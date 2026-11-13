Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di serdema qeyrana nasnameyê û kêmbûna nimûneyên berfireh de, xwendineke nû ya pergala jiyanê ya Hz. Fatimaya Zehra (s.x.) ji sînorên olî û zayendî wêdetir, bersiveke zindî ye ji bo hewcedariya fitrî ya mirovê nûjen; kesayetek ku kamilbûna hundirîn bi çalakgeriya civakî, berxwedan di qeyranan de û dahîtiya perwerdehiyê re gihandibû yek û pîvana "mirovê kamil" nîşan dabû.
Di vê çarçoveyê de û hevdem bi hatina rojên xemgîn ên şehadeta Siddîqeya Tahire (s.x.), di rêzepêyivînên li ser "nimûnekirina cîhanî ji sirota Fatimî" de, em bi HucetulÎslam wel Meselmîn Emîr Hesen Muzaffarîzad, lêkolîner û pisporê dîroka Îslamê re ketine gotûbêjê; ev hevpeyvîn li jêr pêşkêşî xwendevanên hêja tê kirin.
Tezahurên zanîndostiyê di sirota Hz. Siddîqeya Şehîd (s.x.) de
Yek ji tezahurên "xeyra kesîr" û nimûnebûna Hz. Siddîqeya Şehîd, Fatimaya Zehra (s.x.), bala taybet a wê ya li ser zanist û zanînê ye; taybetmendiyek ku di beşên cuda yên sirota wê de xuya dibe. Li jêr, çend nimûneyên dîrokî yên hewldana wê ya ji bo perwerdehî û belavkirina zanînê têne destnîşan kirin.
Bersivdana zanistî ji jinan re
Yek ji nîşaneyên evîna Hz. Zehra (s.x.) ji zanînfêrbûnê, lidarxistina civînên zanistî û bersivdana pirsên jinan bû. Di raporên dîrokî de hatiye ku jin dihatin ber deriyê wê da ku pirs û meseleyên xwe bînin pêş û ji zanîna wê sûd werbigirin.
Di yek ji van raporan de, jinek çend caran hat ber deriyê Hz. Zehra (s.x.) da ku pirsan bîne pêş û her carê bersiva xwe wergirt. Di sêyem serdanê de, ji ber dubarekirina pirsan lêborîn xwest û rave kir ku diya wê ya kal a van pirsan dike û jê dixwaze ku here ber deriyê wê da ku bersivê bibîne.
Hz. Zehra (s.x.) di bersivê de got: "Eger te bizaniya ku di vê gotûbêja zanistî de çi xelat ji bo me her duyan heye, tu carî wusa nîgeranî û şermezariyê li xwe nedianî." Ev rivayet, ji bilî nîşandana cihê zanistî yê wê, li ser nirxa gotûbêja zanistî û bersivdana pirsan jî tekez dike.
Zanînfêrbûn di çanda îslamî de cihekî bilind heye. Qur'ana Kerîm Pêxemberê Mezin (s.x.) bo xwestina zanîna zêdetir bang dike û di rivayetan de jî li ser fêrbûna zanînê ji bo jinan û mêran tekez hatiye kirin; di nav de di rivayeta navdar "Xwestina zanînê li ser her misilmanekî ferz e" de. Sirota Ehli Beyt (s.x.), di nav de Hz. Zehra (s.x.), jî hewldana cidî ya perwerdehî û belavkirina marefetê nîşan dide.
Xutbeya Fedekê; tezahurek ji zanîn û marefetê
Xutbeya ku bi navê Xutbeya Fedekê tê nasîn, nimûneyeke berbiçav a cihê zanistî û marefetî yê Hz. Zehra (s.x.) ye. Bi xwendineke hûr a vê xutbeyê mirov dikare firehiyeke marefên îslamî tê de bibîne; ji mijarên tewhîdî û pêxembertiyê bigire heta îmamet, mijarên kelamî û analîza meseleyên siyasî û civakî. Ev xutbe, ji bilî xwedîbûna delîl û fehîtiyê, wêneyeke zelal a zanîn û dîtina wê pêşkêş dike.
