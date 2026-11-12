Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Yemeniyên berxwedêr di van hefteyên dawî de, tevî dorpêçê û hemû zehmetî û êşên ku ji ber êrîşên hov ên Siûdî li ser sivîlan derketine, li hember balafirên şer ên Siûdî û Amerîkî berxwedana xwe bi hêz didomînin.
Zarok, jin û mêrên Yemenî dema ku ji binê kavil û bermahiyên xaniyan derdikevin, di heman kêliyê de li dijî dagirkerên Siûdî sloganên berxwedanê bilind dikin û wan vedixwînin ku bi wan re rû bi rû bibin.
«Ummatulmelik El-Xaşib», endama rêveberiya medyayê ya Wezareta Derve û Koçberan a Sanaa, di nivîseke xwe ya bi sernavê «Xaneya gilî li hemberî birca şûşeyî: Hevsengiya deterrence û çîrokên berxwedanê ji Kehbûbê heta dilê Riyadê» de behsa sebat û mêrxasiya jin û mêrên Yemenî li hemberî sûcên hov ên Siûdî li Yemenê kiriye.
Îro tu kes nikare rastiya tal a şerê Yemenê nebîne. Em di qonaxeke dîrokî û pir girîng de ne; qonaxek ku rastiyên meydanê ji hemû pêşbîniyan derbas bûne û em ketine qonaxeke nû de. Di vê qonaxê de dîrok bi xwîna mirovên fedakar û mûşekên mirovên bindest tê nivîsandin; di hemberî êrîşa sûcdar a Siûdî de, ku ji bo pêkanîna planên Amerîkî û Siyonîstî, wekî xizmetkarekî bindest ji bo Uncle Sam û Trump tev digere.
Duanzdeh sal in ku êrîşa Siûdî li dijî vê gelê sebirkar, qonaxên cuda yên hovîtî û şaşbûnê derbas dike. Di van salan de dijmin bawer dikir ku şiyana leşkerî ya mezin û depoyên milyard dolarî yên mûşek û bombeyên jîr dikarin vê gelê bixin bin kontrola xwe an jî teslîm bikin.
Lê encama van hemû salan rastiyek eşkere derxist holê: Rejîmek ku di warê stratejîk û exlaqî de têk çûye, bi gelêkî serhişk û bi îradeyek bihêz re rû bi rû ye. Gelê ku bi her êrîşê re, zêdetir bawerî bi mafê xwe tîne û di helwestên xwe de bihêztir dibe.
Destanên efsaneyî yên «Kehbûbê»... Dema kevir jî li kêleka şervanan şer dikirin
Ji bo ku em paşxaneya êrîşa dawî ya Siûdî baş fêm bikin, divê em pêşî bînin bîra xwe dîmenên lehengî yên awarte ku ji aliyê medyaya leşkerî ya Hêzên Çekdar ên Yemenê ve ji bilindahiyên çiyayên Kehbûbê hatin weşandin.
Li wir, şervanên Yemenî bi şopandina mercenêr û leşkerên Siûdî di nav gir û çiyayan de, mêrxasiyên balkêş nîşan dan. Ev dîmen hem heval û hem dijmin şaş kirin û ji aliyê medyayên mezin ên derveyî û ajansên nûçeyan ên navneteweyî, di nav de medyayên Rûsî, Amerîkî û Çînî, hatin ragihandin.
Çiya û zinarên Kehbûbê wisa xuya dikirin ku ew jî li kêleka şervanê Yemenî yê ku ji ax û namûsa xwe diparast, şer dikirin. Wisa bû ku ger şervanê Yemenî ji çiyayan re bigota «rabên», dê ew jî bi wî re raban û bi sebatê wî re sebat dikirin.
Rejîma dijmin a Siûdî li hemberî van dîmenan matmayî û bêhêvî ma. Dîmenên revîna mercenêr û leşkerên Siûdî û mêrxasiya şervanên Yemenî, tevî kêmbûna amûr û imkanan, hemû îddîayên meydanî yên wê rejîmê li ber çavên cîhanê betal kirin.
