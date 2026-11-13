Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li Diyarbekirê hevbendiyeke siyasî ya nû bi navê "Hevbendiya Neteweyî ya Kurdistanê" û navê kurte "HEVBENDÎ" hate avakirin. Avakirina vê hevbendiyê di konferanseke bi amadebûna 170 siyasetmedarên kurd de di 7ê çiriya paşîn 2026 de hate pesendkirin û du roj şûnda, di 9ê çiriya paşîn de, di civîneke çapemeniyê de li otêla Mîtanî ya herêma Yenîşehîr a Diyarbekirê fermî hate ragihandin.
Li gorî daxuyaniya dawî, "Destpêşxeriya Neteweyî ya Kurdistanê" (PÊLKURD), Partiya Demokrat a Kurdistan–Bakur (PDK-BAKUR), Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK), Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK), Tevgera VEJÎN û gelek kesayetên serbixwe yên Kurdistanê endamên damezrîner ên vê hevbendiyê ne.
HEVBENDÎ ne partiyeke siyasî ya nû ye, lê hevbendiyeke ji partî, tevger, saziyên civakî û rûyên serbixwe yên kurd pêk tê, ku endamên wê bi parastina avahî û nasnameya xwe ya siyasî, di çarçoveya bernameyeke hevpar de karê xwe didomînin.
Pêvajoya avakirina hevbendiyê
Pêvajoya avakirina vê hevbendiyê ji 14ê adara 2026 û lidarxistina "Konferansa Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê" li Diyarbekirê dest pê kir. Piştî wê, nûnerên partî û rêkeftinên beşdar li bajarên cuda civîn lidarxistin û li ser bernameya siyasî, prensîbên hevkarî û avahiya navxweyî ya hevbendiyê axivîn.
Civîna dawî ya vê pêvajoyê di 7ê çiriya paşîn de li Diyarbekirê hate lidarxistin. Konferans bi xwendina sirûda "Ey Reqîb" û rêzgirtina bo canfidayên kurd dest pê kir û li gorî biryara komîsyona amadekar, rojnamevan destûr nedîtin ku beşdarî civînê bibin.
Di dema konferansê de, pêşnûmeya bernameya siyasî û rêziknameya navxweyî ya HEVBENDÎ hate nirxandin û piştî wergirtina nêrîn û pêşniyarên beşdaran, her du belge bi dengê erê yê hemû amadebûyan hatin pesendkirin.
Avakirina meclisa 51 kesî
Beşdaran di konferansê de mecliseke 51 kesî ji nûnerên partî, kom, tevgerên siyasî, saziyên civakî û kesayetên serbixwe hilbijart.
Li gorî avahiya ragihandî, meclisa HEVBENDÎ dê di civîna xwe ya yekem de desteyeke rêveber a 9 kesî hilbijêre. Ev deste divê li gorî pêşniyarên ku di konferansê de hatine dayîn, bernameya hevpar a çalakiya hevbendiyê amade bike.
Çalakiya sazî û erkanên vê hevbendiyê jî dê li gorî rêziknameya navxweyî û biryarên konferansê were rêzkirin.
Rûyên amadebûyî yên civînê hatin nasandin
Di civîna çapemeniyê ya ragihandina heybûna hevbendiyê de, Bayram Bozîl, serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê; Mistefa Ozçelîk, serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê; Fuad Onen, ji rêveberên PÊLKURD; Alî Aydin, nûnerê PDK-BAKUR; Ferhad Azad, nûnerê Tevgera VEJÎN; Sevgi Çelîk, nûnera Destpêşxeriya Neteweyî ya Kurdistanê û Alî Oncu, nûnerê kesayetên serbixwe yên Kurdistanê amade bûn.
Mistefa Ozçelîk daxuyaniya dawî ya konferansê bi zimanê kurdî xwend. Nivîsa daxuyaniyê di civîna nasandina hevbendiyê de bi zimanên kurdî yên kurmancî, zazakî û tirkî hate dayîn.
Armancên ragihandî yên HEVBENDÎ
Di daxuyaniya damezrîner de, mafên neteweyî û civakî yên kurdan wek mafên bingehîn ên ji netewebûnê hatin binavkirin. Damezrînerên hevbendiyê ragihandin ku divê kurd jî wek gelên din bê asteng ji mafên xwe bikar bînin, çarenûsa xwe diyar bikin, rewşeke siyasî hebin û xwe bi rê ve bibin.
