Bawermendê hişyar, hem di rehetî û hem jî di tengasiyê de, rastiya keramet û rûmeta xwe di girêdana xwe bi Xwedayê xwe re digere, ne di xuyangên demkurt ên bûyerên jiyanê de.
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment