Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA Encamên anketeke nû ya ku ji aliyê Ajansa Reuters û Enstîtuya Ipsos ve hatiye kirin, nîşan didin ku piraniya Amerîkiyan dixwazin Kongreya nû gavên pêwîst bavêje da ku şerê li dijî Îranê bi dawî bibe û bacên gumrikê yên ku ji aliyê Donald Trump, serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve hatine ferzkirin, bên rakirin. Ev anket herwiha nîşan dide ku piştgirên her du partiyên Komarî û Demokrat hê jî derbarê namzedekî serdest ji bo hilbijartinên serokkomariyê yên sala 2028’an de li hev neketine.
Li gorî vê anketê ku çar rojan dom kir û roja Duşemê bi dawî bû, 71 ji sedî Amerîkiyan, di nav de 93 ji sedî Demokratan û 51 ji sedî Komarîyan, piştgirî didin derxistina qanûnekê ji aliyê Kongreya Amerîkayê ve ku şerê li dijî Îranê bi dawî bîne. Ev şer di meha Sibatê ya borî de, ji aliyê Trump ve bi hevkariya rejîma Siyonîst dest pê kir.
Demokrat di hilbijartinên navdemî yên hefteya borî yên Kongreya Amerîkayê de, mezintirîn piraniya xwe di her yek ji du meclîsên Senatoyê û Nûneran de, herî kêm ji sala 2008’an vir ve, bi dest xist. Ev encam peyameke eşkere bû ji nerazîbûna hilbijêran li hember Komarîyan, bilindbûna bihayan û şerê ku bertekên berfireh ên nerazîbûna raya giştî li pey xwe aniye.
Demokrat dê bi sondxwarina endamên Kongreya nû ya Amerîkayê di 3’ê Çileya pêş de, desthilatê bigirin.
Piştgiriya rakirina bacên gumrikê
Herwiha, 62 ji sedî beşdarên anketê piştgirî dan hewldanên rakirina bacên gumrikê yên ku ji aliyê rêveberiya Trump ve li ser kelûpelên ji derveyî welat tên îthal kirin, hatine ferzkirin.
Şerê li dijî Îranê bûye sedema zêdebûna tund a bihayê sotemeniyê li Amerîkayê û zextên enflasyonê di vê welatê de zêde kiriye. Enflasyona ku berê jî ji ber bacên nû yên Trump li ser bi sedan cure kelûpelên îthalbûyî bilind bûbû.
Rêberên Partiya Demokrat soz dane ku dê bersiva fikarên gelê Amerîkayê derbarê lêçûnên jiyanê de bidin û tekez kirine ku dê ji bo bidawîkirina şerê Amerîkayê li dijî Îranê bixebitin. Gelek endamên vê partiyê jî soz dane ku dê bacên gumrikê yên ku ji aliyê Trump ve hatine ferzkirin, rakin.
Meyla hevkariyê di navbera her du partiyan de
Encamên anketê nîşan didin ku alîgirên her du partiyan bi awayekî berfireh li ser girîngiya hevkariyê di navbera wan de li hev in. Li gorî encaman, 88 ji sedî Demokratan û 87 ji sedî Komarîyan — ku dike 81 ji sedî tevahiya beşdaran — bawer dikin ku girîng e Trump ji bo hevkarîkirinê bi rêberên Partiya Demokrat di Kongreya nû ya Amerîkayê de hewl bide.
Di aliyê din de, 93 ji sedî Komarîyan û 69 ji sedî Demokratan — ku dike 74 ji sedî tevahiya bersivdaran — li ser girîngiya hewldana rêberên Demokratan ji bo hevkarîkirinê bi Trump re tekez kirine.
Lêbelê, xuya ye ku gelek Amerîkî ditirsin ku Demokrat hêza xwe ya nû ji bo destpêkirina gavên li dijî Trump bi kar bînin.
Nêzîkî 42 ji sedî beşdarên anketê bawer dikin ku hewldana Kongreya nû ya Amerîkayê ji bo destpêkirina pêvajoya impeachmentê (daxuyandina neşiyanîbûna serokkomar) li dijî Trump dê ji bo welat xerab be. Di hemberî vê de, 33 ji sedî ev gav ji bo Amerîkayê baş nirxandine. Bersivdarên din jî helwesteke diyar nîşan nedane an jî ji bersivdayînê xwe dûr girtine.
Kêmkirina populerbûna Trump
Di heman demê de, encamên anketê nîşan didin ku rêjeya piştgiriyê ji bo Trump nêzîkî yek ji kêmtirîn astên dema çalakiya wî ya siyasî bûye. Kêmbûna razîbûna giştî ji performansa wî di warê enflasyonê û lêçûnên jiyanê de, yek ji sedemên sereke yên vê rewşê tê hesibandin. Rêjeya populerbûna Trump di vê anketê de 32 ji sedî hatiye ragihandin.
Ev anket herwiha nîşan dide ku Partiya Demokrat jî di nav Amerîkiyan de xwedî populerbûneke zêde nîne.
Nêzîkî 45 ji sedî Amerîkiyan nêrîneke erênî li ser Demokratan hene, lê 51 ji sedî nêrîneke neyînî derbarê vê partiyê de anîne ziman. Di aliyê din de, 35 ji sedî Amerîkiyan derbarê Komarîyan de xwedî nêrîneke erênî ne û 60 ji sedî jî nêrîneke neyînî li ser vê partiyê hene.
