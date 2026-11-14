Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Fûad Huseyn, Wezîrê Derve yê Iraqê, di hevpeyvînekê de bi tora Frans 24 re ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) ji Iraqê xwestiye ku di çarçoveya siyaseta zexta aborî û dorpêçên li dijî Îranê de, ji bilî du dergehên sînorî, hemû dergehên hevpar ên sînorî bi Îranê re bigire. Lê belê, li gorî gotina wî, pêkanîna vê daxwazê di pratîkê de ne gengaz e.
Wezîrê Derve yê Iraqê, bi îşarekirina pirbûna dergehên sînorî yên fermî û nefermî di navbera her du welatan de, got: «Em nikarin sînorên xwe bi Îranê re bigirin. Ev yek dê gelek zehmet be û di rastiyê de wek dorpêçekê li dijî gelê Iraqê dê were hesibandin. Me heta niha vê daxwazê pêk neaniye, lê em bi aliyê Amerîkî re di danûstandinan de ne.»
Wî tekez kir ku sînorkirina danûstandinên bazirganî yên sînorî bi Îranê re, ne tenê bandorê li ser aboriya Tehranê dike, lê di heman demê de dê zirarên giran bide bazirganî, derbasbûn û berjewendiyên aborî yên Iraqê jî.
Vekirin û girtina dergehên sînorî di bin zextên Amerîkayê de
Ev daxuyaniyên wezîrê derve di demekê de tên kirin ku rewşa dergehên sînorî yên di navbera Iraq û Îranê de, di hefteyên dawî de gelek guhertin tê de çêbûne.
Iraqê di 21ê Cotmehê de, bi sedemên ewlehî û teknîkî yên ku hatine ragihandin, dergehê sînorî yê Şîb girtibû. Lê ev dergeh di 10ê Mijdarê de dîsa hate vekirin.
Herwiha, hin rapor derbarê girtina demkî ya dergehê sînorî yê Mendelî di roja Înê de belav bûne. Tora El-Hurre jî ragihand ku vekirina dergehê Şîb piştî zextên navxweyî û hewldanên hin serkirdeyên Çarçoveya Hevahengiyê bi serokwezîrê Iraqê re pêk hatiye.
Ev pêşketin di demekê de ne ku Wasşîngton hîn jî daxwaza sînorkirina têkiliyên sînorî yên Iraqê bi Îranê re dike. Li hember vê yekê, Bexda hewl dide ku zextên Amerîkayê birêve bibe û di heman demê de rê li ber encamên aborî û siyasî yên qutkirina têkiliyên xwe bi cîranê xwe yê rojhilat re bigire.
Iraqê daxwaza dawîhatina rewşa ne şer û ne aşitiyê dike
Wezîrê Derve yê Iraqê di beşeke din a hevpeyvînê de, bi îşarekirina berdewamiya aloziyan di navbera Îran û Amerîkayê de, got ku rewşa ne şer û ne aşitiyê nikare demeke dirêj berdewam bike û di dawiyê de divê rewşa herêmê ber bi aşitî an şer ve biçe.
Wî diyar kir ku qada aloziyê êdî tenê bi berbirûbûna Amerîka û Îsraîlê bi Îranê re sînordar nabe, lê ev pevçûn bandorê li hemû herêmê dike û Iraq jî bûye yek ji welatên ku bi encamên wê re rû bi rû dimîne. Ji ber vê yekê, Bexda xwe berpirsiyar dibîne ku ji bo navbeynîtîkirinê û kêmkirina aloziyan hewl bide.
Fûad Huseyn herwiha bi îşarekirina rola dîplomatîk a Iraqê, serdana dawî ya serokwezîrê vî welatî bo Tehranê û hevdîtina wî bi berpirsên Îranî re, di çarçoveya hewldanên Bexdayê de ji bo birêvebirina krîza herêmî nirxand.
Hewldanên hikûmeta Iraqê ji bo kontrolkirina çekên komên çekdar
Wezîrê Derve yê Iraqê herwiha ragihand ku danûstandinên hikûmeta vî welatî bi komên çekdar re ji bo xistina çekên wan di bin kontrola hikûmetê de hîn jî didomin.
Wî got ku serokwezîr hewl dide ku ev pêvajo heta Hezîrana 2027an bigihîje encamê.
Li gorî gotina wî, hin ji van koman bi vê pêvajoyê razî bûne û danûstandinên bi komên din re jî berdewam in.
Dawiya nûçeyê
Etîket: Fûad Huseyn – Iraq – Waşîngton – Amerîka – Îran – Dergehên sînorî – Dorpêçên aborî
Your Comment