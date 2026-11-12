Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mohsen Rezayî, sekreterê Encumena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Komara Îslamî ya Îranê, di peyamekê de bi munasebeta Roja Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê nivîsand:
«Pîşesaziya mûşekî ya Komara Îslamî ya Îranê, nîşaneya hêja ya bawerî, wêrekî, afirînerî û rêveberiya cîhadî ye; ku bûye yek ji girîngtirîn amûrên pêşîlêgirtina gefan ji bo Îranê û yek ji stûnên bihêz ên parastina serxwebûn û ewlehiya welatê me yê hêja.»
Wî her wiha got:
«Îro, Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê, ferman û rêberiyên hikmetmend ên Fermandarê Giştî yê Bilind wekî bingeha karên xwe digire û bi bilindkirina amadebûna şerî ya jîrane û pêkanîna stratejiya “bersiva bilez, bi bandor û li gorî gefê, li her xalekê û bê sînorên erdnîgarî”, bi biryardariyê ji bo fedakariyê û afirandina şaşwaziyên nû di qada şerê li dijî dijminê Amerîkî û Siyonîst de amade ye.
Vekirina bajarê nû yê mûşekan ê Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê, nîşaneyeke girîng û serbilindker a vê amadebûnê ye.»
………………
Dawiya peyamê.
Etîket:
- Mohsen Rezayî
- Sepaha Pasdaran
- Hêza Hewayî û Fezayî ya Sepahê
- Pîşesaziya mûşekî ya Îranê
- Mûşekên Îranê
- Ewlehiya neteweyî ya Îranê
- Roja Hêza Hewayî û Fezayî
- Bajarê mûşekan
- Îran û Amerîka
- Îran û Îsraîl
Your Comment