Hê li ser namzedê hilbijartinên 2028’an lihevkirinek tune
Derbarê hilbijartinên serokkomariyê yên sala 2028’an de, 52 ji sedî Komarîyan û kesên serbixwe yên ku zêdetir nêzî Partiya Komarî ne, gotine ku tercîh dikin namzedê pêşerojê yê vê partiyê ji bo serokkomariyê, di rêvebirina welat de nêzîkatiyeke cuda ji nêzîkatiya Trump bistîne. Di hemberî vê de, 46 ji sedî wan dixwazin namzedek bê pêşxistin ku nêzîkatiyeke mîna ya Trump hebe.
Ev encam, dema ku bi bersivên pirsên wekhev ên beriya hilbijartinên navdemî yên Kongreya Amerîkayê tên berhev kirin, nîşan didin ku helwesta Komarîyan hatiye guhertin. Di anketeke ku meha borî ji aliyê rojnameya Washington Post ve, bi hevkariya tora «ABC News» û Enstîtuya «Ipsos» hate kirin, diyar bû ku 61 ji sedî Komarîyan û kesên serbixwe yên nêzî vê partiyê dixwestin ku rêberên partiyê rêbaza rêveberiya Trump bişopînin. Di heman demê de, 37 ji sedî tercîh dikirin ku rêyeke cuda were girtin.
Di nav wan kesayetiyên Komarî de ku îhtîmala namzedbûna wan di hilbijartinên pêşerojê yên serokkomariyê de tê nîqaşkirin, «JD Vance», cîgirê serokkomarê Amerîkayê, xwedî populerbûneke giştî ya 34 ji sedî ye. Di heman demê de, 53 ji sedî nêrîneke neyînî li ser wî hene. Lêbelê, Vance di nirxandinên derbarê pêşbaziya serokkomariyê ya sala 2028’an de, di nav Komarîyan de pêşeng e. Wisa ku 62 ji sedî Komarîyan û kesên nêzî vê partiyê, wî wekî namzedekî pir baş an baş nirxandine.
«Marco Rubio», wezîrê karên derve yê Amerîkayê jî xwedî populerbûneke giştî ya 34 ji sedî ye û 43 ji sedî nêrîneke neyînî li ser wî hene. Herwiha, 58 ji sedî Komarîyan û kesên serbixwe yên nêzî vê partiyê bawer dikin ku Rubio dikare ji bo hilbijartinên sala 2028’an namzedekî pir baş an baş be.
Herdu kes, Vance û Rubio, bi dijwariyekê re rû bi rû ne ku bi girêdana navên wan bi nêzîkatiya Trump ve têkildar e. Ev mijar dikare bibe bareke siyasî li ser wan, heke yek ji wan biryar bide ku bikeve pêşbaziya pêşerojê ya serokkomariyê.
Ev anketa nû herwiha nîşan dide ku di nav Demokratan de derbarê guncawbûna «Kamala Harris», cîgirê berê yê serokkomarê Amerîkayê, ji bo pêşengiya lîsteya hilbijartinê ya vê partiyê di hilbijartinên sala 2028’an de, nakokî hene.
45 ji sedî Demokratan û kesên serbixwe yên nêzî Partiya Demokrat, Harris wekî vebijarkek pir baş an baş ji bo nûnertiya partiyê di hilbijartinên serokkomariyê yên Amerîkayê de dibînin. Lê 49 ji sedî wî wekî namzedekî navîn an lawaz dinirxînin.
Girîngtirîn xemên hilbijêran ên Amerîkî
Di warê mijarên ku bala hilbijêran dikişînin de, zextên jiyanê û mijarên aborî di rêza yekem a pêşengiyên Amerîkiyan de ji bo hilbijartinên serokkomariyê yên sala 2028’an cih digirin. Li gorî encamên anketê, 78 ji sedî bersivdaran dixwazin ku namzedan balê bidin ser lêçûnên jiyanê; 71 ji sedî kêmkirina bihayê sotemeniyê di rêza pêşengiyên xwe de dibînin û 67 ji sedî jî daxwaza kêmkirina lêçûnên xizmetên tenduristiyê dikin.
Di warê baweriya hilbijêran bi şiyana partiyan ji bo rêvebirina aboriyê de jî, Demokrat bi bidestxistina 37 ji sedî li hemberî 30 ji sedî yên Komarîyan pêşeng in.
Siyaseta derve û bazirganî jî ji mijarên din ên diyarker di hilbijartina serokkomarê pêşerojê yê Amerîkayê de tên hesibandin. 71 ji sedî Amerîkiyan piştgirî didin derxistina qanûnên ku şerê li dijî Îranê bi dawî bînin. Herwiha, Partiya Demokrat di warê baweriya hilbijêran bi hebûna bernameyeke çêtir ji bo rêvebirina şer û pevçûnên derveyî de, bi 36 ji sedî li hemberî 30 ji sedî yên Komarîyan pêşeng e.
Mijarên ewlehiyê, koçberiyê, hişê çêkirî û şêwaza rêveberiyê jî ji bo hilbijêran girîngiya wan her ku diçe zêde dibe. Komarî di mijara sûc û tawanê de bi 38 ji sedî pêşeng in û di mijara koçberiyê de jî bi bidestxistina 37 ji sedî nêzîkî hevrikên xwe ne. Di heman demê de, 54 ji sedî Amerîkiyan dixwazin ji bo hişê çêkirî rêzik û rêbazan bên danîn.
Ev anket bi awayê serhêl li seranserê Amerîkayê hatiye kirin û nêrînên 1 hezar û 705 welatiyên Amerîkî di xwe de dihewîne. Marjîna xeletiyê ya vê anketê jî nêzîkî du xalan hatiye ragihandin.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket
-
Donald Trump
-
Amerîka
-
Amerîkiyan
-
Îran
-
Hilbijartinên sala 2028’an
-
Hilbijartinên serokkomariyê yên Amerîkayê
-
Partiya Komarî
-
Hikûmeta Trump
Your Comment