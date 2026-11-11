Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nûçeyên belavbûyî yên derbarê vekişîna hêzên Tirkiyeyê ji çeperên leşkerî yên bakurê Iraqê de, ji bo gotina dawîhatina hebûna leşkerî ya Enqereyê li ser axa vî welatî ne bes in. Di heman demê de ku Bexda ji lihevkirinekê re di derbarê radestkirina baregeha «Zilîkan» a li herêma «Beşîqa» ji hikûmeta Iraqê re xeber dide, agahiyên ewlehiyê nîşan didin ku tevgerên leşkerî yên Tirkiyeyê li herêmên sînorî yên parêzgeha «Dihok» hîn jî berdewam in.
Ev tevger şik û gumanan derbarê niyeta rastîn a Enqereyê ji bo kêmkirina hebûna leşkerî li bakurê Iraqê an jî hewldana wê ji bo ji nû ve rêxistinkirina hêzên xwe û bihêzkirina çeperên نفوذa xwe li ser xeta sînorê bi Iraqê re zêde dikin.
Li gorî rapora rojnameya «El-Exbar» a Lubnanê, «Elî Ez-Zeydî», serokwezîrê Iraqê û «Receb Teyîb Erdogan», serokkomarê Tirkiyeyê, di civîna xwe ya ku di Îlona borî de li New Yorkê pêk hat, li ser valakirina baregeha Zilîkan li gorî mekanîzma û nexşerêya demkî ya ku her du alî li ser wê li hev kiribûn, lihev kirine.
Lê di wê daxuyaniyê de tarîxa dawî ya temamkirina pêvajoya radestkirina baregehê nehatibû diyarkirin. Her wiha pêkanîna vê gavê bi asta pêşketina Bexdayê di bihêzkirina serweriya dewletê li herêma «Şengal» û dawîanîna hebûna komên çekdar ên biyanî li vê herêmê ve hatiye girêdan. Ji bilî vê yekê, di lihevkirina navborî de behsa baregeh û navendên leşkerî yên din ên Tirkiyeyê nehatiye kirin.
4٠ baregeh û çeperên leşkerî yên Tirkiyeyê li bakurê Iraqê
Di heman çarçoveyê de, «Giyas Es-Surcî», yek ji rêberên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê li Iraqê, di hevpeyvînekê de bi rojnameya «El-Exbar» re tekez kir ku li baregeha Zilîkan ne vekişîna tevahî ya hêzên Tirkiyeyê pêk hatiye û ne jî vekişîna wan a gav bi gav dest pê kiriye.
Li gorî gotina wî, hebûna leşkerî ya Enqereyê li çeperên din ên parêzgehên «Hewlêr» û «Dihok» hîn jî berdewam e û hêzên Tirkiyeyê nêzîkî ٤٠ baregeh û çeperên leşkerî li herêmên cuda yên bakurê Iraqê di bin kontrola xwe de digirin.
Es-Surcî destnîşan kir ku guhertinên di têkiliyên navbera Bexda û Enqereyê de, ji hevkariya leşkerî bigire heta firehbûna hevkariya aborî, hîn jî nikarîbûne dosyeya hebûna leşkerî ya Tirkiyeyê çareser bikin. Wî zêde kir ku aloziyên herêmî û pêşketinên şerê Amerîkayê li dijî Îranê jî dibe ku ji wan faktorên ku pêkanîna lihevkirinên her du aliyan dereng dixînin bin.
Ji aliyekî din ve, «Burhan Şêx Reûf», yekî din ji rêberên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, berpirsiyariya çareserkirina vê dosyayê danî ser milê hikûmeta Iraqê. Ji ber ku hebûna hêzên biyanî li ser axa vî welatî di bin desthilatdariya Bexdayê û saziyên wê yên destûrî de ye.
Wî di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya «El-Exbar» re de got ku hincetên ku Enqereyê ji bo bicihkirina hêzên xwe pêşkêş dikir, êdî ne derbasdar in؛ çi li herêma Beşîqa, ku hebûna Tirkiyeyê li wir bi qonaxa şerê li dijî DAIŞ'ê ve girêdayî bû, û çi jî li herêmên sînorî, ku Enqereyê bicihkirina hêzên xwe bi şopandina hêzên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ve rewa dikir.
Li gorî gotina Şêx Reûf, dawîhatina şerê li dijî DAIŞ'ê û ketina Partiya Karkerên Kurdistanê di pêvajoya aştiyê de bi hikûmeta Tirkiyeyê re, pêwîstiya ji nû ve nirxandineke cidî ya hebûna leşkerî ya Enqereyê çêdike.
