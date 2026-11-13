Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nîdal Ebûzeyd, şarezanê leşkerî, tekez kir ku armancgirtina radara Amerîkî li Behreynê — ku tê texmînkirin li herêma Cebel Elduxan li Sxîrê bûye — nîşaneya guherînekê ye di asta operasyonan de: ji armancên taktîkî ber bi armancên bi nirxa stratejîk a bilind ve.
Wî herwiha destnîşan kir: mesrefa radara armancgirtî, heke ji cureyê taktîkî "AR-327" be û qada wê ya çavdêriyê 450 kîlometre be, tê texmînkirin di navbera 30 û 40 milyon dolaran de be; lê heke ev radar cureyekî stratejîk be û taybet be di dîtina mûşekên balîstîkî yên dûrmayê de li dûrahiya 5000 kîlometreyan, mesrefa wê digihîje nêzîkî milyarek dolaran.
Ebû Zeyd vê bûyerê bi armancgirtina tankerekî hilgirê gaza xwezayî ya şilkirî li Tengava Hormuzê ve girê da, herwiha tankerekî din li nêzî Ras El-Xeymeya Îmaratê, û tekez kir: Tehran hewl dide bandora êrişan biparêze û destpêşxeriyê bike ji bo danîna hevkêşeyeke nû ya ewlehiyê li Tengava Hormuzê li ser bingeha daxwazên xwe, û ji bo sazûmanîkirina hevkêşeya "girtin beramberî girtinê" di bersiva êrişên Suriyeyê de.
Beşa Têkiliyên Giştî yên Sepaya Pasdarên Şoreşa Îslamî di daxuyaniya hejmar 22 de ragihand: radara hişyarkirinê ya pêşwext a artêşa dagîrker a Amerîkayê li girava Behreynê hate armancgirtin û hat têkşikandin.
Tags: Hêza Leşkerî | Îran | Amerîka
Your Comment