Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nimêj tenê xwendina çend rek'etan nîne؛ ew avakirina têkiliyeke kûr e di navbera mirov û Xwedê de ye!
Îmamê şehîd ê Şoreşê di 10 şîretan de behsa edeb û rêbazên nimêjê dike؛ lê di rastiyê de, ew nexşeyekê ji bo derbasbûna ji nimêja adetî û gihîştina nimêjeke bi hişyarî û evînê re pêşkêş dike.
Ji hebûna dil di nimêjê de û fêmkirina wateya peyvên nimêjê bigire heta ixlas, hişyarbûna li hember hişkî û hişk bûna dil, adetkirina xwe bi nimêjê di temenê ciwaniyê de û pêwendiya bi mizgeft û nimêja bi cemaatê re؛ her şîretek deriyekî nû vedike ji bo ku mirov nimêjê baştir bike.
Dibe ku dem hatiye ku em li şûna vê fikrê ku «Ma min nimêja xwe kir?» piştî her nimêjê ji xwe bipirsin: «Min nimêja xwe çawa kir?»
10 şîretên Rêberê Şoreşê derbarê edeb û rêbazên nimêjê de wiha ne:
1. Ji bo hebûna dil di nimêjê de xwe perwerde bikin.
2. Wateya peyvên nimêjê bizanin.
3. Pêkanîna sunnet û mustehabên nimêjê hebûna dil zêde dike.
4. Nimêjê bi ixlas bikin, ne ji bo xwe nîşandan û riyê.
5. Divê em hişyar bin, ji ber ku nimêja bêbaldarî hişkî û qasiyeta dil çêdike.
6. Di temenê ciwaniyê de xwe adet bikin ku nimêjê bi awayekî baş pêk bînin.
7. Divê em nimêjê sivik nebînin û kêm nirx nehesibînin.
8. Nimêjê di destpêka wextê wê de bikin.
9. Nimêjê bi cemaatê û di mizgeftê de bikin.
10. Heta ku dikarin, nimêjên nafîle jî bikin.
Çavkanî: Navenda Pisporî ya Nimêjê
Your Comment