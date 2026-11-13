Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mesûd Pizişkiyan, Serokkomarê Îranê, li rex Komcivîna sî û yekem a Konferansa Guherînên Keşûhewayê ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî (COP31) li Tirkiyê (KOP31), bi Nizar Amîdî, Serokkomarê Iraqê ra hevdîtin û gotûbêj kir. Di vê hevdîtinê da, her du alîyan tevî venihêrîna dawîn alûgorên peywendîyên dualî, li ser pêwîstîya xurtkirina hevkarîyên avaker, berfirehkirina hevkarîyên hevpar û sûdwergirtina ji şiyanên dualî di warên cûrbicûr da tekez kirin. Serokê Komara Îslamî ya Îranê herwiha bi Şehbaz Şerîf, Serokwezîrê Pakistanê ra jî hevdîtin û gotûbêj kir. Her du alîyan tevî venihêrîna pêvajoya peywendîyên sîyasî û aborî yên her du welatan, li ser pêwîstîya xurtkirina hevkarîyên navçeyî, pêşxistina hevkarîyên bazirganî û aborî û berfirehkirina hevahengiyan di rêya dabînkirina aramî, ewlehî û berjewendîyên hevpar da tekez kirin.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment