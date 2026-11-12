Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dadistaniya Behreynê di biryareke nû de, Hacî Hesen El-Mealime, serokê desteya rêveberiya Husêniya Senabisê, û Şêx Ehmed Îd, rêvebirê vê husêniyê, bi tohmeta belavkirina naverokekê li ser torên civakî, bo heyama temam a mehekê binçav kiriye. Paşê diyar bûye ku ew naverok wêneyê Şêx Mihemed Senqûr, alimekî olî yê hatî girtin, bûye.
Malpera nûçeyan a «Mer'ât el-Bahreyn» ragihand: Ya ku qewimî nîşan dide ku hikûmeta Behreynê û Wezareta Karên Hundir siyaseta ewlehî û derxistina dijberan ji qada civakî ji nû ve venagerînin; berevajî wê, bi heman rêbazê berdewam dikin û li pey sernavên nû ne ku lîsteya tiştên ku wek sûc dinasin, firehtir bikin.
Piştî zextan li ser ayîn û merasîmên olî, gazîkirina xutebayên mizgeftan û meddanan, û şopandina kesên beşdarî merasimên girêdayî bi Ehlibeytê (A) dibin, niha desthilatdariya Behreynê gihîştiye asteke pûçtir a kiryarên xwe û wêneyê alimekî olî yê hatî girtin jî wek sûc pênase dike.
Malpera «Mer'ât el-Bahreyn» bi pêşkêşkirina vê pirsê ku: «Kîjan mentiqa ewlehiyê wêneyê Şêx Mihemed Senqûr wek gefekê dibîne ku hewce bike berpirsiyarên husêniyê bên zîndankirin?», nivîsî: Xuya ye ku desthilatdariya Behreynê êdî bi şopandina kesan û hesabpirsîna ji wan li gorî helwestên wan têr nabe; lê dixwaze sembol, wêne û bîranîna civakî jî desteser bike.
Di raporê de hatiye gotin: Ya herî xemgîn ev e ku xuya nake ev kiryar bûyerên cuda an jî binpêkirinên demkî bin. Belkî ew di çarçoveya siyasetekê ya sîstematîk de pêk tên ku armanca wê belavkirina tirsê di nav civakê de û lêdan li saziyên olî û civakî ye; saziyên ku berdewamiya nasnameya civakê ne.
Husêniyê tenê avahiyek an saziyek îdarî nîne, lê saziyek civakî û olî ye ku di wijdan û hişê gel de cih girtiye. Hedefgirtina berpirsiyarên wê ji ber belavkirina wêneyekê, tenê valahiya di navbera hikûmetê û civakê de kûrtir dike.
Ev malpera nûçeyan di dawiya rapora xwe de nivîsî:
Guhertina wêneyê alimekî olî bo sûcekê, nîşana hêz û baweriya hikûmetê nîne; berevajî wê, asta hestiyariya wê li hemberî her cure îfadeya gelêrî ya ku nikare wê kontrol bike, eşkere dike.
Bi vî awayî, wêneyek dibe sûc û dilovaniyê dibe binpêkirin. Hikûmeteke wiha piştgirî nade aramiyê; belkî çembera dijminatiyê bi civaka xwe re firehtir dike û hêsantirîn awayê îfadekirinê vediguherîne şerekî nû yê ewlehiyê.
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Behreyn
- Mer'ât el-Bahreyn
- Rejîma Al Xelîfe
- Husêniye
- Zanyarên olî yên Behreynê
- Şîe
Your Comment