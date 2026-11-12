Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Encumena Hevkoordînasyona Propagandaya Îslamî, bi munasebeta salvegera şehadeta Hz. Fatima Zehra (s.x), vê rojê pîrozgariya şînê pêşkêş kir û ji gelê birûmet û şehîdperwer ê Îranê xwest ku bi beşdarbûneke berfireh di civînên gelêrî yên îşev û sibê de, di heman demê de ku peymana xwe bi armancên şehîdan nû dikin, girêdana kûr a di navbera qehremaniya Fatimî û çanda fedakariyê û şehadetê de nîşan bidin.
Nivîsa daxuyaniyê wiha ye:
Bismillahirrehmanirrehîm
Salvegera şehadeta bi bindestî ya Siddîqa Kubra, Hz. Fatima Zehra (silavên Xwedê li ser bin), bîranîna qehremaniya bêdawî ya parastina maf, rastî û pîroziya Wilayetê ye. Her wiha ew nîşana girêdana kûr a di navbera bawerî, hişmendî û cîhadê di riya Xwedê de ye.
Ew jin bû ku di lûtkeya bindestiyê de ala mafxwaziyê û parastina Wilayetê bilind kir û jiyana paqij û rêbaza wê bû ronahiya rêya azadîxwazan û rastîgerên dîrokê.
Di rojeke wiha de, merasîma cenazeyên pîroz ên şehîdên bênav ên Parastina Pîroz, dîmenekî gelek bandordar ji girêdana qehremaniya Fatimî bi çanda fedakariyê û şehadetê ye. Her wiha ew nûkirina peymana nifşên îroyîn bi armancên bilind ên şehîdan e; wan şehîdên ku bê nav û nîşan, lê bi baweriyeke xurt û îradeyeke qewî, canê xwe di riya parastina serxwebûn, rûmet, yekitiya axê û nasnameya olî û neteweyî ya Îrana Îslamî de feda kirin.
Îro, di şert û mercên ku eniya emperyalîzmê û dijminên serxwebûna Îrana Îslamî bi bikaranîna gefên leşkerî, zextên siyasî û aborî, şerê nasnameyî û operasyonên derûnî dixwazin îradeya neteweyî lawaz bikin û bîra dîrokî ya gel tarî bikin de, vegerandina çanda şehadetê û nûkirina peymanê bi şehîdan re, ji bo xurtkirina nasnameya hevpar, yekîtiya civakî û berxwedana neteweyî, pêwîstiyeke stratejîk e.
Amadeya laşên pîroz ên şehîdên bênav di nav civînên gelêrî û merasîmên neteweyî û olî de, bîranîna vê rastiyê ye ku sermayeya sereke ya hêza Îranê, bawerî, hişyarî, yekîtî û îradeya gel e; ew gelê ku di demên girîng ên dîrokê de, parastina serxwebûn û rûmeta welatê xwe wekî erkê xwe dîtiye.
Encumena Hevkoordînasyona Propagandaya Îslamî, di heman demê de ku salvegera şehadeta Hz. Fatima Zehra (s.x.) pîroz dike, ji tevahiya gelê birûmet, hişyar û şehîdperwer ê Îrana Îslamî, bi taybetî ji malbatên mezin ên şehîdan, kesên fedakar, ciwan û xortan daxwaz dike ku di domandina civînên şevane yên gelêrî de, îşev bi awayekî berfireh li meydanên bajaran amade bibin.
Di vê merasimê de, ew ê bi laşên pîroz ên 110 şehîdên bênav li Tehranê re oxir bibêjin û li parêzgehên din jî bi laşên pîroz ên şehîdên bênav re vê merasîmê pêk bînin. Bi vî awayî, bîranîna şehîdan û rêya wan zindî bihêlin û careke din girêdana kûr a gelê Îranê bi çanda fedakariyê û şehadetê nîşan bidin.
Her wiha merasîma cenazeyên pîroz ên şehîdên bênav li Tehranê, roja şehadeta Siddiqa Kubra, Hz. Fatima Zehra (silavên Xwedê li ser wê bin), sibê roja Înê, 22ê Abana sala 1405an, ji saet 8ê sibê ve, li ber deriyê sereke yê Zanîngeha Tehranê dê were lidarxistin.
Ev merasim dê di heman demê de li parêzgeh û deverên din ên welatê jî, bi munasebeta salvegera şehadeta Hz. Fatima Zehra (s.x), were lidarxistin.
Encumena Hevkoordînasyona Propagandaya Îslamî
.............
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Şehîdên bênav
- Encumena Hevkoordînasyona Propagandaya Îslamî
Your Comment