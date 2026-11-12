Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tom Barak, nûnerê taybet yê Donald Trump bo Iraq û Sûriyeyê, di daxuyaniyeke kêm-endam de derbarê nakokiyên Partiya Demokratîk a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de, ji serokên her du partiyan xwest ku bidawî li pevçûnên xwe yên dirêj bînin û tekez kir ku Dewletên Yekbûyî niyeta destwerdana rasterast di van nakokiyan de nîne. Wî, digel ku krîza siyasî ya Herêma Kurdistanê wek komek nakokiyên malbatî û eşîrî danasîn, hişyarî da ku berdewamiya vê rewşê dê bandorê li çalakiyên şîrketên amerîkî û navneteweyî û çavkaniyên dahatê yên herêmê bike. Ev daxuyanî, ku di civîna Enstîtuya Chatham House li Londonê de hatin gotin, bi taybetî ji ber hevdemiya wan bi tundbûna nakokiyên Hewlêr û Silêmaniyê û pêşniyara îhtîmala vegerê bo avahiya du rêveberiyan, bi bertek û şîroveyên cuda yên di medya û torên civakî de re rûbirû bûn.
1. Daxuyaniya Tom Barak
Tom Barak, nûnerê taybet yê Trump bo Iraq û Sûriyeyê, got: "Ev pirsgirêkeke iraqî ye; biryareke iraqî ye û ne biryara Amerîkayê ye. Pêşniyara min û ya serokkomar ev e ku hûn ji van nakokiyan derbas bibin."
2. Redkirina destwerdana rasterast
Washington niyeta destwerdana rasterast di nakokiyên PDK–YNK de nîne; dikare "teşwîqker, şêwirmend û navbeynkar" be, lê berpirsiyariyê nagire ser xwe.
3. Sedema sereke: berjewendiyên aborî û enerjiyê
Barak bal kişand ser êrîşa droneyê ya 8ê Çiriya Paşîn li qada gazê ya Kormor (kêmbûna 2500–2800 megawat elektrîkê) û metirsiya li ser şîrketên amerîkî û navneteweyî. Pêşîniya Washingtonê aramiya aborî û binesaziya enerjiyê ye.
4. Bêgarantî bo federalîzmê
Gava hat pirsîn ka Amerîka dê garantiyê bide parastina federalîzm û mafên kurdan li hember navendparêziya Bexdayê, Barak red kir ku garantiyeke berbiçav bide û berpirsiyariyê da aliyên iraqî.
5. Rewşa siyasî ya herêmê
Piştî hilbijartinên Çiriya Pêşîn 2024an û nekarîna pêkhatina kabîneyê:
- PDK (39 kursî) piştgirî da vejandina parlemanê di 4ê Çiriya Paşîn de.
- YNK boykot kir; Bafel Talabanî ragihand ku partiya wî ji hikûmetê derketiye û îhtîmala rêveberiyeke cuda li Silêmaniyê raber kir.
- Fikarên vegerê bo serdema "du rêveberiyan" (1998–2006) zêde bûn.
6. Berteka medya û analîstan
- The National: kêmbûna tehemûla Amerîkayê; Washington êdî rola biryarder nalîze.
- Rudaw: daxuyanî wek "têkoşîna siyasî" bo serokên kurd.
- Kurdistan Watch: Washington êdî nakokiya PDK–YNK wek mijara destwerdana rasterast nabîne; pêşîniya wê aborî, enerjî û ewlehiye ye.
7. Helwestên cuda
- Kemal Mehmûd (şêwirmendê Mesûd Barzanî): gotinên Barak piştgiriya Washingtonê bo yekîtiya herêmê nîşan didin; du rêveberî zirarê li her du partiyan û gel dike.
- Çavkaniyek nêzîkî YNK: destwerdana erênî ya Amerîka dikare bi bandor be, lê bi îradeya partiyan ve girêdayî ye.
8. Berawirdkirina bi hikûmetên berê
- Victoria Taylor (cîgirê berê yê wezîrê derve): hikûmeta Trump gelek kêmtir eleqedar e bi rola navbeynkar; berê destwerdana cidî pêşî li veqetîna temam girtibû.
- Joy Hood (rayedarê berê yê Wezareta Derve): Washington berê roleke navendî lîstibû, heta peymana 1998an a Mesûd Barzanî û Celal Talabanî; nêzîkatiya Barak cudahî heye û serokên kurd divê zû rêyeke serbixwe bo lihevhatinê bibînin.
9. Hevdîtinên Barak
Telefon bi Mesrûr Barzanî re; hevdîtin bi Darbaz Resûl (YNK) û Ehmed Muftî (cîgirê wezîrê çavkaniyên xwezayî) re. Piştre li ser X nivîsand: Amerîka piştgiriya herêma bi hêz û yekgirtî dike; yekîtî hewce bi radestkirina desthilatdariyan, xurtkirina hikûmetên herêmî, qewakirina saziyan û zêdekirina şefafiyê ye.
10. Pirsgirêka sereke ya raporê
Gelo Washington hîn jî amade ye ku bo parastina avahiya siyasî û federal a herêmê lêçûna dîplomatîk bide, an jî berjewendiyên xwe yên aborî, ewlehiyê û enerjiyê dike pêşîniyê û berpirsiyariya nakokiyên navxweyî dide ser milê serokên kurd?
Encam
Xuya dike ku hikûmeta Trump pirtir dixwaze PDK û YNK xwe bi pêşîniyên Washingtonê re hevaheng bikin (ewlehiya binesaziya enerjiyê, veberhênana biyanî, aramiya Hewlêr–Bexda) ji wê yekê ku beşdarî avakirina mekanîzmaya dabeşkirina desthilatdariyê be. Ev yek hêza danûstandinê ya serokên herêmê li hember Bexdayê kêm dike û encamên nakokiyên navxweyî giran pirtir dike.
……………..
Dawiya Raporê
Etîketên:TomBarak#Amerîka#HerêmaKurdistanê#PDK#YNK#Hewlêr#Silêmanî#Navbeynkarî#Dîplomasî#Trump
Etîketên mijarî:
- #NakokiyaPDK_YNK
- #DuRêveberî
- #Federalîzm
- #Kormor
- #EwlehiyaEnerjiyê
- #Bexda
- #KurdistanWatch
- #ChathamHouse
- #Peymana1998
- #SiyasetaDerve
Your Comment