Wî tekez kir ku berdewamiya hebûna her hêzeke leşkerî ya Tirkiyeyê li Iraqê divê li ser bingeha lihevkirineke zelal a di navbera her du welatan de be, ne li ser bingeha biryarên yekalî.
Ji nû ve rêxistina çeperên leşkerî li şûna vekişînê?
Ev pêşketin di şert û mercên ku raporên ewlehiyê û agahiyên meydanî behsa berdewamiya çêkirina rêyên leşkerî û nûjenkirina çeperên çavdêriyê li çiyayên «Metîn» û «Gare» dikin de, her wiha behsa tevgerên hêzên Tirkiyeyê li herêmên nêzîkî parêzgeha Silêmaniyê dikin, pêk tên.
Ev gav nîşan didin ku Enqere dibe ku ji şûna hilweşandina avahiya leşkerî ya xwe, li ser ji nû ve rêxistina çeperan û bihêzkirina şiyana lojîstîkî ya hêzên xwe dixebite.
«Serwan Mihemed», pisporê leşkerî, di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya «El-Exbar» re de tekez kir:
«Axaftina li ser vekişîneke qismî hewceyî lêkolîneke meydanî ya bi hûrgulî ye. Ji ber ku valakirina hin çeperên ku li ber çavan in an jî navendên demkî, ne bi wateya dawîhatina hebûna leşkerî ye.»
Wî zêde kir ku bicihkirina dîsa ya hêzan li bilindahiyên çiyayî û xalan ên stratejîk, şiyana hêzên Tirkiyeyê ji bo çavdêrî û kontrolê zêde dike. Ev jî di demekê de ye ku çêkirina rêyên lojîstîkî û pêşxistina pergalên çavdêrî û nasîna hedefan hîn jî berdewam in.
Ev pisporê leşkerî hişyarî da ku nebûna nexşerêyekê ya mecbûrî ji bo valakirina çeperan ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve, û neveguhastina tevahî ya berpirsiyariya kontrolkirina xalan ên sînorî yên Herêma Kurdistanê bo hêzên cerdevanên sînorî yên hikûmeta navendî ya Iraqê, hîn jî derfetê ji bo berdewamiya hebûna leşkerî ya Tirkiyeyê bi awayên cuda li bakurê Iraqê vedihêle.
Wî tekez kir ku pêwîst e hewldanên ewlehiyê yên Bexda û Hewlêr bêne yekgirtin, da ku valahiyên ewlehiyê nebin hincetek ji bo firehkirina نفوذa leşkerî ya hêzên biyanî.
Nerazîbûna parlementoyê li hember berdewamiya hebûna hêzên Tirkiyeyê
Çalakiyên leşkerî yên Tirkiyeyê bandor li ser jiyana niştecihên gundên sînorî yên bakurê Iraqê jî kiriye. Ev tevger çalakiyên çandinî û aborî asteng kirine, tevgera niştecihên herêmê sînordar kirine û zirar gihandiye milk û deverên niştecihbûnê.
Di van şert û mercan de, dengên ku di parlementoya Iraqê de bang dikin ku çavdêrî li ser pêkanîna lihevkirina radestkirina baregehan were kirin, zêde dibin.
«Mihemed Eş-Şemmerî», endamê parlementoya Iraqê, di hevpeyvîna xwe ya bi rojnameya «El-Exbar» re de got ku agahiyên ewlehiyê yên ku ji herêmên Herêma Kurdistanê, bi taybetî tevger û komkirina hêzan li ser xeta sînorî ya parêzgehên Dihok û Silêmaniyê digihîjin wan, derbarê rastiya vekişîna Tirkiyeyê de şik û gumanên cidî çêdikin.
Eş-Şemmerî ji plana xwe ya ji bo şopandina avakirina komîteyeke lezgîn di parlementoya Iraqê de xeber da. Tê payîn ku ev komîte bi beşdariya komîsyonên ewlehî û parastinê û têkiliyên derve, û bi hevahengiya Fermandariya Operasyonên Hevbeş û saziyên ewlehiyê yên Herêma Kurdistanê were avakirin.
Armanca avakirina vê komîteyê ev e ku:
- Li meydanê, pîvan û mezinahiya hebûna hêzên Tirkiyeyê li bakurê Iraqê û cewherê tevgerên wan ên dawî bêne lêkolînkirin.
- Fermandarên ewlehiyê yên berpirsiyar bên vexwendin da ku ravekirinan pêşkêş bikin.
- Ji hikûmeta Iraqê were xwestin ku demeke diyarkirî ji bo dawîanîna hebûna leşkerî ya bê lihevkirin destnîşan bike.
..............................
Dawiya nûçeyê /
Your Comment