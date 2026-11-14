Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –
Hêza hewayî ya artêşa Iraqê di êrîşek asmanî de li parêzgeha Kerkûkê, li bakurê Iraqê, sê endamên komên DAIŞ’ê kuştin. Her wiha kesekî din ku berpirsiyariya veguhastina endamên vê komê li ser milê wî bû, hat girtin. Ev operasyon nîşanî tevgerên hêmanên DAIŞ’ê di hin deverên parêzgeha Kerkûkê de dide; parêzgehek ku di navbera hikûmeta navendî ya Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de mijara nakokiyê ye.
Li gorî rapora rojnameya «El-Erebî El-Cedîd», medya ewlehiyê ya hikûmeta Iraqê li Bexdayê di daxuyaniyekê de ragihand ku yekîneyên ewlehiyê yên Fermandariya Operasyonên Kerkûkê roja Înê, bi piştgiriya hêza hewayî ya artêşa Iraqê, operasyonek taybet û êrîşek asmanî ya rast li herêma «Altûn Koprî» ya li bakurê parêzgeha Kerkûkê pêk anîn. Di encama vê operasyonê de sê endamên vê komê hatin kuştin û kesekî terorîst ku berpirsiyariya veguhastina wan li ser milê wî bû, hat girtin.
Hêzên ewlehiyê yên Iraqê operasyonên lêgerîn û kontrolkirina hûrgulî li herêmê berdewam kirin.
Ev êrîş kêmtir ji du saetan piştî girtina derî û dergehên herêma Altûn Koprî pêk hat. Ev gav piştî gumanên derbarê tevgera çekdaran li vê herêmê de hate avêtin.
Çavkaniyên ewlehiyê bi vegotina torên nûçeyan ên herêmî ragihandin ku hêzeke ewlehiyê wesayîtekî nenas nas kiribû ku tê guman kirin çar an pênc çekdar di hundirê wê de hebin.
Ev yek bû sedem ku hêzên ewlehiyê tedbîrên pêşîlêgir bigirin. Çend wesayîtên leşkerî li deriyên ketin û derketina herêmê hatin bicihkirin. Rêyên ketin û derketinê hatin girtin û hêzên ewlehiyê li derdora herêmê dest bi operasyonên lêgerîn û kontrolkirinê kirin.
Stratejiya ewlehiyê ya Iraqê ji bo kontrolkirina tevgerên DAIŞ’ê
Efserek di Fermandariya Operasyonên Kerkûkê de tekez kir ku pêşketinên vê parêzgehê nayên wateya xerabûna cidî ya rewşa ewlehiyê, lê ew bi tevgerên bermayiyên DAIŞ’ê ve girêdayî ne.
Wî di hevpeyvînekê de bi rojnameya «El-Erebî El-Cedîd» re, bi mercê ku nasnameya wî neyê eşkerekirin, got:
«Piştî bidawîbûna mîsyona hêzên Hevbendiya Amerîkî, hêzên Iraqê li Kerkûkê dest bi pêkanîna stratejiyeke ewlehiyê kirin. Di çarçoveya vê stratejiyê de, wan karîbûn rê li ber tevgerên endamên vê komê bigirin û hejmarek ji wan ji holê rakin.»
Vî efserekî zêde kir:
«Hêmanên ku di deverên dijwar û zehmet ên herêmê de mane, hewl didin bi hin tevgeran hebûna xwe îspat bikin. Lê çalakiyên îstixbaratî yên li parêzgehê bûne sedem ku ev tevger bên kontrolkirin û bêbandorkirin.
Piştgirîdan bi agahiyên ewlehiyê û îstixbaratî bûye faktora sereke ji bo bidawîkirina van tevgeran, dorpêçkirin û kontrolkirina wan.»
Êrîşên li El-Hewîce û aloziya hevkêşeya ewlehiyê ya Kerkûkê
Parêzgeha Kerkûkê di meha borî de şahidê êrîşên dubare li bajarê El-Hewîce bû. Di van êrîşan de baregehên ewlehiyê yên Iraqê û her wiha baregehên hêzên Heşd El-Şe'bî hatin hedefgirtin.
Ev êrîş bûn sedema şehîdbûn û birîndarbûna hejmarek ji hêzên ewlehiyê. Her wiha Komîteya Ewlehiyê ya parêzgeha Kerkûkê hişyarî da û daxwaza xurtkirina bicihkirina hêzên leşkerî li herêmê kir.
Di rewşeke ku nakokiyên kevnar derbarê rêvebirin û bandorê li ser vê parêzgeha nakokîbar di navbera hikûmetên Bexda û Hewlêrê de berdewam dikin, hesasiyeta dosyeya ewlehiyê ya Kerkûkê jî zêde bûye.
Her çend berpirsiyariya sereke ya parastina ewlehiya vê parêzgehê li ser milê hêzên ewlehiyê yên Iraqê ye, lê hevkêşeya heyî ya li qadê bi hebûna hêzên Heşd El-Şe'bî û her wiha hêzên Kurd re tevlihevtir bûye.
Xemgîniyên derbarê rewşa ewlehiyê ya Kerkûkê de
Hesasiyeta rewşa ewlehiyê ya Kerkûkê piştî bidawîbûna mîsyona leşkerî ya hêzên Hevbendiya Amerîkî li Iraqê, di 30ê Îlona borî de, zêdetir bû.
Berî wê, hêzên Iraqê operasyon û êrîşên asmanî yên xwe ji bo hedefgirtina veşargeh û penagehên bermayiyên DAIŞ’ê zêde kiribûn.
Her wiha Destegeha Têkoşîna li dijî Terorîzma Iraqê operasyonên lêgerîn û paqijkirina gelek deveran pêk anî. Operasyona dawî di dawiya meha Îlonê de hate kirin û zirarên girîng gihandin hêmanên vê komê.
Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê ya Iraqê jî berî bidawîbûna mîsyona Hevbendiya Amerîkî, derbarê encamên qonaxa nû de hişyarî dabû û tekez li ser pêwîstiya hevrêziya leşkerî ji bo parastina ewlehiyê kiribû.
Dawiya peyamê /
Etîket
- Iraq
- Parêzgeha Kerkûkê
- Artêşa Iraqê
- DAIŞ
- Heşd El-Şe'bî
- Bexda
- Hewlêr
- Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Your Comment