Dijminê Siûdî ji bo ku vê şermê leşkerî ya mezin, ku li seranserê cîhanê belav bûbû, veşêre, her carê wekî adetê xwe vegeriya ser taktîkên xayînane û tirsonek. Wî komkujiyek li dijî sivîlan çêkir da ku bala medyaya navneteweyî ji têkçûna xwe ya şermok di eniyên pevçûna rasterast de dûr bixe.
Komkujiya Beni Heşîş û El-Waziiyê... Dîmenên xemgîniyeke bêdawî
Ji ber vê yekê, piştî komkujiya li sûka «El-Hezre» ya herêma El-Waziiyê li Taizê, xayîntiya Siûdiyan derbasî gundê «Eş-Şerîa» yê navçeya Beni Heşîş a parêzgeha Sanaa bû.
Balafirên şer ên Siûdî şeş xaniyên niştecihbûyî bombebaran kirin, dema ku niştecihên wan di hundirê xaniyan de bûn. Wisa bû ku xwîna jin û zarokan bi toza kavil û xaniyên hilweşiyayî re tevlihev bû.
Dijmin bi vê yekê jî nesekinî. Wî gelek caran bombebaran dubare kir da ku rêyan hilweşîne û ambulans, tîmên rizgarkirinê û rojnamevanan jî bike hedef; bi vî awayî pêşî li rizgarkirina qurbanîyan bigire.
Lê tişta ku dijmin jê fêm nekir ev bû ku xwîna Yemeniyan wan teslîm nake, belkî agirê hêrsê di dilê wan de pê dixe.
Li Beni Heşîşê, hesta zilmê û serbilindiyê bi awayekî herî balkêş xuya bû:
Dîmena bavê xemgîn: Bavêkî sebirkar û xwedî bawerî bi Xwedê, cesedê keça xwe ya biçûk a şehîd, ku laşê wê yê paqij perçe perçe bûbû, di hembêza xwe de digire. Wî bi dilovanî pê ve dike û maçî dike. Di nav xemgîniyekê de ku bi serbilindiyê re tevlihev bûye, dibêje:
«Ev zarok bi kîjan sûcî hat kuştin?»
Piştre serê xwe bi serbilindî bilind digire û hêsirên xwe jê dike da ku bi sebatê ku çiyayan jî dihejîne, bibêje:
«Ey Al-Suud! Bi hemû hebûna xwe sond dixwim, em hemû dê biçin eniyan. Bi Xwedê sond dixwim, ev xwîn dê vala neçe!»
Dîmena zarok Yûsif Eş-Şerîa: Yûsif ji binê ax û kavilê derxistin. Ew negirî û neşikest, belkî bi serbilindiyekê ku ji temenê wî mezintir bû, rabû ser piyan û bi gotinên ku rastiyê bi kurtî vedibêjin, ji dagirkeran re got:
«Heger hûn mêrxas bûn, dê bi balafirên xwe nehatana da ku bi xayîntiyê zarok û jinên di malan de bombebaran bikin û wekî tirsokan xwe veşêrin. Heger hûn mêrxas bûn, dê li eniyên şerê rasterast bi me re rû bi rû hatana.»
Ev dîmen rastiya tirsokî û bêşermiya dijmin eşkere dikin; dijminek ku ji rûbirûbûna rasterast direve, lê ji bo bombebarankirina xaniyên gilî û sivîlên bêguneh xwe paşde nakişîne.
Çêbûna hevsengiya hêzê: Ji ahînê heta mûşekê
Her kesê ku xwezaya bersiva Yemeniyan lêkolîn bike, dê bi tevahî fêm bike ka hêzên çekdar çavkaniya hêza xwe ji ku werdigirin.
Mûşekên Yemenî tenê wekî çekên bêdeng nayên avêtin; di nav wan de êşa kûr heye ku çiyayan jî nikarin wê tehemûl bikin. Ew ji hêsirên dayikên ku zarokên xwe winda kirine, ji girîna zarokên sêwî, ji binê kavilên xaniyên bi xayîntiyê hilweşiyayî û ji nêrînên hêrsbûyî yên mirovên ku di hundirê xwe de agirê hêrsê vedihewînin, çavkaniya xwe digirin.