Teşwîqkirina zarokan bo fêrbûna zanînê
Hewldana Hz. Zehra (s.x.) ji bo zanînfêrbûnê, di perwerdehiya zarokên wê de jî xuya bû. Di veguhastinan de hatiye ku wê Hz. Îmam Hesenê Muctebî (s.x.) dişand mizgeftê da ku ji ber deriyê Pêxemberê Mezin (s.x.) sûd werbigire û paşê jê dixwest ku tiştê ku fêr bûye ji bo wê vebêje. Ev rêbaz, bala wê ya li ser fêrbûn û veguhastina zanînê di nav mala de nîşan dide.
Rivayetkirin û cihê "Muhaddese"
Beşeke berçav a rivayetên Pêxemberê Mezin (s.x.) ji Hz. Zehra (s.x.) hatine veguhastin û rivayetên wê di berhemên wek "Musneda Fatimayê (s.x.)" de hatine berhevkirin. Ew her wiha bi nasnavê "Muhaddese" tê nasîn; nasnavek ku di raporên rivayetî de bi axaftina melekê wehyê bi wê re piştî koça Pêxemberê Mezin (s.x.) ve girêdayî ye.
Li gorî van raporan, Cibraîlê Emîn di wê serdemê de li ber deriyê Hz. Zehra (s.x.) dihat û mijaran, di nav de nûçeyên li ser bûyerên paşerojê, ji bo wê vedigot. Emîrulmu'minîn Elî (s.x.) jî van mijaran dinivîsand. Ev berhevok di rivayetan de bi navê "Sahîfeya Fatimayê (s.x.)" tê nasîn û ji çavkaniyên bala Ehli Beyt (s.x.) bûye.
Girîngiya parastina nivîsên zanistî
Di rapeke din de hatiye ku piştî koça Pêxemberê Mezin (s.x.), jinek hat ber deriyê Hz. Zehra (s.x.) da ku pirsekê bîne pêş. Wê ji Fizze, xizmetkara xwe, xwest ku nivîsa ku hedîsa Pêxember li ser hatibû tomarkirin bibîne. Gava Fizze vegeriya û got ku ew nivîs nedîtiye, wê li ser dîtina wê tekez kir û nirxa wê nivîsê bi cihê Îmam Hesen û Îmam Huseyn (s.x.) re pîva.
Ev veguhastin, heke were pejirandin, girîngiya parastin û dipanîna mîrasa nivîskî û zanîna olî di dîtina Hz. Zehra (s.x.) de nîşan dide.
Diyariya zanistî ya Hz. Zehra (s.x.) bo Selman
Di hin veguhastinan de, li ser têkiliya zanistî û giyanî ya Hz. Zehra (s.x.) bi Selmanê Farisî re jî hatiye axaftin. Li gorî vê raporê, piştî demekê ku Selman kêmtir diçû ber deriyê wê, Emîrulmu'minîn Elî (s.x.) ew bang kir bo serdana wê. Selman jî bi ravekirina ku nexwestiye di serdema xem û musîbetê de acizî bike, lêborîn xwest.
Di berdewamiya vê rivayetê de hatiye ku Hz. Zehra (s.x.) diyariyek ji bo Selman li ber çavan girtibû; diyariyeke giyanî ku di veguhastinan de jê re "duaya nûr" tê gotin. Ev rivayet, ligel nimûneyên din, wêneyek ji cihê zanîn û marefetê di sirota wê de û bala wê ya li ser perwerdehî û rêberiya hevalên berbiçav ên Pêxemberê Mezin (s.x.) pêşkêş dike.
Berhevoka van nimûneyan, ji bersivdana pirsên jinan û teşwîqkirina zarokan bo zanînfêrbûnê bigire heta rivayetkirin û parastina hedîsê û veguhastina marefetan, nîşan dide ku zanîndostî û belavkirina marefetê ji tezahurên girîng ên sirota Hz. Fatimaya Zehra (s.x.) bûne.
Semîra Gulkar / Nûçegeha Navneteweyî ya EBNE
Etîket:
Şêwaza jiyanê
Rojên Fatimiyê
Zanînfêrbûn
Xeyra kesîr
Sirota Fatimîîzad
Xwestina zanînê
Muzaffar
Your Comment