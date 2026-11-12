Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Şêx Naim Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnanê, dîsa ji rayedarên vî welatî xwest ku danûstandinên bi dijminê siyonîst re rawestînin û dev ji pêşkêşkirina destûrên belaş berdin. Wî pêşniyar kir ku li şûna qebûlkirina alîkariyên biyanî yên şertedar, dabînkirina çekan ji bo artêşa Libnanê ji budceya neteweyî were kirin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnanê îro Çarşemê di axaftina xwe de bi munasebeta Roja Şehîdan, bi nîşankirina guhertinên Libnan û herêmê re got: Destdirêjiya rejîma siyonîst li ser Libnan û herêmê, destdirêjiyek e ku bi tevahî ji aliyê Amerîkayê ve tê piştgirîkirin û beşek ji projeyeke mezin û xeternak e.
Wî bertek nîşanî gotinên wan da ku dibêjin ketina berxwedanê bo şerê piştgiriyê sedema pirsgirêkên Libnanê ye û anî bîrê ku koka sereke ya krîzê, dagirkerî û destdirêjiyên berdewam ên rejîma siyonîst ji sala 1948an heta niha ne.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnanê li ser pêwîstiya bertek nîşandanê li dijî destdirêjiya rejîma siyonîst tekez kir û got ku divê ev bertek bi beşdariya artêşê, gel, berxwedanê û hemû kesên ku li her cihê herêmê şiyana hilgirtina çek û berxwedanê hene pêk were.
Şêx Naim Qasim herwiha bi ecêbmayî li hember nêrîna Amerîkayê got: Amerîkaya despot li hevalbendan digere û welatên mezin û biçûk mecbûr dike ku di hevpeymaniyekê de ji bo destdirêjiyê li kêleka wê bin. Lê îro hevkariya hêzên berxwedanê bi hev re şermezar dikin.
Wî tekez kir ku divê kiryarek neteweyî pêk were ku di çarçoveya hevkariya bi hev re, parastina axê û parastina serweriya neteweyî de xwe nîşan bide û nehêle dijmin li ser çarenûsa Libnanê serdest bibin.
Têgihîştina Îslamabad alîkariya kêmkirina aloziyê li Libnanê kir
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnanê di beşeke din a axaftina xwe de anî bîrê: Alîkariya Îranê bo me bi rêya têgihîştina Îran û Amerîkayê li Îslamabadê bû ku bû sedema kêmkirina aloziyê û gihîştina rewşa niha.
Wî herwiha got ku berxwedanê rê li ber pêşveçûna zêdetir a rejîma siyonîst girt û nehişt ku ev rejîm bigihêje armancên xwe yên di sazkirina dagirkeriyê û avakirina niştecihên nû de.
Şêx Naim Qasim li ser vê yekê got: Eger berxwedan tunebûya, îro me nedibihîst ku daxwaza sereke vekişîna rejîma siyonîst e.
Di rewşekê de ku nîqaş li ser çeka berxwedanê û monopoliya çekan di destê hikûmeta Libnanê de berdewam e, Şêx Naim Qasim ronî kir ku divê berxwedan bimîne, berdewam bike, xwe bi çekan araste bike, her dema ku pêwîstî pê hebe bikeve şer û parastina axa Libnanê bike.
Wî di heman demê de got ku divê hikûmeta Libnanê hemû zemînên pêwîst ji bo hêzdarkirina artêşa vî welatî peyda bike da ku li hember rejîma siyonîst bertek nîşan bide û piştgirî jî ji gel re bike da ku hêz li kêleka artêşê ji bo bertek nîşandana li dijî dagirkeriyê ava bibin.
Çekdarkirina artêşa Libnanê erkê me yê neteweyî ye
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê berê xwe da rayedarên Lubnanê û got: Alîkariyên şertedar qebûl nekin. Ew eşkere ji we re dibêjin ku eger gelê xwe bikuje, wê alîkariya artêşê bikin. Ev rezîlî ye. Em alîkariya biyanî ji bo artêşê naxwazin. Artêş li ser îmkan û şiyanên xwe disekine û divê em ji budceya welat alîkariya wê bikin. Ev erkê me ye.
Şêx Naim Qasim di berdewamiyê de behsa daxuyaniya dawî ya balyozxaneyên pênc welatan kir ku tê de li dijî berxwedanê helwest girtibûn û ji nûnerên parlemanê û berpirsên Libnanî xwestibûn ku li hember gelê xwe bisekinin.
Wî bawer dikir ku divê Wezareta Karên Derve ya Libnanê van balyozxaneyan bang bike û di qonaxa yekem de hişyariyê bide wan û rê li ber kiryarên wiha bigire.
Qasim bi rexnekirina destwerdana hin welatan di karên navxweyî yên Libnanê de got: Hin nûnerên welatên biyanî balyozxaneyên xwe yên li hikûmeta Libnanê tînin û bi wê re têkilî datînin û daxwaza çekderxistina Hizbullahê bi navê monopoliya çekan di destê hikûmetê de dikin, lê qet behsa dagirkeriyê nakin.
Wî zêde kir: Em ji van welatên ku piştgirîyê didin rejîma siyonîst hêviya xêrê nakin. Kar gihiştiye wir ku heta êrîşî artêşa Libnanê jî dikin. Ev welat artêşê rexne dikin û dipirsin çima şer nake û li pey afirandina fîtnê li Libnanê ne.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku erkê artêşa Libnanê, parastina aştiya navxweyî û parastina vî welatî ye. Lê hin welat artêşekê dixwazin ku gelê xwe bikuje, bikeve pevçûna navxweyî û welat bavêje têkçûnê.
Êdî li ser monopoliya çekan di bin siya destdirêjiyê de neaxivin
Şêx Naim Qasim di berdewamiyê de ji hikûmeta Lubnanê xwest ku dev ji danîna mijara monopoliya çekan di rewşekê de ku ev welat bi destdirêjiyê re rû bi rû ye, berde.
Wî got: Êdî li ser monopoliya çekan di bin siya destdirêjiyê de neaxivin. Ev eynî ew çekderxistin e ku rejîma siyonîst dixwaze bi rêya destdirêjiyê pêk bîne.
Wî berê xwe da rayedarên Lubnanê û pirsî: Çima hûn xwe li ber cîhanê mecbûr dikin ku tiştekî bi cih bînin ku di xizmeta pêkanîna projeya rejîma siyonîst de ye? Balê bidin wan meseleyan ku ji bo welat sûdmend in û parêzvanê wî ne, û ji bo bidestxistina rizaya dijmin destûrên zêdetir pêşkêş nekin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê herwiha tekez kir ku pêşîniya sereke ya Libnanê divê rawestandina destdirêjiyê, derketina hêzên rejîma siyonîst ji axa vî welatî, vegera gel bo başûrê Lubnanê û destpêkirina avakirina herêmên zirar-dîtî be.
Wî bi nîşankirina lihevhatina çarçoveya danûstandinan di navbera hikûmeta Libnanê û rejîma siyonîst de got: Pirsgirêka yekem a vê lihevhatinê, vekirina belaş a deriyê danûstandinê bi rejîma siyonîst re ye, bêyî ku tu destkeftiyek ji bo Libnanê hebe. Pirsgirêka duyem jî ev e ku aliyek berî destpêkirina danûstandinan ji her tiştî destûr dide, bêyî ku aliyê din heta yek destûr jî pêşkêş kiribe.
Tu pêwîstî ji berdewamiya danûstandinan re nîne
Şêx Naim Qasim li ser vê bingehê encam da ku êdî pêwîstî ji berdewamiya danûstandinan re nîne, ji ber ku tiştê di lihevhatina çarçoveyê de hatiye bicihkirin, hemû daxwazên rejîma siyonîst peyda kiriye û tiştek ji bo Libnanê nehiştiye.
Wî got: Êdî pêwîstî bi danûstandinê re nîne. Ji ber ku tiştê we di lihevhatina çarçoveyê de daniye, hemû daxwazên rejîma siyonîst pêk aniye û êdî tiştek ji we re nemaye. Rejîma siyonîst di vê lihevhatinê de gihiştiye hemû daxwazên xwe, lê tiştekî ji we re nedaye.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê herwiha bi nîşankirina guhertinên siyasî yên Amerîkayê û tiştê ku wî wek erdhej li vî welatî da binavkirin, got ku têkçûna Donald Trump û lawazbûna Benjamin Netanyahu, bandorek erênî ji bo aliyê din heye.
Şêx Naim Qasim tekez kir ku hilbijartina Hizbullahê di navbera serweriya neteweyî û parastina wê bi piştbesta artêş, gel û berxwedanê ji aliyekê ve û serperiştiya biyanî ji aliyê din ve, serweriya neteweyî ye.
Wî zêde kir: Berpirsiyariya rayedarên Lubnanê ev e ku alîkariya pêkanîna serweriya Libnanê bikin, ne ku di rêya peydakirina armancên rejîma siyonîst de gav bavêjin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê di dawiya axaftina xwe de tekez kir ku rejîma siyonîst wê nikaribe li Lubnanê bigihêje aramî û seknayê û dê paşiyê zû an dereng vî welatî terk bike. Ji ber ku îrade û biryardariya berxwedanê hîn jî berdewam e.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Hizbullah
Lubnan
Şêx Naim Qasim
Hizbullahê Lubnanê
Artêşa Lubnanê
Roja Şehîdan
Çekderxistina berxwedanê
Your Comment