Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hêzên çekdar ên Yemenê bi ser ketin ku bigihîjin xeta peravê ya ku parêzgehên Eden û Lahicê û başûrê Tengava Bab ul-Mendebê bi hev ve girêdide û bi vê pêşveçûnê, rastiyeke leşkerî ya nû afirand. Van pêşveçûnan komên li gel Erebistana Siûdî hevkar ên li herêmên "Es-Siqya" û "Res el-Are" li başûrê Tengava Bab el-Mendebê bi du vebijarkan re rûbirû kirine: dîl girtin an vekişîna bê çek.
Li gorî rapora rojnameya libnanî "El-Axbar", tevî deh êrişên hewayî yên Erebistana Siûdî bi armanca derengxistina pêşveçûna hêzên çekdar ên Yemenê, rapor behsa gihîştina pêşengên van hêzan bo xeta peravê ya ku parêzgehên Eden û Lahicê bi hev ve girêdide dikin. Çavkaniyên girêdayî van hêzan tekez kirine ku rêya sereke ya piştgiriyê ya ku komên çekdar ên li gel Erebistana Siûdî hevkar bikar tînin, niha di bin kontrola wan de ye.
Berê jî hêzên çekdar ên Yemenê bi ser ketibûn ku herêmên "Xeyl el-Burêr", "Huêrib" û kamp a "Xerz" li beşa "El-Mezarebe" li rojavayê parêzgeha Lahicê bikevin bin kontrola xwe. Van pêşveçûnan hevdem bi pêşveçûna hêzên wan ji tewereya berevajî ber bi kampa "Xerz" û herêma "Xewr Emîre" ya di navbera Eden û Lahicê de, qewimîne.
Şerên dijwar li derdora kampa Xerz
Çavkaniyên meydanî ji rojnameya "El-Axbar" re ragihandin ku duh li çend tewereyên nêzî kampa Xerz şerên dijwar qewimîn. Ev şer piştî wê dest pê kirin ku hêzên çekdar ên Yemenê kontrola bîra "Et-Tewanî" bi dest xistin û nêzî kampa Xerz bûn. Ew kamp cihê piştgiriya leşkerî ya hêzên di bin piştgiriya Erebistana Siûdî de tê hesibandin û hejmareke mezin embarên çek û cûrên cebilxaneyan tê de hene.
Hêzên çekdar ên Yemenê berê jî şeş operasyonên êrişî bi bikaranîna roketên balîstîk li dijî kombûnên leşkerî yên "Tîpên El-Amaliqe" û "Hêzên Sipar û Welat" li herêma Xerz û cihên din li Res el-Are û Xerz pêk anîbûn.
Serheng "Yehya Serî" berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê ragihand ku ev operasyon bûye sedema kuştina dehan kes ji hêzên di bin piştgiriya Erebistana Siûdî de.
Banga hêzên çekdar ên Yemenê bo teslîmbûna hêzên dorpêçkirî
Di dema ku çavkaniyên başûr pêşveçûna hêzên çekdar ên Yemenê ber bi xeta peravê ve wek "derbazbûnek" diyar dikin, komên li gel Erebistana Siûdî hevkar dibêjin ku ew hîn jî li herêmên Es-Siqya û Res el-Are amade ne û niyeta vekişînê nîne. Van koman her wiha ragihandine ku wan dest bi wergirtina piştgiriya leşkerî bi rêya deryayê kiriye.
Di vê çarçoveyê de, çavkaniyên meydanî yên agahdar li parêzgeha Lahicê piştrast kirin ku hêzên çekdar ên Yemenê bi rêya hoparloran û amûrên ragihandinê ji bermayiyên komên selefî li herêmên Es-Siqya û Res el-Are xwestine ku çekên xwe deynin erdê û canê xwe rizgar bikin.
"Mihemed El-Fereh" endamê konseya siyasî ya Tevgera Ensarullah a Yemenê jî piştrast kir ku dehan kes ji hêzên girêdayî tîpa duyem a "El-Amaliqe" li yek ji eniyên herêma El-Mezarebe dorpêçkirî ne û hewldanên şikandina dorpêça wan bê encam mane.
Wî di posteke li ser tora civakî ya Xê de zêde kir ku hêzên çekdar ên Yemenê berdewam in li eniyên Lahic, El-Mezarebe û Res el-Are pêşve diçin û rêzên dijmin ketine nav tevlihevî û gêjbûnê.
El-Fereh her wiha ragihand ku vekişîneke berfireh a hêzên di bin piştgiriya Erebistana Siûdî de ji herêmên "Xerz", "Eş-Şat", xaçerêya "Es-Serîh", "El-Muhawile" û "Eş-Şeqîqe" ber bi "Xewr Emîre" ve çêbûye.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket:
Erebistana Siûdî
Lahic
Yemen
Yemen
Hêzên çekdar ên Yemenê
Res el-Are
Serheng Yehya Serî
Mihemed El-Fereh
Your Comment