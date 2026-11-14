Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Seyîd Sedreddîn Qebançî, îmamê Ve haftê Necafê, di xutbeya vê hefteyê de, bi rexnekirina guhertinên bêserûber di biryardana ji bo vekirina dergehên sînorî, tekez li ser pêwîstiya parastina berjewendiyên gelê Iraqê û domandina têkiliyên stratejîk bi Komara Îslamî ya Îranê kir.
Wî derbarê awayê girtin û dîsa vekirina dergehên sînorî yên wekî El-Şeyb (Çezabe) û Mendelî (Sûmar) de şaşmayîna xwe nîşan da û diyar kir ku biryarên derbarê sînoran de divê ne di bin bandora fermandarî û fermanên ji jor ve û ne jî di bin zextên derve de bên girtin.
Ev rexnekirina eşkere di demekê de tê kirin ku siyaseta zextê li ser dergehên sînorî yên Iraqê, beşek ji hewldanên Waşîngtonê ye ji bo sînordarkirina têkiliyên herêmî yên welatên cîran ên Îranê û ferzkirina lêçûnên aborî li ser jiyana rojane ya gelê Iraqê.
Xetîbê nimêja înê ya Necafê, bi işaretkirina vê helwesta destwerdanxwaz, tekez li ser girîngiya baldariya cidî ya li ser berjewendî û hestên gelê Iraqê kir û xwest ku biryarên welat ji zextên hêzên biyanî dûr bên girtin.
Seyîd Sedreddîn Qebançî, bi rexnekirina zextên derve yên ji bo qutkirina têkiliyên Bexda û Tehranê, diyar kir:
«Îran welatekî mayînde ye li herêmê û Iraq divê berjewendiyên xwe yên neteweyî û dîrokî ji bo razîkirina hêzên biyanî qurban neke.»
Herwiha wî, bi işaretkirina zirarên ku ji ber girtina dergeha sînorî ya «El-Şeyb» çêbûne, tekez kir ku qebûlkirina dorpêç û zextên ferzkirî dê tenê zirarê bide aborî û debara jiyana gelê Iraqê.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Iraq
- Necaf
- Waşîngton
- Amerîka
- Seyîd Sedreddîn Qebançî
- Çezabe
Your Comment