Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tevgera Berxwedana Îslamî ya Nuceba ya Iraqê, bi weşandina daxuyaniyekê, serkeftinên mezin ên li hember dijminê Sîyonîstî–Amerîkî pîroz kir û got:
Xwîna Îmamê şehîd Seyid Elî Xamineyî (Qudîsa Sirruh), fermandarên pak, zarok û kesên
bêguneh, êdî sûcdar û zordar dixe bin destê xwe û bûye kabûsa wan a şevane û tirsê wan ê rojane.
Divê ew bizanibin ku piştî talîtiya têkçûnê, dê tama xwarkirin û hilweşînê jî biceribînin. Paşê divê li benda tolhildana xwîna zarokên şehîd Xamineyî bin; tolhildanek ku dê ketina wan a dojehê lezgîn bike.
Her wiha em careke din li ser naveroka peyama Cenabê Ayetullah Seyid Mucteba Xamineyî (Dam Zilluh) disekinin; peyamek ku balê dikişîne ser yekîtiya eniyên berxwedanê û berdewamiya berxwedana Îslamî li welatên cuda.
Em bi wî re peymanê nû dikin ku di rêya rêberê xwe yê şehîd û di riya berxwedanê, rûmet, keramet û azadîxwaziyê de biqedem bin û ji bo hemû guhertinên pêşerojê bi tevahî amade bin.
Bi kerema Xwedayê Mezin û bereketa xwîna şehîdan, em îro di rewşeke pir baş de ne û tu fitne û komployek nikare me bitewîne.
....................
Dawiya daxuyaniyê /
Your Comment