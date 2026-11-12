Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Nûnerên Sûdan, Somalî û Endonezyayê komeke nû ya welatiyên xwe ji Kampa Rojê ya li gundewarê Dêrikê ya parêzgeha Hisîçayê wergirt.
Kampa Rojê ew cih e ku malbatên endamên DAIŞê lê dimînin û ev kom ji bo ku vegerin welatên xwe hat radestkirin.
Serdana şandeya hevbeş a ji bo kampê
Li gorî çavkaniyên xwecihî, berî sê rojan şandeyeke hevbeş serdana kampê kiribû.
Ev şande ji nûnerên Hikûmeta Sûriyeyê, Hêzên Ewlehiya Hundirîn û nûnerên her sê welatan pêk dihat.
Endamên şandeyê beriya wergirtina welatiyên xwe, li kampê bi hejmarek jinan re hevdîtin kiribû.
Jin û zarokên ku hatine radestkirin
Li gorî heman çavkaniyan, di nava vê komê de 12 jinên Endonezyayî bi zarokên xwe re hene.
Her wiha 30 jinên Somalî û di navbera 3 heta 9 jinên Sûdanî jî di nav vê komê de cih digirin.
Rewşa Kampa Rojê
Kampa Rojê dikeve bakurê rojhilatê parêzgeha Hisîçayê ya Rojavayê Kurdistanê.
Li kampê nêzîkî 750 kon hene û derdora 2 hezar û 200 jin û zarok lê tên girtin.
Li Kampa Rojê malbatên biyanî yên ji neteweyên wekî Tirk, Rûs, Brîtanî, Fransî, Alman, Awistralî, Endonezyayî, Sûdanî, Somalî, Tûnisî û welatên cuda yên Ereban dimînin.
……………
Dawiya Nûçeyî/
Etîket:Xezayê #Dêrik #Hisîçay #Sûriye #Somalî #Endonezyayê #Sûdan #DAIŞ #Koçberî #Nûçe #Rojnamegerî #HumanRights
#RojavayêKurdistanê #Hisîçay #KampaRojê #NûçeyênKurdan #
Your Comment