Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya lûtkeya COP31ê de li Antalyayê bi Serokkomarê Sûriyeyê Ehmed Şara, Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres, Seroka Komîsyona Ewropayê Ursula von der Leyenê û berpirsên payebilind ên Tirkiyeyê re civiya.
Nêçîrvan Barzanî di hevdîtina bi Şara re tekez kir ku divê mafên Kurdên li Sûriyeyê di destûra nû de bên misogerkirin û wî Şara vexwend Hewlêr û Bexdayê.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî 11ê Çiriya Paşîn a 2026an li ser vexwendina fermî ya Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan beşdarî Konferansa Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (COP31) bû ku li Antalyayê hat lidarxistin.
Barzanî di navberên rûniştinên konferansê de bi gelek rêberên welatan û berpirsên navneteweyî re hevdîtinên dualî pêk anîn.
Nêçîrvan Barzanî her wiha bi Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan, Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan, Alîkarê Serokkomarî Tirkiyeyê Cevdet Yilmaz, Serokkomarê Azerbeycanê Îlham Aliyev, Wezîrê Karên Derve yê Îranê Ebas Eraqçî, Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Pashinyan û Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf re jî hevdîtinên kurt kirin.
Li gel Şara rewşa Kurdên li Sûriyeyê hat gotûbêjkirin
Nêçîrvan Barzanî bi Serokkomarê Sûriyeyê Ehmed Şara re civiya.
Li gorî daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê, di hevdîtinê de pêwendiyên Sûriyeyê yên bi Îraq û Herêma Kurdistanê re û bipêşxistina hevkariya hevbeş û hevahengiyê hatin nirxandin.
Her du aliyan bal kişand ser girîngiya rêyên dîplomatîk ên aştiyane û diyalogê ya ji bo çareserkirina pirsgirêkên herêmê.
Yek ji mijarên sereke yên hevdîtinê rewşa Kurdên li Sûriyeyê bû.
Barzanî tekezî li ser girîngiya parastina mafên Kurdan û misogerkirina wan di destûra nû ya Sûriyeyê de kir.
Barzanî her wiha bangî Şara kir ku di paşerojeke nêzîk de serdana Bexda û Hewlêrê bike.
Your Comment