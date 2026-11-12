Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rêxistina navneteweyî ya mafên mirovan a bi navê «CAGE» di raporek 23 rûpelî de, hikûmeta Brîtanyayê bi «normalîzekirina îslamofobiyê» tawanbar kir.
Ev rêxistin di rapora xwe de diyar kir ku pênaseya nû ya hikûmetê ji bo têgeha «dijminatiya li hemberî misilmanan» (Anti-Muslim Hostility), ne tenê rê li ber parastina mafên misilmanan venake, lê bi rakirina sedemên bingehîn û sîstematîk ên cudakariyê, di rastiyê de dihêle ku xerabkarî û pêşdaraziyên sazîbûyî yên li dijî misilmanan li Brîtanyayê bidomînin.
Ev rapor, ku li ser bingeha lêkolîna pênaseya nû ya hikûmetê (ku di Adara 2026an de hat pêşkêşkirin) hatiye amadekirin, nîşan dide ku Brîtanya, berevajî awayên din ên nefretê yên olî, ji bikaranîna peyva «Islamophobia» (Îslamofobî) dûr dikeve.
Hikûmeta Brîtanyayê niha «dijminatiya li hemberî misilmanan» tenê di çarçoveya kiryarên sûcdarane, stereotîpên xirab û cudakariyên neqanûnî de pênase dike. Ev di demekê de ye ku ev pênase sînorên pir teng ji bo rexnekirina olê çêdike û dikare bibe sedema zêdebûna cudakariyê.
Derxistina dengê misilmanan ji pêvajoya qanûnsaziyê
Yek ji mijarên sereke yên rexneyên rêxistina CAGE, awayê amadekirina van qanûnan e.
Li gorî vê raporê, hikûmetê di pêvajoya şêwirdariyê de, bi qestî dengê saziyên sereke û nûnerên bawerbar ên civaka misilmanan paşguh kiriye.
Ji wan saziyan re «Meclisa Misilmanên Brîtanyayê» (MCB) jî heye, ku nûneriya zêdetirî 500 mizgeft, dibistan û xêrxwaziyên vê welatê dike. Ev saziya ji sala 2009an vir ve ji aliyê hikûmeta Brîtanyayê ve ji danûstandinan hatiye derxistin.
Dr. Wajid Akhtar, sekreterê giştî yê Meclisa Misilmanên Brîtanyayê, bi rexnekirina vê helwestê tekez kir ku hikûmet ji bo bidestxistina baweriya misilmanên Brîtanyayê divê deriyê diyalogê veke.
Li gorî wî, bê beşdariya rastîn a civakên misilman, pênaseyên ku ji aliyê hikûmetê ve tên pêşkêşkirin, dê ji rewaî û bandora pêwîst ji bo têkoşîna li dijî cudakariyê bêpar bin.
Pîvanên ducarî di pêşberî nefretê de
Rapora navborî balê dikişîne ser mijarek pir hesas: «Pîvanên ducarî» yên hikûmeta Brîtanyayê di mijara helwestê li hemberî nefretê ya li dijî misilmanan de, li gorî helwesta wê ya li hemberî Cihûyan.
Rêxistina CAGE destnîşan dike ku hikûmeta Brîtanyayê di sala 2016an de pênaseya navneteweyî ya «Cihûnetezîyê» (Antisemitism) bi lez û baldarî pejirand, lê li hemberî pênaseyên pêşniyarkirî yên «Îslamofobiyê» berxwe da û wan red kir.
Di dema ku pênaseya Cihûnetezîyê 11 mînakên zelal û bikêr ji bo nasîna kiryarên nefretê dihewîne, pênaseya nû ya hikûmetê ji bo misilmanan ji her cure mînak û rêbernameya pratîk bêpar e.
Ev cudahiya bingehîn nîşan dide ku hikûmeta Brîtanyayê ji bo nasîn û têkoşîna li dijî cudakariyên sîstematîk ên li hemberî misilmanan, îradeya siyasî ya têr nîşan nade.
Jimareyên şokker ên zêdebûna tundûtîjiyê
Di beşa dawî ya vê raporê de, behsa jimareyên xemgîn ên zêdebûna tundûtîjiyê li hemberî misilmanan li Brîtanyayê tê kirin.
Li gorî daneyên saziyên çavdêriyê, di salên 2023 û 2024an de, nêzî 11 hezar bûyerên dijî misilmanan hatine tomarkirin. Beşek ji van bûyeran êrîşên fîzîkî û zêdebûneke berbiçav a tundûtîjiya devkî dihewîne.
Rêxistina CAGE di encama rapora xwe de ji hikûmetê xwestiye ku:
- Peyva «Îslamofobî» careke din vegerîne nav gotara fermî ya dewletê.
- Şerta îspatkirina «niyet û mebesta kesane» di bûyerên cudakariyê de rake.
- Bi beşdariya rasterast a saziyên îslamî, çareseriyên pratîk ji bo têkoşîna li dijî cudakariyên sazîbûyî û polîtîkayên çavdêriyê, wekî bernameya Prevent, amade bike.
.............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Misilmanên Îngilîstanê
- Îslamofobî li Îngilîstanê
- Brîtanya
Your Comment