Hevbendiya Neteweyî ya Kurdistanê, pêkanîna van daxwazan li gorî prensîbên wekhevî, azadî, demokrasî û serweriya qanûnê wek armanca xwe ya sereke ragihand.
Di daxuyaniyê de her wiha hate gotin ku rêkeftinên beşdar di hevbendiyê de, digel cudahiyên siyasî û fikrî, nasname û serbixweya xwe ya sazî diparêzin û li gorî wekhevî, rêzgirtina hevdu, beşdariya demokratîk û armancên neteweyî yên hevpar hevkarî dikin.
HEVBENDÎ ragihand ku deriyên vê hevbendiyê li ber hemû partî, saziyên civakî, ronakbîr, kesayetên serbixwe û rêkeftinên ku heybûna neteweyî û mafên kurdan nas dikin vekirî ne.
Nasname, ziman û rewşa siyasî ya kurdan
Bayram Bozîl, serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, di hevpeyvîneke bi ajansa Anka re avakirina yekîtiyê di navbera rêkeftinên siyasî yên kurd de wek meseleyeke jiyanî binav kir û got armanca hevbendiyê veguhestina daxwazên bingehîn ên kurdan bo bingeheke siyasî û hevpar e.
Wî sê daxwaz di pêşengiya bernameyên hevbendiyê de danîn: nasnameya kurdan û garantîkirina wê di destûrê de, pejirandina zimanê kurdî wek zimanê fermî û perwerdehiyê û bidestxistina rewşeke siyasî û hiqûqî ji bo kurdan.
Bozîl got ku rewşa daxwazkirî ya kurdan dikare di nav sînorên Tirkiyeyê de, di çarçoveya pergaleke federal an modeleke din de were peydakirin û forma wê ya tam divê bi rêyên siyasî û demokratîk were nîqaşkirin.
Wî tekez kir ku avakirina HEVBENDÎ tedbîreke li dijî partî an tevgereke siyasî ya diyar nîne û ev hevbendî dixwaze ji bo bidestxistina mafên neteweyî û demokratîk ên kurdan û garantîkirina van mafan di destûrê de kar bike.
Helwesta hevbendiyê li ser pêvajoya çekdanînê
Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê li ser pêvajoya çekdanînê jî got ku bidawîhatina çalakiya çekdarî bi tenê nikare pirsgirêka kurd çareser bike, lê dikare ji bo siyaseta medenî spaceke nefes û çalakiya berfirehtir çêbike.
Wî çareseriya domdar a pirsgirêka kurd bi peydakirina wekhevî, dadmendî û mafên siyasî ve girêda û tekez kir ku daxwazên kurdan divê bi rêyên siyasî û hiqûqî bêne şopandin.
Dijberî li hember nêzîkatiyên "yekgirtinê"
Di daxuyaniya dawî ya konferansê de hate gotin ku hevbendî nêzîkatiyên ku heybûna neteweyî, mafên komelî û îradeya kurdan ji bo diyarkirina çarenûsa xwe nas nakin an dixwazin van mafan di projeyên siyasî yên din de bêbandor bikin, napejirîne.
Damezrînerên HEVBENDÎ ragihandin ku mercê bingehîn ji bo her hevbendî û hevkariyê, naskirina heybûn, mafên neteweyî û îradeya azad a kurdan û rêzgirtina li van mafan e.
Ev hevbendî her wiha berfirehkirina gotûbêj û hevgirtinê bi hêzên siyasî yên kurd li beşên cuda yên Kurdistanê, parastina mafên kurdan li gorî hiqûqa navneteweyî û xurtkirina çalakiyên dîplomatîk wek pêwîst danasîn.
Gazî ji bo berfirehkirina yekîtiya kurdî
Hevbendiya Neteweyî ya Kurdistanê di dawiya daxuyaniya xwe de ji partî, rêxistinên civakî, ronakbîr, rêberên fikrî, kesayetên serbixwe û çînên din ên civaka kurd xwest ku beşdarî vê pêvajoyê bibin.
Di vê gaziyê de hate gotin: "Li şûna kûrtirkirina cudahiyan, xalên me yên hevpar xurt bikin; yekîtiya neteweyî li gorî wekhevî, azadî, qanûn û rêzgirtina hevdu berfireh bikin û pêşeroja Kurdistanê bi îradeya hevpar, hevgirtina demokratîk û çanda hevkarî ava bikin."
Your Comment