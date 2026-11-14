Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rojnameya «Washington Post» bi veguhastina gotinên berpirsiyarekî Amerîkî ragihand ku Donald Trump, serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji dema hilbijartinên navîn ên Kongreyê ve gelek raporên îstixbaratî wergirtiye, lê stratejiya niha ya Qesra Spî li ser bingeha «Ne şer, ne jî danûstandin» hatiye avakirin.
Li gorî gotina vê berpirsiyarê Amerîkî, êdî bi tevahî eşkere bûye ku Trump «niha» naxwaze bikeve nav şerekî nû û tercîh dike ku armancên xwe bi rêya dorpêç û cezayên aborî bişopîne.
Di heman çarçoveyê de, Marco Rubio, wezîrê derve yê Amerîkayê, di axaftina xwe ya li «Komeleya Federalîst» de îdia kir ku tundiya zextên aborî yên Washingtonê li dijî Îranê ewqas zêde ye ku pêwîstiya destwerdana leşkerî ya zêdetir ji holê radike û hêza Tehranê lawaz kiriye.
Rubio, bi qebûlkirina dijwariya vê rêbazê û ferzkirina encamên aborî û lêçûnên alîkarî yên wê, armanca dawî ya hikûmeta Trump wekî astengkirina gihîştina Îranê bi çekên navokî destnîşan kir. Herwiha wî îdia kir ku serokkomarê Amerîkayê dikaribû bi paşguhkirina vê mijarê xwe ji ketina şerekî ku di nav gel de populer nîne dûr bigirta, lê wî biryar da ku vê mijarê berdewam bike û dev jê bernede.
Ev daxuyanî di demekê de tên kirin ku Trump di destpêka vê hefteyê de behsa dawîhatina şerê leşkerî li dijî Îranê kiribû. Ev nakokî nîşan dide ku guhertina taktîka Qesra Spî ne bi wateya paşvekişîna ji dijminatiyê ye, lê bi wateya veguheztina qada şerê ji pevçûna rasterast a leşkerî bo şerê aborî û westîner e, ji bo hedefgirtina debara jiyanê û binesaziyên Îranê.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Amerîka
- Donald Trump
- Waşîngton
- Marco Rubio
- Cezayên aborî
- Îran
Your Comment