Ev mûşek in ku nivîskar dibêje Xwedê wan diparêze û rê li ber wan nîşan dide. Ew vê peyama pratîkî dişînin ku bircên şûşeyî yên Riyadê û qesrên Al-Suud êdî di nav dûrahiya balafirên bêmirov û mûşekên Yemenî de ne.
Ev gelê ku li dora rêberî û hêzên xwe yekgirtî ye, zarokên xwe tenê nahêle ku bigirîn. Ew dibêje êşa xwe, zilmê û xwîna xwe dê bigihînin navenda paytexta dagirkeran. Bila wan bixwe bibînin ku planên wan ji bo bindestkirina Yemenê têk çûne. Ev rejîm nikare li hemberî vê berxwedanê bisekine, lê Yemen dê nifş bi nifş berxwedana xwe bidomîne û dijmin bixe meydanê.
Navenda aborî ya KAFD li Riyadê: Birca şûşeyî di nav dûrahiya mûşekên Yemenî de ye
Li hemberî hovîtî û xayîntiya Siûdiyan, pêdivî bi hêzeke deterrence hebû da ku hevsengiya hêzê vegerîne.
Li gorî nivîsê, êrîşa rast û wêranker a Hêzên Çekdar ên Yemenê, kompleksa îdarî ya Aramco li navenda aborî ya Melik Abdullah (KAFD), di navenda Riyadê de, kir hedef.
Navenda Aborî ya Navneteweyî ya Melik Fahd (KAFD), ku rûbera wê 1,6 milyon metrekare ye, tenê avahiyeke bilind nîne. Ew dilê aborî û navenda sereke ya aboriya Riyadê ye. Her wiha navendeke girîng e ji bo kişandina şirket, banke û sermayeyên navneteweyî, wekî bazara hîseyên Tadavul.
Ev navend nîşaneke girîng a armancên «Vîzyona 2030» ya Siûdî ye.
Nivîsê îdia dike ku hedefgirtina cihê îdarî yê Aramco di vê navenda stratejîk de, bi mûşekên balîstîk û balafirên bêmirov ên rast, ku ji pergala berevaniya bi milyardan dolar re derbas bûne, wekî Patriot û THAAD, lêdaneke mezin li bingehên aboriya Siûdî xistiye.
Peyama vê operasyonê eşkere û rasterast bû:
Ger hûn xaniyên me yên gilî li Beni Heşîş û El-Waziiyê bombebaran bikin, wê hingê bircên şûşeyî, navendên aborî û xetên boriyên neftê yên we ji Riyadê heta Yenbuê dê di nav dûrahiya mûşek û balafirên bêmirov ên me de bin.
Li gorî nivîsê, operasyonên Yemeniyan ên li dijî neft û aboriya Siûdî ji 32 operasyonên stratejîk zêdetir bûne û ew karîbûne trafîka hewayî ya navneteweyî asteng bikin.
Nivîsê dibêje rojnameyên navneteweyî, wekî «The National» û hin medyayên din, rawestandina gelek pargîdaniyên navneteweyî, di nav de British Airways, Air France, Lufthansa û Indian Airlines li Siûdî, belge kirine.
Dijminek ku difikirî dikare binesaziyên Yemenê hilweşîne û gelê wê birçî bihêle, îro matmayî ye ku Yemen serî natewîne. Berevajî wê, Yemen xwedî hêzeke ye ku navendên aborî yên wî tehdîd dike û textê wî yê zordarî dihejîne.
Dijminê Siûdî... Xizmetkar û piştgirê Siyonîzmê
Rastiya stratejiya Siûdî ya îro, li gorî nivîskar, bi tevahî eşkere bûye. Dijminê Siûdî ji amûrekê zêdetir nîne ku ji bo pêkanîna planên Amerîkî û Siyonîstî li herêmê tê bikaranîn.
Heger rejîma Al-Suud hinekî jî xwedî namûsa erebî an îslamî bûya, dê bi sed milyaran dolarên ku ji bo êrîşkirina Yemenê û kirîna çekên kujer xerc kirine, ji bo alîkariya mirovên Gazze û nûavakirina wê bikaranîba.
Îro Gazze di bin tunekirin û birçîbûnê de ye. Zarokên wê ji ber sermayê, baranê û birçîbûnê dimirin. Ew li ber çav û guhên ummeta xewkirî, di bin konên perçebûyî de digirîn û nalîn dikin.
Bi van milyardan dolaran dikaribûn xaniyên veguheztinê ava bikin û bi hezaran zarok û malbatên ku li wir asê mane, ji xetereya lehiyê rizgar bikin. Lê ev rejîm gelê Gazze terikandiye ku bimirin û bi milyardan dolarên xwe hatiye da ku Yemenê wêran bike û zarokên wê bikuje.
Ev rejîma Siûdî hewl dide ku bibe eniya pêşîn a parastin û parêzvaniya rejîma Siyonîstî û xetereyan ji wê dûr bixe.
Ji ber vê yekê, li gorî nivîskar, hilweşandina vê rejîmê û paqijkirina herêmê ji zilm û zordariya wê, ne tenê daxwazeke Yemenî ye, belkî pêdiviyeke ji bo aramiya tevahiya cîhana erebî û îslamî ye.
Nivîsê îdia dike ku heger ev rejîm hilweşe, Îsraîl jî dê zû bikeve û hemû parêzvan û piştgirên wê li herêmê dê hilweşin.
Ne agirbest, ne teslîmbûn... Em rêya Fatima Zehra dişopînin û xwe ji qebûlkirina xwarkirinê dûr digirin
Bi nêzîkbûna salvegera jidayikbûna Hz. Fatima Zehra (Silavên Xwedê li ser wê bin), ku di 20ê Cemadiyelaaxirê de ye, gelê Yemenê modelên bawerî û tevgerê yên xwe yên ku ji Ehlibeyta Pêxemberê Xwedê (Silav û selam li ser wî û malbata wî bin) îlhâm girtine, di jiyana xwe de pêk tîne.
Ev e mekteba ku ji Kerbelayê heta îro tu carî teslîmbûnê qebûl nekiriye û dirûşma «Em qet xwe nadinê binê xwarkirinê» bilind kiriye.
Dîrok xwe dubare dike. Kesayetî û rol dişibin hev: heman serokên kufr, zilm û nifaqê, kesên ku hêviyê ji mirovên din dibirin û rastî û kesên ku li ser wê dimeşin dikin hedef; û heman mirovên bindest û sebirkar, bi baweriyeke xurt û îradeyeke bihêz li hemberî zordaran radiwestin.
Ji vir ve, peyama eşkere ya gelê Yemenê ku ji her mal û civînekê tê bilindkirin, ji rêberê şoreşê û Hêzên Çekdar re ev e:
Cih ji bo agirbestên lawaz an aştiyên derewîn bi vê rejîma xayîn a Siûdî re tune ye.
Gelê Yemenê daxwaza şerêkî mezin û rûbirûbûneke biryardar dike. Ew dixwaze piştgiriya tevahî ji rêberî û hêzên mûşek û balafirên bêmirov were kirin da ku Siûdî bê ceza nemînin, hemû mafên wan vegerin û hemû zilm û gilî bi hêzê werin çareserkirin.
Ev dijmin êşa xwe li Riyadê hîs kiriye û tiştên ku dê werin, dê dijwartir û êştir bin. Ji ber ku gelê ku ruhê Fatima Zehra û sebatê Kerbelayê di xwe de hildigire, nahêle ku tolhildana xwîna zarokên xwe û şehîdên xwe vala bimîne.
«Û ew kesên ku zilm kirine, dê bizanin ku dê çawa vegerin û çi encam dê li benda wan be.»
Peyama nivîsê li vir diqede.
Etîket:
- Yemen
- Rejîma Siûdî
- Xezze
- Rejîma Siyonîstî
Your Comment