Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li gorî rapora Kurdpressê, "Nêçîrvan Îdrîs Barzanî", ku bi vexwendina fermî ya "Receb Tayyîb Erdogan", Serokkomarê Tirkiyeyê, çûye vî welatî; îro Pêncşemê 21ê Berfanbara vê mehê (12ê Mijdara 2026an), li ser deryaya 31emîn Konferansa Endamên Konvensiyona Çarçoveya Neteweyên Yekbûyî ya Guherîna Avhewayê (COP31) li bajarê Antalyayê, bi Dr. "Mesûd Pezeşkiyan", Serokkomarê Îslamî yê Îranê, û delegasyona pê re dît.
Serokê Herêma Kurdistanê ya Îraqê, piştî vê dîtinê, li ser rûpela xwe ya kesane ya tora civakî ya "X" peyamek nivîsand, ku metna wê wiha ye: "Îro sibehê, li Antalyayê civîneke bikêr û encamdar bi birêz Serok Mesûd Pezeşkiyan re pêk anî. Derbarê rewşa têkiliyên dualî yên di navbera Herêma Kurdistanê û Îraqê de bi Îranê re, raman alûgor kirin."
Di berdewama peyama birêz Barzanî de hatiye: "Ji bo rûbirûbûna astengiyan, me tekez li ser girîngiya berdewamkirina hevahengiyê û hewla hevbeş kir û me biryar da ku gotûbêj, têgihiştina hevbeş û hevkarî dê baştirîn çareserî bin ji bo sazkirina aşitî û aramiya berdewam."
………..
Dawiya Peyam
Etiket:
- #NêçîrvanBarzanî
- #MesûdPezeşkîyan
- #HerêmaKurdistanê
- #Îran
- #Tirkiye
- #COP31
- #Antalya
- #TêkiliyênDualî
- #AşitîÛAramî
Your Comment