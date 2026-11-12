Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ayetullah Riza Ramezanî şeva Pêncşemê, 21ê Abana 1405, di merasîma şîna şeva şehadeta Hz. Fatime (s) de ku li Mizgefta Hac Samedxan a Reştê hate lidarxistin, bi nîşankirina cihê bilind yê vê jinika mezin a Îslamê û bi gotina ku Hz. Fatime (s) mirovek ma'sûm, paqij û xwedan cihgahiyek ji têgihîştina asayî ya mirovan wêdetir e, got: Mezinahiya kesayetiya wê bi awayekî ye ku mirov nikare li hemû aliyên hebûna wê bigihêje, lê ev sînor di nasîna tam a cihgahiya manewî de, rê li ber sûdwergirtina ji siyret û nimûneyên emelî yên jiyana wê nagire.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi nîşankirina cihê taybet ê Hz. Fatime Zehra (S) di zanistên Ehl-ul-Beyt ê (s.x) de ronî kir: Di rîwayetan de, cihgahiya wê wek cihgahiya qudsiya Îlahî û yek ji hilbijartiyên taybet ên Xwedê hatiye nasandin û ev cihgah nîşana mezinahiya heqîqeta hebûna wê ye.
Wî bi nîşankirina têkiliya Hz. Zehra (s) bi firîşteyan re û wergirtina zanistên Îlahî piştî wefata Pêxemberê Mezin (s.x.a) got: Di vê demê de, firîşteya Îlahî bi wê re diaxift û Emîr-ul-Mu'minîn Elî (S) tişt û zanistên ku bo wê dihatin veguhastin, tomar dikir. Komela van zanistan di berhemeke bi navê "Mushafê Fatime (s..x.a)" de hatiye berhevkirin ku ji gencîneyên bi nirx ên zanistên Ehl-ul-Beyt ê (s.x) s) tê hesibandin.
Ayetullah Remezanî bi nîşankirina tekezkirina Îmam Xumeynî (r) li ser mezinahiya vê cihgahiyê zêde kir: Têkiliya Hz. Zehra (s.x) bi firîşteya wehyê re û wergirtina zanistên Îlahî, ji taybetmendiyên berbiçav ên kesayetiya wê ne û aliyên vê heqîqeta hebûnê, ji têgihîştina asayî ya mirovan wêdetir in.
Endamê Meclisa Xebernasan a Rêberiyê bi gotina ku hin ayet û rîwayet jî nîşanî cihgahiya taybet a Hz. Zehra (s) didin got: Mezinahiya cihgahiya wê bi vê wateyê nîne ku nasîn û nimûnewergirtin ji wê ji bo mirovan ne gengaz e; lê divê di navbera nasîna tam a heqîqeta qudsî û nasîna aliyên emelî û şopandin-bar ên jiyana wê de cudahî were danîn.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi tekezkirina ku Hz. Zehra (S) tenê nimûneya jinan nîne got: Ev jinika mezin a Îslamê ji bo keçan, jinan, dayikan û mêran û bi rastî ji bo hemû mirovahiyê nimûne ye û mirov dikare di warên cuda yên jiyanê de ji siyreta wê sûd werbigire.
Wî zêde kir: Jinên ku Hz. Fatime Zehra (S) wek mamoste û nimûneya xwe datînin, dikarin di perwerdekirina nifşê pêşerojê û livîna civakê ber bi şaristaniya Îslamî ve roleke berbiçav bilîzin. Ev rol ji hawîrdora malbatê dest pê dike û bi hînkirin, perwerdekirin û bandorkirina civakî berfireh dibe.
Ayetullah Ramezanî bi nîşankirina pêwîstiya baldana li aliyên cuda yên nimûnewergirtinê ji Hz. Zehra (S) ronî kir: Divê kesayetiya wê tenê di yek an çend taybetmendiyan de sînordar nekin; lê divê di warên zanist, bendetî, exlaq, manewiyet, perwerde, zanist, çand, siyaset, bînahî, agahdarkirin, welayetpêjîrî, erkzanîn û berpirsiyariya civakî de ji wê nimûne werbigirin.
Wî bi gotina ku hewcetiya yekem a mirov, nasîna Xwedê û baldana li ser nîmetên Îlahî ye got: Mirov divê hem Xwedanê nîmetan û bexşkerê wan nas bike û hem jî li hember nîmetên ku di destê wî de ne agahdar û spasguzar be.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) zêde kir: Hz. Zehra (S) di zanista Îlahî, nasîna nîmetan û spasguzariyê li hember Xwedan de, nimûne ji bo hemû mirovan e. Divê mirov bizane ku hebûn û hemû tiştên wî ji Xwedê ne û mezinbûna rastîn wê demê pêk tê ku ev nasîn di jiyan û reftara mirov de xwe nîşan bide.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclisa Xebernasan a Rêberiyê de bi tekezkirina li ser girîngiya zanist û bendetiya Xwedê got: Divê mirov tenê bi nasîna rûyî û madî ya jiyanê qane nebe, lê divê di rêya nasîna heqîqet, tewhîd û perestinê de bimeşe; ji ber ku bextewariya mirov di têkiliya agahdar bi Xwedê re û edakirina mafê bendetiyê de ye.
