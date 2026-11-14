Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ya Îranê ragihand ku radareke hişyariya zû ya girêdayî hêzên Amerîkî li Behreynê hilweşandiye û diyar kir ku ev çalakî di bersiva êrîşeke hewayî de pêk hatiye, ya ku birceke telekomunîkasyonê li herêma Sîrîkê kiribû armanc.
Rayedariya Ragihandinê ya Hêza Deryayî ya Sepaha Pasdaran ragihand ku şervanên Hêza Fezayî ya Sepahê çend saet berê radareke hişyariya zû ya girêdayî hêzên Amerîkî li girava Behreynê kirine armanc û wê hilweşandine. Ev çalakî di bersiva êrîşa hewayî ya li dijî birceke telekomunîkasyonê li herêma Sîrîkê de hatiye kirin.
Sepaha Pasdaran di daxuyaniya xwe de her wiha ragihand ku ev êrîş hişyariyeke cidî ye ji bo dijminê Amerîkî, da ku tevgerên hewayî û operasyonên qaçaxçîtiya petrolê li Tengava Hurmuzê rawestîne.
Di daxuyaniyê de hate tekez kirin ku Hêza Fezayî ya Sepaha Pasdaran di rewşeke amadehiya tevahî de ye ku di dema dubarebûna binpêkirin û êrîşan de, bêyî sînorên erdnîgarî bersivê bide.
Sepahê her wiha hişyarî da ku şirketên binpêkar ên ku di rêya dijmin de hereket bikin, dê rastî tedbîr û cezayên tundtir bibin.
Şeva borî jî Ajansa Fermî ya Nûçeyan a Komara Îslamî ya Îranê (IRNA) ragihandibû ku bajarê Sîrîkê, li parêzgeha Hormozganê ya başûrê Îranê, bûye armanca êrîşeke hewayî ya dijmin.
Li gorî vê raporê, êrîşa navborî xwezayeke leşkerî hebû, lê heta niha derbarê asta ziraran an jî qurbanên muhtemel de hûrguliyên din nehatine eşkerekirin.
Sepaha Pasdaran herwiha ragihand ku keştiyeke hilgirê gaza xwezayî ya şil (LNG) çend saetan berê hewl dabû ku ji rêyeke başûrî ya neqanûnî û xeternak li rojhilata Tengava Hurmuzê derbas bibe, lê bi paşguhkirina hişyariyên dubare, li mînekeke deryayî ket û ji ber vê yekê teqîneke xurt rû da.
Sepah di vê derbarê de zêde kir: Ev keştiyê ji serencama tankerên neftê yên ku berê teqîbûn fêr nebû û ji bo derbasbûna Tengava Hurmuzê xwe spart alîkariya balafirên şerker ên Amerîkî. Bêyî ku bizane mînên deryayî dema armancgirtina keştiyan bi hêzên Amerîkî re hevkarî nakin.
Hêza Deryayî ya Sepaha Pasdaran bi tekezkirinê ku Tengava Hurmuzê di bin rêveberiya biryardar û hişk de ye, hişyarî da ku her keştî ku hewl bide qaîdeyên Îranê li vê tengavê binpê bike, hişyariyên Navenda Kontrola Trafîka Deryayî paşguh bike û ji rêyên neqanûnî û xeternak derbas bibe, dê rastî serencama keştiyên berê were.
Di vê têkiliyê de, fermandeyê giştî yê Sepahê Pasdaran di axaftineke ku îro di dema amadebûna li merasîma veşartina cenazeyê 110 şehîdên nenas li Tehranê de kir, tekez kir ku divê dijmin ji têkçûnên xwe yên berdewam ders bigire. Wekî din, dersên mezintir li benda wî ne.
Wî zêde kir: Piçûktirîn destdirêjî dê bi lêdanên giran û êşdar were bersivandin.
Herwiha Serleşker Îzedî, cîgirê fermandeyê giştî yê Sepahê Pasdaran, ragihand ku hêzên çekdar ên Îranê, bêyî guhdan bi ast an cureyê gefê, bersiveke lezgîn will bidin ku destdirêjkeran poşman bike.
Wî tekez kir ku hêzên çekdar ên Îranê bê tu sînorê erdnîgarî, kokên zilm û mustebîdiyê wêran will bikin.
Îzedî herwiha bi nîşankirina şiyana veto ya hêzên çekdar ên Îranê got ku ev şiyan gihîştiye asteke ku fermandarên yekeyên xeta pêşîn a Hêza Moşekî dikarin moşekên bi serê şerî yê du tonî ber bi armancan li dûrahiya 1500 kîlometreyî ve avêtin da ku planên dijmin ên ji bo lêdana ewlehiya û desthilatdariya Îranê betal bikin.
Li hember vê, Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêwîstî bi peymanê bi Îranê re nîne.
Wî herwiha ferman da JD Vance, cîgirê serokkomarê Amerîkayê ku rolek di hewldanên bidawîanîna şerê li dijî Îranê de hebû, ku hemû bal û fokusê xwe li ser mijarên têkildarî tawan û gendeliyên îdîakirî li bajar û dewletên di bin rêveberiya Demokratan de bisekinîne.
Ev fermana Trump rojek piştî ku rojnameya "Wall Street Journal" raportek weşand ku JD Vance li benda kirina danûstandinên rasterast ên aştiyê bi rayedarekî ewlehiyê yê Îranî re bû, hate dayîn.
Ev bûyer herwiha hefteyek piştî ku cîgirê serokkomarê Amerîkayê şerê biha li dijî Îranê yek ji sedemên têkçûna giran a Komarparêzan di hilbijartinên nav-dewreyê de zanî, rû da.
Axaftinên dawî yên Trump guhertina tone wî nîşan didin; ji ber ku wî di hefteyên borî de ragihandibû ku Îran piştî hilbijartinên Amerîkayê amadebûneke mezintir ji bo gihîştina peymanê di nakokiyeke ku heşt meh berdewam kiriye de will hebe.
Trump di peyamekê de li ser torên civakî nivîsî: Em pêwîstî bi peymanê bi Îranê re nînin. Ew roj demek dirêj e ku derbas bûne. Pereyê wan di destê me de ye; sed bi sed milyar dolar, û tengava wan jî di destê me de ye.
Wî di van axaftinan de behsa Tengava Hurmuzê kir.
..............................
Dawiya Peyamê/
Your Comment