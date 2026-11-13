Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Ofîsa Ayetullah Mekerim Şîrazî hukmê şer'î yê «şîwekirin û medahiya jinan» weşand, ku em wê ji bo xwendina we pêşkêş dikin.
Mersî-xwanî ya jinan
Pirs:
Hukmê Mersî-xwanî an jî medahiya jinan bi dengbilindkerê (loudspeaker), bi awayekî ku bibe sedema fesad û fitneyê, çi ye?
Bersiv:
Di rewşa ku di pirsê de hatiye gotin de, ev tişt destûr nayê dayîn (ne caîz e).
Medahiya jinan
Pirs:
Hin jin karê wan ew e ku di civînên jinan de ji bo Ehl-ul-Beyt ê (s.x) (Silavên Xwedê li ser wan bin) tewessul û medehê dikin.
Carinan, dema ku ew bi xwendina rojevê (rewzexwanî), medahî an jî stranên cejnê mijûl dibin, hin zilam an zarokên ku başî û xerabiyê ji hev cuda dikin, dikevin hewşa wê malê û dengê van jinan dibihîzin.
Hukmê van civînên rojevexwendinê, medahî û stranên cejnê çi ye?
Bersiv:
Di rewşa ku we behsa wê kiriye de, divê jin dengê xwe nizm bike an jî bê ku xwe bispêre deng û awazeke xweş bixwîne.