Wî bi nîşankirina cihgahiya Hz. Zehra (s) di bendetî û îtaeta Xwedê de got: Ew di îbadet û îtaeta Îlahî de gihiştiye cihgahiyeke berbiçav û Emîr-ul-Mu'minîn Elî (s) jî di danasîna hevalbendiya wê de, Hz. Zehra (S) wek baştirîn alîkar di rêya îtaeta Xwedê de bi bîr aniye.
Ayetullah Ramezanî bi gotina ku nimûnewergirtin ji Hz. Zehra (s) divê di reftar û şêwaza jiyana mirov de xwe nîşan bide zêde kir: Bendetiya Xwedê tenê îdîayek nîne, lê divê di biryar, reftar, berpirsiyariyê û şêwaza jiyana mirovan de xwe nîşan bide.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi nîşankirina girîngiya sadejiyînê di jiyana Hz. Zehra (s) de got: Yek ji aliyên girîng ên siyreta wê, dûrketina ji teşeyîperestî û xerckirina bêpêwîst e; mijarek ku di şert û mercên îro yên civakê de jî divê were baldar kirin.
Endamê Meclisa Xebernasan a Rêberiyê bi rexnekirina belavbûna xerckirina sexte û teşeyîxwaziyê di hin malbatan de zêde kir: Divê nirx û cihgahiya civakî ya mirov bi rêjeya xerckirinê, cihêrengiya cilûbergan û nîşandana îmkanên madî neyê pîvandin. Divê malbat li şûna ku bikevin daxwazên bêpêwîst, balê bidin xurtkirina manewiyet, hezkirin, aramî û perwerdekirina rast a zarokan.
Wî tekez kir: Sadejiyîn bi wateya paşguhkirina şert û îmkanên jiyana îro nîne, lê bi wateya dûrketina ji israfê û girêdana bi rûyî û baldana li nirxên resen ên mirovî û Îlahî ye.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehli Beytê (s) bi nîşankirina cihgahiya zanistî ya Hz. Fatime Zehra (s) got: Ew di bersivdana pirsên zanistî û dînî de cihgahiyeke berbiçav hebû û bi sebr û rastî bersiva pirsên serdaran dida; bi awayekî ku pirsêran ji kûrî û rastiya bersivên wê sûd werdigirtin.
Ayetullah Ramezanî bi tekezkirina ku divê jin û mêr di rêya bidestxistina zanist û zanistê de gav bavêjin zêde kir: Civaka ku zanist û îmanê li kêleka hev xurt bike, wê bigihêje mezinbûn û bilindbûnê. Eger jin li kêleka mêran balê bidin hînkirina zanistê û zêdekirina zanistê, hem malbat û hem civak wê ji bandorên wê sûd werbigirin.
Wî bi nîşankirina girîngiya perwerdekirina nifşê pêşerojê got: Divê malbat her çawa ku ji bo cilûberg, xwarin û hewcedariyên madî yên zarokên xwe plansaziyê dikin, ji bo perwerdekirina fikrî, exlaqî û manewî ya wan jî girîngiyê bidin û zemîna mezinbûna zanistî û îmanî ya nifşê pêşerojê peyda bikin.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) îman û zanistê wek bingeha bingehîn a mezinbûna civakê hesiband û got: Îman, tewhîd, sûdwergirtina ji rêberiya pêxemberan û qebûlkirina welayetê, ji stûnên girîng ên livîna mirov di rêya kamilbûnê û pêkhatina civaka Îlahî de ne.
Wî bi rexnekirina têgihîştinên şaş li ser têgiha azadiyê û cihê jinê di hin herikên fikrî yên Rojavayê de got: Di nêrîna Îslamî de, azadî bi wateya rizgarkirina mirov ji serdestiya hewesa nefsê û zincîrên girêdayiyê ye; lê hin herik bi guherandina wateya azadiyê, wê kêm kirine bo tazîbûn û bêserûberiyê.
Wî zêde kir: Jin di nêrîna Îslamê de kesayetiyeke serbixwe, xwedan keramet û xwedan rolên girîng ên mirovî, perwerdeyî, zanistî û civakî ye û divê neyê veguherandin bo amûrek ji bo peydakirina daxwaz û berjewendiyên kesên din.
Ayetullah Ramezanî bi tekezkirina li ser pêwîstiya parastina cihgahiya rastîn a jinê ronî kir: Hz. Zehra (S) nimûne ye ji bo danasîna nasnameya rastîn a jinê; nimûneyek ku tê de zanist, zanist, îfet, bendetî, exlaq û roleafirandina civakî li kêleka hev wateyê digirin.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclisa Xebernasan a Rêberiyê de bi nîşankirina aliyên siyasî yên jiyana Hz. Fatime Zehra (S) got: Nimûnewergirtin ji wê divê tenê bi lidarxistina merasîmên şînê, tawesul û nîşandana dilsoziyê sînordar nebe; lê divê aliyên siyasî û civakî yên jiyana wê jî werin baldar kirin.
