Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mesûd Pezeşkîyan, Serokkomarê Îranê, beşdarî merasîma cenazeyên bi heybet û coşa 110 şehîdên bênav ên dema Şerê Parastina Pîroz bû.
Merasîma cenazeyên 110 şehîdên bênav ên Şerê Heşt Salî yê Îranê, îro, roja Înê, 22ê Abanê, di saetên sibehê yên zû de, hevdemî bi roja şehadeta Hz. Fatîmeyê (s), ji ber deriyê zanîngeha Tehranê dest pê kir. Gelê paytextê tabûtên wan şehîdan li ser milên xwe hildigirtin û merasîm heta Mezracê Şehîdan (Me'raçê Şuheda) didomand.
Ev şehîdên bênav li herêmên operasyonî yên Fekke, Şerhanî, Şelamçe, Mecnoon, Mehran, rojhilatê Dîcle û Çîlatê hatine dîtin û derxistin.
Ji bilî Tehranê, li seranserê welêt cenazeyên 240 şehîdên din jî dê bên şênberkirin, merasîma cenazeyên wan bê lidarxistin û dê bên veşartin.
Dawiya peyamê.
Etîket:
#MesûdPezeşkîyan #SerokkomarêÎranê #110ŞehîdênBênav #240Şehîd #ŞehîdênParastinaPîroz #ŞerêHeştSalî #MerasîmaCenaze #ŞehadetaHzFatîmeyê #Tehran #Fekke #Şerhanî #Şelamçe #Mecnoon #Mehran #RojhilatêDîcle #Çîlat #BîranînaŞehîdan
Your Comment