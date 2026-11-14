Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mamosta Ebdulselam Îmamî, Îmamê Înê yê Mehabadê, di xutbeyên nimêja Înê ya vê hefteyê de, bi îşarekirina hefteya Hêza Hewayî ya Sepaha Pasdaran, got: Ji 16ê heta 22ê Mijdarê wek hefteya Hêza Hewayî ya Sepaha Pasdaran hatiye destnîşankirin û ev hêz nîşaneya hêza parastinê, xwebaweriya neteweyî û pêşketina zanista xwecihî ya Îranê ye.
Wî vê hefteyê pîroz kir û spasên xwe ji bo wêrekî û berxwedana hêzên Hewayî yên Sepaha Pasdaran di hember êrîşên dijminên Amerîkî û Siyonîst de, di şerê dawî de, anî ziman.
Wî got: Hêzên Hewayî bi pişta xwe bi bawerî, zanist û şiyanên xwecihî, di rêya parastina ax û welat de sekinîn û bi operasyonên xwe plan û hesabên dijminan têk birin.
Îmamê Înê yê Mehabadê herwiha bi rêzgirtina ji bîranîna fermandarên şehîd ên beşa Hewayî, bi taybetî şehîd Hesen Tehrani-Moqedem û şehîd Hacîzade, pesnê hewldan û xebatên wan di rêya xurtkirina şiyana parastinî û mûşekî ya welat de da.
Pêwîstiya belavkirina çanda xwendinê di civakê de
Mamosta Îmamî di beşeke din a xutbeyên nimêja Înê de, bi îşarekirina destpêkirina hefteya pirtûk û xwendinê, tekez li ser girîngiya belavkirina çanda xwendinê di civakê de kir.
Wî got: Mehabad, wek zîvêkî di nav herêmê de, bi nivîskar, rewşenbîr û çalakvanên qada zanist û çanda xwe serbilind e û hêvîdar in ku nifşa nû jî rêça van kesayetiyên mezin bidomîne.
Îman, teqwa û sebr bingeha gihîştina armancan in
Mamosta Îmamî di beşeke din a xutbeyên xwe de, bi îşarekirina hînkirinên Qurana Pîroz, got: Xwedê soz daye wan kesên ku xwe ji gunehan diparêzin û di hember zehmetiyan de sebr û berxwedanê nîşan didin, ku wan digihîne armancên wan û xelatekî bêhesab dide wan.
Dawiya nûçeyê
Etîket: Nimêja Înê – Hêza Hewayî – Mehabad – Mamosta Ebdulselam Îmamî
Your Comment