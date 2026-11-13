Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Ebas Eraqçî di noteke de li Kyodo ya Japonê nivîsand: Biryarnameya 3314 ya Komela Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ku pênaseya destdirêjiyê diyar dike, kiryarên wek êrîşa hêzên çekdar ên welatekî li ser axa welatekî din û dorpêçkirina benderan an peravên welatekî wek mînakên destdirêjiyê dihesibîne. Di tunebûna her hinceteke hiqûqî ya pêbawer bo bikaranîna hêzê de, êrîşa leşkerî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li ser Îranê, wek kiryeke binpêker a navneteweyî tê hesibandin ku Dewletên Yekbûyî li beramberî wê berpirsiyar e.
Eraqçî di vê notekê de zêde kir: Li gorî hiqûqa berpirsiyariya dewletan, her dema tevgeriyeke ku mirov dikare bide paş welatekî, binpêkerê erkên wê yên navneteweyî be, ew dewlet berpirsiyariya navneteweyî peyda dike. Ev berpirsiyarî encamên hiqûqî yên diyarkirî bi xwe re tîne: dewlet mecbûr e ku heke tevgeriya binpêker hîn jî berdewam be, bi dawî bîne; garantî û piştrastiyên pêwîst li ser ne-dubarekirina wê pêşkêş bike û zirarên hatî bi tevahî telafî bike. Berçavgirtinên siyasî an ewlehiyê bi xwe nikarin Dewletên Yekbûyî ji encamên hiqûqî yên kiryarên wê rizgar bikin.
Wî zêde kir: Binpêkirinên giran ên erkan ku ji qaîdeyên amir ên hiqûqa navneteweyî (Jus Cogens) derdikevin, bo dewletên din jî encam bi xwe re tînin. Hiqûqa navneteweyî dewletan mecbûr dike ku bi rêyên qanûnî bo bidawîkirina van binpêkirinan hevkarî bikin, ji nasîna rewşên ku ji ber van binpêkirinan çêbûne wek rewşên qanûnî dûr bikevin û ji pêşkêşkirina alîkarî an piştgiriyê ku bibe sedema berdewamiya van rewşan dûr bikevin.
Eraqçî tekez kir: Îran jî bi dorê xwe, di bersiva êrîşa çekdarî de, hîn jî li gorî xala 51 ya Peymana Neteweyên Yekbûyî xwedî mafê xweparastina meşrû ye. Îran dikare vî mafî bi rêzgirtina şert û sînorên di hiqûqa navneteweyî de hatine destnîşankirin bi kar bîne.
Mijar ji Îranê wêdetir e
Wezîrê Karên Derve yê welatê me tekez kir: Girîngiya vê dozê gelek ji ewlehiya Îranê an hevsengiya hêzê li Rojhilata Navîn wêdetir e. Tişta ku di dawiyê de di xeterê de ye, rûmeta nizama hiqûqî ya navneteweyî ye ku bi armanca pêşîlêgirtina bikaranîna keyfî ya hêzê ji aliyê dewletan ve hatiye sêwiran kirin. Heke destûr were dayîn ku hêza leşkerî li ser erkên hiqûqî zêde bibe û dewletên berpirsiyar ên destdirêjiyê ji bersivdaniyê birevin, ewlehiya tu welatî nikare were garantîkirin.
Wî zêde kir: Qedexekirina bikaranîna hêzê ne bertek e ku dewletên bihêz bo dewletên qels pêşkêş dikin; belê, erkeke mecbûrî ye ku bi wekhevî li ser hemû dewletan tê sepandin. Bidawîkirina destdirêjiya Dewletên Yekbûyî, rêzgirtina bo serwerî û yekparetiya axa Îranê û telafîkirina zirarên ji kiryara leşkerî ya neqanûnî, hemû ji pêwîstiyên hiqûqî ne, ne diyardeyên dilxweşiya siyasî ne. Heke destûr were dayîn ku hêz li ser qanûnê zêde bibe, Îran dê ne tenê qurbanî ya vê rewşê be; belê, bingehanên nizama hiqûqî ya navneteweyî û rûmeta xwe ya Peymana Neteweyên Yekbûyî jî dê bikevin xeterê.
……………………….
Dawiya Peyamê /
Etîket:
Seyîd Ebas Eraqçî
Wezareta Karên Derve
Amerîka
Your Comment