Wî zêde kir: Hz. Zehra (S) di agahdarkirina civakê, hişyarkirina wijdanên raketî û parastina cihgahiya welayetê de nimûneyeke berbiçav e. Welayetpêjîrî ya wê ji kûrtirîn û rasttirîn diyardeyên siyreta wê ye û divê ji bo civaka îro jî were baldar kirin.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi nîşankirina xerîbiya Emîr-ul-Mu'minîn Alî (s) piştî wefata Pêxemberê Mezin (s.x.a) got: Hz. Zehra (s.x) ji dûrketina civakê ji îmam û weliyê xwe êş dikişand û helwest û xema wê li hember vê çewtiyê, nîşana kûriya zanist û girêdana wê bi welayetê bû.
Ayetullah Remezanî tekez kir: Civaka Îslamî ji bo bidestxistina bextewariyê, hewceyî jiyana komelî ya bi îman û livîna di rêya welayetê de ye. Divê bawermend li şûna lawazkirina hev, destê hev bigirin û bi dilsozî, hevkarî û berpirsiyariyê, nimûneyek ji jiyana bi îman pêşkêşî civaka mirovahiyê bikin.
Wî bi nîşankirina baldana Hz. Zehra (S) li ser berpirsiyariyên ferdî û manewî got: Ew di nasîna erk û kirina erkên Îlahî de nimûneyeke berbiçav bû û heta di kêliyên girîng ên jiyana kesane de jî li ser amadebûna ji bo hevdîtina bi Xwedê re û baldana li ser çarenûsa axretî ya xwe difikirî.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) bi nîşankirina şeva zewaca Hz. Zehra (S) û Emîr-ul-Mu'minîn Elî (s) zêde kir: Di veguhastinên dîrokî de hatiye ku ew di destpêka jiyana hevpar de jî li bîra axretê û pêwîstiya amadebûnê ji bo amadebûna li ber Xwedê bû û li ser dua, nimêj û îbadetê tekez dikir.
Wî bi gotina ku mirov li hember perwerdekirina fikrî, exlaqî û manewî ya zarokên xwe berpirsiyar e ronî kir: Malbat û herwiha pergaleya Îslamî li hember perwerdekirina mirov û peydakirina zemîna mezinbûna manewî ya civakê erk in û divê vê berpirsiyariya girîng paşguh nekin.
Ayetullah Ramezanî bi nîşankirina şert û mercên hesas ên civakê û derfetên pêşberî welat got: Civaka îro di rewşeke girîng de ye û divê qîmeta vê derfetê bizane. Gelê Îranê ji bo parastina armancên xwe lêçûnên gelek daye û şehîdên bi nirx pêşkêş kiriye; ji ber vê yekê divê nehêle ku ev derfet bêyî guhertin û sererastkirinê di warên cuda de winda bibin.
Wî bi tekezkirina li ser berpirsiyariya aliman, mamosteyan, belavkeran, mucahidan û çalakvanên çandî di perwerdekirina nifşê nû de zêde kir: Divê hemû kesên ku di warê hînkirin û perwerdekirinê de berpirsiyar in, ji bo nasandina nifşê ciwan bi zanistên dînî, nirxên Îlahî û siyreta Ehl-ul-Beyt ê (s.x) hewl bidin.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) got: Eger em ji derfetên heyî ji bo sererastkirina şêwaza jiyanê, xurtkirina îmanê, perwerdekirina nifşê û belavkirina agahdarî û bînahiyê sûd wernegirin, em ê li hember berpirsiyariyên xwe berpirsiyar bin û zemîna pêwîst ji bo livîna civakê ber bi armancên Îlahî ve û amadekirina pêşengiyên zuhûrê jî bi rêkûpêk pêk nayê.
Wî di dawiyê de, bi hejmarkirina aliyên cuda yên kesayetiya Hz. Zehra (S), ji zanist, bendetî, tewhîd, exlaq, zuhd, hevalbûna bi Quranê re, zanist, perwerde, çand, siyaset, rêberî û serokatiyê heta bînahî, agahdarkirin, çalakvaniya civakî, welayetpêjîrî, erkzanîn û sadejiyînê, tekez kir: Divê di hemû van waran de ji Hz. Fatime Zehra (s) nimûne werbigirin û vê siyretê di jiyana ferdî û civakî ya xwe de bi rê ve bibin.
Gotbêje, di vê merasîma manewî de, cenazeyê paqij ê şehîdekî nenas ê şerê heşt salan ê parastinê jî amade bû û şînkerên Hz. Fatime Zehra (S) bi rêzgirtina li cihgahiya bilind a vî şehîdê bilind, bîr û xatira şehîdên şoreşa Îslamî û parastinê rêz kirin.
Dawiya peyamê/
Etîket
Ayetullah Ramezanî
Şehadeta Hz. Zehra
Mizgefta Hac Samedxan a Reştê
Şehîdê nenas
Your Comment